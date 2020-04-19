Nimodipine adlı hipertansiyon ilacı spastisiteyi azaltabilir

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Spinal kord yaralanmaları sonucunda hastaların yaklaşık %70'inde kademeli olarak gelişen kas spazmları görülüyor ve bu spazmlar sonucunda kaslarda kontraktür, kontraktürleri takriben de fonksiyon kayıpları gözlenebiliyor. University of Copenhagen kurumundan bir grup araştırmacı farelerdeki kas spazmlarını Nimodipine adı verilen ve 1980'li yıllardan bu yana hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaç ile önlemeyi başardı.

Farelerde spinal kord yaralanması meydana getiren araştırmacılar farelere 6 hafta boyunca Nimodipine tedavisi uyguladı ve tedavi sonucunda bazı farelerde çok hafif spastisite semptomları gözlendi, bazılarında ise spastisite bulgusuna rastlanmadı.

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Tedavinin kalıcı etkileri bulunuyor

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Araştırmacıları en çok şaşırtan durum ise ilacın kalıcı etkileri oldu. Tedavisi kesilen farelerin spastisite göstermediği belirlendi. Nimodipine adlı ilacın spinal korddaki sinir hücreleri üzerinde bulunan ve CaV1.3 olarak adlandırılan kalsiyum kanallarını bloke ederek etki gösterdiği belirtiliyor. Araştırmacılar daha sonra yaptıkları genetik araştırmalar ile ilacın etki mekanizmasının doğruluğunu teyit etti.

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Bilim insanları yeni yaklaşımın serebrovasküler olaylarda ve multipl skleroz hastalarında kullanılabileceğini düşünüyor. Yeni ilaç insan denemeleri için çok erken safhada olmasına rağmen gelecekte ilacın insan deneylerine dahil edileceği düşünülüyor.

Yeni araştırma Science Translational Medicine dergisinde yayımlandı.

https://stm.sciencemag.org/content/12/539/eaay0167

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