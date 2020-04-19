Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nimodipine adlı hipertansiyon ilacı spastisiteyi azaltabilir

    Spinal kord yaralanması olan farelere Nimodipine tedavisi uygulandı. Tedavi sonucunda bazı farelerde çok hafif spastisite semptomları gözlendi, bazılarında ise spastisite bulgusuna rastlanmadı.
    11 dk.
    16
    47
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nimodipine adlı hipertansiyon ilacı spastisiteyi azaltabilir
    Tam Boyutta Gör

    Spinal kord yaralanmaları sonucunda hastaların yaklaşık %70'inde kademeli olarak gelişen kas spazmları görülüyor ve bu spazmlar sonucunda kaslarda kontraktür, kontraktürleri takriben de fonksiyon kayıpları gözlenebiliyor. University of Copenhagen kurumundan bir grup araştırmacı farelerdeki kas spazmlarını Nimodipine adı verilen ve 1980'li yıllardan bu yana hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaç ile önlemeyi başardı.

    Farelerde spinal kord yaralanması meydana getiren araştırmacılar farelere 6 hafta boyunca Nimodipine tedavisi uyguladı ve tedavi sonucunda bazı farelerde çok hafif spastisite semptomları gözlendi, bazılarında ise spastisite bulgusuna rastlanmadı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni kanser ilacı AMG 510 faz 2 denemelerine hak kazandı

    Tedavinin kalıcı etkileri bulunuyor

    Nimodipine adlı hipertansiyon ilacı spastisiteyi azaltabilir
    Tam Boyutta Gör

    Araştırmacıları en çok şaşırtan durum ise ilacın kalıcı etkileri oldu. Tedavisi kesilen farelerin spastisite göstermediği belirlendi. Nimodipine adlı ilacın spinal korddaki sinir hücreleri üzerinde bulunan ve CaV1.3 olarak adlandırılan kalsiyum kanallarını bloke ederek etki gösterdiği belirtiliyor. Araştırmacılar daha sonra yaptıkları genetik araştırmalar ile ilacın etki mekanizmasının doğruluğunu teyit etti.

    Ayrıca Bkz. "Ekmekten probiyotik içecek elde edildi"

    Bilim insanları yeni yaklaşımın serebrovasküler olaylarda ve multipl skleroz hastalarında kullanılabileceğini düşünüyor. Yeni ilaç insan denemeleri için çok erken safhada olmasına rağmen gelecekte ilacın insan deneylerine dahil edileceği düşünülüyor.

    Yeni araştırma Science Translational Medicine dergisinde yayımlandı.



    https://stm.sciencemag.org/content/12/539/eaay0167 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. GÖRÜNTÜLENEN Nimodipine adlı hipertansiyon ilacı spastisiteyi azaltabilir Sonraki Honor 9X serisi Çin'de 10 milyon satış rakamını geride bıraktı 1 sa. Türkiye'de Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı iki bini aştı! İşte son rakamlar 1 sa. Samsung, Galaxy S20 Ultra'daki yeşil ekran sorununu çözecek 2 sa. Süper kütleli kara deliğin etrafında 'dans eden' yıldız, Einstein'ı yine haklı çıkardı! 2 sa. Altı kamerayla gelecek olan Realme X50 Youth'un detayları belli oldu 3 sa. Çinli teknoloji şirketleri, ekipman kurulumu için Japon mühendislerin yolunu gözlüyor 4 sa. Karsan otonom otobüs geliştiriyor 4 sa. LG yeni nesil akıllı telefon modeli Velvet'in videosunu yayınlandı 6 sa. Apple'ın AirTag isimli izleme cihazının özellikleri sızdırıldı: U1 çipinin gizemi çözüldü 6 sa. OPPO A12 tanıtıldı 7 sa. OnePlus 8 Pro değerlendirme | Çok daha iyi, çok daha pahalı 8 sa. Google, Play Store kurallarını sıkılaştırıyor 8 sa. ASUS 2 Z490 anakartını yanlışlıkla listeledi 9 sa. Binance yakında Ethereum ağına rakip oluyor 10 sa. Oppo Find X2 Lite 5G tanıtıldı 11 sa. Görüntülü sohbetlerinizde arka planınız Star Wars’dan 20 sa. Valorant’ın hile önleme sisteminde açık bulanlara 100 bin dolara kadar para ödülü verilecek 20 sa. Netflix, uzaktan eğitime bazı belgeselleri YouTube’da ücretsiz yayınlayarak destek oldu 21 sa. Türkiye'de tamamen elektrikli ve hibrit otomobil satışları ne durumda? 22 sa. Eskimiş bir haberleşme uydusu, MEV isimli araçla tekrar faaliyete geçirildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Hayat Eve Sığar uygulaması Andorid ve iOS için indirmeye sunul...
    DonanımHaber
    Video konsollarına ek vergi geliyor
    DonanımHaber
    Yeni Nissan X-Trail'in iç ve dış tasarımı sızdırıldı
    DonanımHaber
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    iPhone SE (2. nesil) [ANA KONU]
    DH Forum
    Dev Seçim Anketi 2020
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim