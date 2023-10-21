Avustralyalı astronomların tespit ettiği radyo dalgaları 8 milyar yıllık çıktı

Avustralyalı astronomlar, Dünya'ya ulaşması 8 milyar yıl süren radyo dalgalarından kaynaklanan gizemli bir patlamaya ulaştı.
Araştırmacılar, FRB 20220610A olarak adlandırılan dalganın boyunun bir milisaniyeden kısa sürdüğünü aktardı. Sonuçları ünlü bilim dergisi Science’da yayımlanan araştırmaya göre, Hızlı Radyo Patlamaları (FRB) adı verilen radyo dalgalarından biri, 8 milyar yıllık yolculuğunun ardından gezegenimiz Dünya'ya ulaştı.
Araştırmacılardan Stuart Ryder, "Avustralya Kilometrekare Yol Bulucu Dizisi (Australian Square Kilometre Array Pathfinder-ASKAP)" isimli radyo teleskopuyla dalganın nereden geldiğini saptadıktan sonra, Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevinin teleskobunu kullanarak dalganın geldiği galaksiyi aradığını kaydetti.
Ryder, çalışmalar sonucu bu dalganın, diğer FRB'lerden çok daha uzaktan geldiğinin ve birleşmekte olan birkaç galaksinin yol açtığı patlama sonucu oluştuğunun keşfedildiğini belirtti.
Bir diğer araştırmacı Ryan Shannon da FRB'lerin, evrenin kütlesinin hesaplanmasında kullanılabileceğini ifade etti. Shannon, FRB'lerin galaksiler arası iyonize olmuş materyalleri algılayabildiğini kaydetti.
İlk FRB'nin 2007'de keşfedilmesinin ardından şu ana kadar 50 FRB'nin çıkış noktası saptandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.