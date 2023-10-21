Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avustralyalı astronomların tespit ettiği radyo dalgaları 8 milyar yıllık çıktı

    Avustralyalı astronomlar, Hızlı Radyo Patlamaları (FRB) adı verilen radyo dalgalarından birinin Dünya'ya ulaşması 8 milyar yıl sürmesinden kaynaklanan gizemli bir patlamaya ulaştı.

    Avustralyalı astronomların tespit ettiği radyo dalgaları 8 milyar Tam Boyutta Gör

    Avustralyalı astronomlar, Dünya'ya ulaşması 8 milyar yıl süren radyo dalgalarından kaynaklanan gizemli bir patlamaya ulaştı.

    Araştırmacılar, FRB 20220610A olarak adlandırılan dalganın boyunun bir milisaniyeden kısa sürdüğünü aktardı. Sonuçları ünlü bilim dergisi Science’da yayımlanan araştırmaya göre, Hızlı Radyo Patlamaları (FRB) adı verilen radyo dalgalarından biri, 8 milyar yıllık yolculuğunun ardından gezegenimiz Dünya'ya ulaştı.

    Araştırmacılardan Stuart Ryder, "Avustralya Kilometrekare Yol Bulucu Dizisi (Australian Square Kilometre Array Pathfinder-ASKAP)" isimli radyo teleskopuyla dalganın nereden geldiğini saptadıktan sonra, Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevinin teleskobunu kullanarak dalganın geldiği galaksiyi aradığını kaydetti.

    Ryder, çalışmalar sonucu bu dalganın, diğer FRB'lerden çok daha uzaktan geldiğinin ve birleşmekte olan birkaç galaksinin yol açtığı patlama sonucu oluştuğunun keşfedildiğini belirtti.

    Bir diğer araştırmacı Ryan Shannon da FRB'lerin, evrenin kütlesinin hesaplanmasında kullanılabileceğini ifade etti. Shannon, FRB'lerin galaksiler arası iyonize olmuş materyalleri algılayabildiğini kaydetti.

    İlk FRB'nin 2007'de keşfedilmesinin ardından şu ana kadar 50 FRB'nin çıkış noktası saptandı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    metalurji ve malzeme mühendisliği okunur mu odtü neden ücretli direksiyon dersinde arabayı çarpmak dgs mi zor yks mi sipariş + üretim + sevkiyat takip excel

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Xia Redmi Note 12 Pro
    Xiaomi Xia Redmi Note 12 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız