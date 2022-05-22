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    Araştırma: Ay'da bulunan suyun içilebilir olabileceği keşfedildi

    The Planetary Science Journal'da yayınlanan bir makaleye göre Ay'da buz tabakaları olabilir. Ve Ay'ın yüzeyine gömülü olan bu buz tabakaları gelecekte astronotların su kaynağı olabilir.
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    Ay'da bulunan suyun içilebilir olabileceği keşfedildi
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    Gezegenimizde karmaşık yaşam gelişmeden önce Ay'daki yanardağlar, kraterlerinde muhtemelen hala don ve buz olarak var olan su buharını Ay yüzeyine yaydıThe Planetary Science Journal'da yayınlanan bir makaleye göre bu su buharı, astronotlar için mükemmel bir içme suyu olabilir.

    Ay'da bulunan buz tabakaları geleceğin astronotlarına su kaynağı olabilir

    Yapılan araştırma, Ay'ın milyarlarca yıl geriye giden simülasyonlarına bakıyor. O zamanlar, Ay kabaca her 22.000 yılda bir, yüzeyini lav havuzlarıyla kaplayan devasa bir volkanik patlamalar yaşıyordu. Günümüzde onları Maria olarak bilinen Ay'ın yakın tarafındaki koyu lekeler olarak görebilirsiniz. Ay'ın uzak tarafındakilerinin ise devasa asteroit çarpmalarından kaynaklandığı düşünülüyor. 

    Ay'da bulunan suyun içilebilir olabileceği keşfedildi
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    Bu yeni araştırma, volkanların Ay'ın kutuplarının etrafında belki de düzinelerce, hatta yüzlerce metre kalınlığında buz tabakaları bırakmış olabileceğini düşündürmekte. Bu yeni donmuş su teorisi, Ay volkanlarının kısa bir süre için ince bir atmosfer oluşturmuş olabileceğini veçoğunlukla karbon monoksit ile su buharından oluşan bulutları fırlatmış olabileceğine dair daha fazla kanıt getiriyor. 

    Bununla birlikte, geleceğin astronotlarına içmek için eski don suyu aramaya gitmelerini önermekle ilgili küçük bir sorun var. Çünkü Ay'da bulunan sular, muhtemelen birkaç metre regolitin (Ay tozu) altına gömülü. Ancak bu sorunu çözmek için astronotların yanında taşıyabilecekleri ekipmanlar geliştirilebilir.

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    TheEndBeqins 10 saat önce

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