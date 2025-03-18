Görev tamam: Ay yüzeyine inen Blue Ghost, zifiri karanlıkta sessizliğe gömüldü

İki haftalık tarihi başarı hikayesi
Firefly Aerospace'in mühendislik ekibi, inişten itibaren Blue Ghost’un tüm sistemlerini titizlikle test etti ve uzay aracını her senaryoya karşı hazır hale getirdi. Blue Ghost'un baş mühendislerinden Will Coogan, yaptığı açıklamada, ekibin tutkusunun ve birbirine olan bağlılığının bu başarının en önemli unsuru olduğunu belirtti.
NASA'nın CLPS programı kapsamında desteklenen bu görev, Artemis astronotlarının ilerleyen yıllarda Ay'a iniş yapmasına zemin hazırlayacak bilimsel veriler topladı. Blue Ghost, 2 Mart’ta Ay’ın Mare Crisium (Krizler Denizi) bölgesine başarılı bir iniş gerçekleştirmiş ve NASA’ya ait 10 bilimsel yükü Ay yüzeyine başarıyla taşımıştı.
Blue Ghost’un yüzey operasyonları boyunca birçok önemli keşfe imza atıldı. Uzay aracı, Ay yüzeyinde ilk kez GPS sinyallerinin izlenmesini sağladı ve robotik olarak bugüne kadar görülmemiş derinliklere sondaj yaparak kritik bilimsel veriler elde etti. Ayrıca, 13-14 Mart’ta gerçekleşen Güneş tutulmasını da Ay yüzeyinden izleyerek muhteşem anları kaydetti. Blue Ghost ayrıca Ay yüzeyden Dünya’dakinden çok farklı görünen gün doğumunu da kaydetti. Eğer bu görsellere bakmadıysanız bağlantılara tıklayarak incelemenizi tavsiye ederim.
Firefly Aerospace, bu ilk Ay misyonunun ardından 2026’da Blue Ghost’un ikinci görevine hazırlanıyor. Bu kez hedef, Ay’ın uzak tarafına iniş yapmak ve Elytra Dark adlı yeni bir uzay aracını Ay yörüngesine yerleştirmek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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