Görev tamam: Ay yüzeyine inen Blue Ghost, zifiri karanlıkta sessizliğe gömüldü

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Tam Boyutta Gör Ticari Ay keşfinde yeni bir dönemi simgeleyen Firefly Aerospace'in Blue Ghost uzay aracı, tarihi Ay misyonunu başarıyla tamamladı. 16 Mart Pazar akşamı, iniş yaptığı bölgedeki güneşin batmasıyla birlikte Güneş enerjisiyle çalışan Blue Ghost'un sistemleri kapandı. Ay’ın doğası gereği Blue Ghost, bir süreliğine zifiri karanlıkta sessizliğe gömüldü.

İki haftalık tarihi başarı hikayesi

Firefly Aerospace'in mühendislik ekibi, inişten itibaren Blue Ghost’un tüm sistemlerini titizlikle test etti ve uzay aracını her senaryoya karşı hazır hale getirdi. Blue Ghost'un baş mühendislerinden Will Coogan, yaptığı açıklamada, ekibin tutkusunun ve birbirine olan bağlılığının bu başarının en önemli unsuru olduğunu belirtti.

NASA'nın CLPS programı kapsamında desteklenen bu görev, Artemis astronotlarının ilerleyen yıllarda Ay'a iniş yapmasına zemin hazırlayacak bilimsel veriler topladı. Blue Ghost, 2 Mart’ta Ay’ın Mare Crisium (Krizler Denizi) bölgesine başarılı bir iniş gerçekleştirmiş ve NASA’ya ait 10 bilimsel yükü Ay yüzeyine başarıyla taşımıştı.

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Blue Ghost’un yüzey operasyonları boyunca birçok önemli keşfe imza atıldı. Uzay aracı, Ay yüzeyinde ilk kez GPS sinyallerinin izlenmesini sağladı ve robotik olarak bugüne kadar görülmemiş derinliklere sondaj yaparak kritik bilimsel veriler elde etti. Ayrıca, 13-14 Mart’ta gerçekleşen Güneş tutulmasını da Ay yüzeyinden izleyerek muhteşem anları kaydetti. Blue Ghost ayrıca Ay yüzeyden Dünya’dakinden çok farklı görünen gün doğumunu da kaydetti. Eğer bu görsellere bakmadıysanız bağlantılara tıklayarak incelemenizi tavsiye ederim.

Tam Boyutta Gör Blue Ghost, misyonu boyunca toplamda 119 gigabayt veri gönderdi. Bunların 51 gigabaytı bilimsel gözlemleri içerdi. Bu arada Blue Ghost, bulunduğu konumda Ay gecesinin başlaması sonrasında 5 saat daha çalıştı ve gün batımından sonra toz davranışının nasıl değiştiğini ölçen görüntüler yakaladı. Bir üstteki gün batımı fotoğrafı da tam karanlıktan önce çekildi.

Firefly Aerospace, bu ilk Ay misyonunun ardından 2026’da Blue Ghost’un ikinci görevine hazırlanıyor. Bu kez hedef, Ay’ın uzak tarafına iniş yapmak ve Elytra Dark adlı yeni bir uzay aracını Ay yörüngesine yerleştirmek.

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Ay yüzeyine inen Blue Ghost, zifiri karanlıkta sessizliğe gömüldü