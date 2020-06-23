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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ay'ın Dünya üzerindeki gölgesi uzaydan görüntülendi: İşte müthiş fotoğraflar

    Dün gerçekleşen 'Ateş Çemberi' tutulması uzaydan görüntülendi. İşte Ay'ın Dünya üzerindeki dev gölgesi:
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Ay'ın Dünya üzerindeki gölgesi uzaydan görüntülendi: İşte müthiş fotoğraflar
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    2020 yılının en önemli doğa olaylarından olan 'Ateş Çemberi' (Ring of Fire) güneş tutulması, dün sabah saatlerinde gerçekleşti. Tutulma özellikle de Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan gibi Asya ülkelerinde ve Afrika'nın bazı bölgelerinde net bir şekilde gözlenebildi. Türkiye'de ise maalesef sadece kısmi bir tutulma görebildik. 

    Ateş çemberi tutulmasının en ilginç görüntüleri ise Dünya üzerindeki herhangi bir ülkeden değil, uzaydan geldi. Tutulmayı yakından takip eden Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) astronotları, Ay'ın Dünya üzerindeki gölgesini yörüngeden görüntülemeyi başardı. 

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    NASA astronotu Chris Cassidy'nin yaptığı paylaşım:

    Rus uzay ajansı Roskosmos da yine güneş tutulmasını yakından takip etti. Uzay ajansının yörüngede yer alan gözlem uydusu Elektro-L, 36 bin kilometre yükseklikten Ay'ın Dünya üzerinde ilerleyen gölgesini görüntüledi. Elektro-L'nin gönderdiği fotoğraflar kısa bir gif haline getirildi.

    Halkalı güneş tutulması olarak bilinen bu ilginç fenomen her birkaç yılda bir gerçekleşiyor. Tutulma, uydumuz Ay'ın Güneş'in önüne geçmesiyle gerçekleşiyor, ancak Ay Güneş'i tamamıyla örtemediği için ateş çemberine benzer bir görüntü ortaya çıkıyor. 

    Pazar günü gerçekleşen tutulma için özellikle de Çin'in Tibet bölgesinden müthiş bazı fotoğraflar geldi:



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