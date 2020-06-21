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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hubble, iki devasa yıldızın 'muhteşem ölümünü' görüntüledi

    Hubble'ın paylaştığı yeni fotoğraflarda iki büyük yıldızın ölümüne şahitlik ediyoruz.
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Hubble, iki devasa yıldızın 'muhteşem ölümünü' görüntüledi
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    Geçtiğimiz Nisan ayında 30. yaş gününü kutlayan emektar uzay teleskobu Hubble, yakaladığı muhteşem fotoğraflarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Dev teleskop şimdi de NGC 6302 (soldaki) ve NGC 7027 (sağdaki) isimli iki büyüleyici bulutsunun (nebulanın) fotoğrafını yakaladı.

    Paylaşılan fotoğraflardan özellikle de NGC 6302'nin görüntüsü epey etkileyici. Astronomi dünyasında 'Kelebek Bulutsusu' ismiyle de bilinen NGC 6302, dev bir yıldızın patlayarak beyaz cüceye dönüşmesiyle oluşmuş. Söz konusu yıldızın yaklaşık 1900 yıl önce patladığı tahmin ediliyor. Bilim insanlarının ifadelerine göre nebulayı oluşturan yıldız, patlamadan önce Güneş'in yaklaşık beş katı oranında bir kütleye sahipti.

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    Dev yıldız beyaz cüceye dönüşmeden önce, yani ömrünün son dönemlerini yaşarken, birkaç yüzyıl boyunca dış katmanlarını uzaya püskürtmüş. Fotoğrafta gördüğümüz kelebeksi görüntüyü oluşturan materyaller yani aslında bir zamanlar devasa bir yıldıza aitti. 

    Hubble, iki devasa yıldızın 'muhteşem ölümünü' görüntüledi
    Tam Boyutta Gör

    Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ifadelerine göre Kelebek Bulutsusu, iki ışık yılından daha büyük bir genişliğe sahip. Burada hemen bir karşılaştırma yapacak olursak Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri 4,2 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. 

    ESA ayrıca beyaz cücenin yüzeyinin yaklaşık 250,000 santigrat derece, kelebeksi görüntüyü oluşturan gazların ise 25,000 santigrat derece sıcaklığa sahip olduğunu belirtmiş.

    Baloncuk benzeri bir görüntüye sahip olan NGC 7027 ise, yine Güneş'in birkaç katı kütleye sahip büyük bir yıldızın bundan yaklaşık 600 yıl önce patlamasıyla oluşmuş. NGC 7027, Dünya'dan 3000 ışık yılı uzaklıkta Cygnus takımyıldızında yer alıyor.

    Fotoğrafların orijinal hallerine buradan ulaşabilirsiniz.



    https://www.spacetelescope.org/images/heic2011a/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    xamaximax (Hasan ) 5 dk.
    nasada ölecek yakında yalanlarıyla beraber
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa.
    Muhteşem ölmüşler. Başımız sağolsun.
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    SKYFALL (Gökhan ) 1 sa.
    Acaba yayınlanır mı diye düşündüm ve kimse yayınlamadı yarınki güneş tutulmasının burada belirtilmemesi ezbere iş yaptığınızın kanıtıdır haber editörü diye geziyorsunuz ortalıkta tek yaptığınız A sitesinden B sitesine kopyala yapıştır yapmak. Geçen Ay tutulmasını paylaştı birisi millet de zannetti ki Türkiye'den gözlemlenebilecek hiç bile öyle olmadı bekleyenler boşuna bekledi ben de dahil. Takip ettiğiniz sitelerde güneş tutulmaması ile ilgili bir haber yok demekki.
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    LKLC (Hasan Aygünoğlu) 1 sa. SKYFALL
    Siz hangi sitelerden okudunuz bilmiyorum ama yanlış bilgilendirilmişsiniz. Ring of Fire tutulması Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Sadece Hakkari gibi güney doğu şehirlerinde %20-25'lik tutulma görülecek. Sabaha kadar boşuna beklemeyin.
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