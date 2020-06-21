Hubble, iki devasa yıldızın 'muhteşem ölümünü' görüntüledi

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Geçtiğimiz Nisan ayında 30. yaş gününü kutlayan emektar uzay teleskobu Hubble, yakaladığı muhteşem fotoğraflarla bizleri etkilemeye devam ediyor. Dev teleskop şimdi de NGC 6302 (soldaki) ve NGC 7027 (sağdaki) isimli iki büyüleyici bulutsunun (nebulanın) fotoğrafını yakaladı.

Paylaşılan fotoğraflardan özellikle de NGC 6302'nin görüntüsü epey etkileyici. Astronomi dünyasında 'Kelebek Bulutsusu' ismiyle de bilinen NGC 6302, dev bir yıldızın patlayarak beyaz cüceye dönüşmesiyle oluşmuş. Söz konusu yıldızın yaklaşık 1900 yıl önce patladığı tahmin ediliyor. Bilim insanlarının ifadelerine göre nebulayı oluşturan yıldız, patlamadan önce Güneş'in yaklaşık beş katı oranında bir kütleye sahipti.

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Dev yıldız beyaz cüceye dönüşmeden önce, yani ömrünün son dönemlerini yaşarken, birkaç yüzyıl boyunca dış katmanlarını uzaya püskürtmüş. Fotoğrafta gördüğümüz kelebeksi görüntüyü oluşturan materyaller yani aslında bir zamanlar devasa bir yıldıza aitti.

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Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) ifadelerine göre Kelebek Bulutsusu, iki ışık yılından daha büyük bir genişliğe sahip. Burada hemen bir karşılaştırma yapacak olursak Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri 4,2 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

ESA ayrıca beyaz cücenin yüzeyinin yaklaşık 250,000 santigrat derece, kelebeksi görüntüyü oluşturan gazların ise 25,000 santigrat derece sıcaklığa sahip olduğunu belirtmiş.

Baloncuk benzeri bir görüntüye sahip olan NGC 7027 ise, yine Güneş'in birkaç katı kütleye sahip büyük bir yıldızın bundan yaklaşık 600 yıl önce patlamasıyla oluşmuş. NGC 7027, Dünya'dan 3000 ışık yılı uzaklıkta Cygnus takımyıldızında yer alıyor.

Fotoğrafların orijinal hallerine buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.spacetelescope.org/images/heic2011a/

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