Aya interneti Nokia götürecek

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İnsanoğlu aya ilk ayak bastıktan tam 55 yıl sonra 2024 yılında yeniden geri dönmeye hazırlanıyor. NASA yeni ay yolculuğu için çalışmalara başladı. Astronotların iletişimi ise Nokia tarafından 4G teknolojisi ile kurulacak.

Nokia aya gidiyor

Artemis programı altında aya gitmeye hazırlanan NASA; belirli ikincil ihtiyaçların karşılanması adına geçtiğimiz hafta 370 milyon dolarlık yeni bir fon duyurmuştu. Ayda astronotların iletişimi de bu fon içerisinde yer alıyor.

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Yeni fondan ilk yararlanacak firmalardan birisi Nokia. Firma ay yüzeyinde 4G LTE ağı kurarak astronotların birbiri ve yüzey araçları ile iletişimlerini sağlamayı planlıyor. Yine mekik aracı ile ana merkez arasında iletişimin sağlanması da proje kapsamında. Yani aya giden ekip ile merkezin tüm iletişiminin 4G üzerinden yapılması temel amaç.

NASA yeni iletişim projesi için 14.1 milyon dolarlık bir bütçe belirledi. Proje hakkında konuşan NASA yetkilisi James Reuter; sağladıkları bütçe ile Nokia’nın hali hazırda kullanılan hücresel veri iletim teknolojilerinin ayda verimli ve akıcı bir iletişim sağlayacak şekilde optimize edilmesini araştıracağını belirtiyor.

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Bilindiği üzere Artemis programı 2024 yılında ayın Güney Kutbu üzerine ayak basmayı hedefliyor. 28 milyar dolarlık bir bütçe gerektiren programda ayın yörüngesine 2021 yılında mürettebatsız, 2023 yılında ise mürettebatlı görev gerçekleştirilecek. 2024 yılında ise aya ayak basacak mürettebat

Nokia yaklaşık 2 yıl önce Alman uzay teknolojileri firması PTScientists ve Vodafone ile iş birliği yaparak Apollo 17 aracının olduğu bölgede bir 4G ağı kurma projesine girişmişti. Aydan yüksek kaliteli videolar gönderme amacı olan bu proje sonrasında rafa kalkmıştı.

https://www.engadget.com/nasa-nokia-lte-moon-211628751.html

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