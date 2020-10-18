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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Aya interneti Nokia götürecek

    2024 yılında aya yeniden ayak basmayı planlayan Artemis programı bir 4G ağı kurmayı da planlıyor. NASA bunun için Nokia firmasına 14.1 milyon dolar fon sağlayacak.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Aya interneti Nokia götürecek
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    İnsanoğlu aya ilk ayak bastıktan tam 55 yıl sonra 2024 yılında yeniden geri dönmeye hazırlanıyor. NASA yeni ay yolculuğu için çalışmalara başladı. Astronotların iletişimi ise Nokia tarafından 4G teknolojisi ile kurulacak.

    Nokia aya gidiyor

    Artemis programı altında aya gitmeye hazırlanan NASA; belirli ikincil ihtiyaçların karşılanması adına geçtiğimiz hafta 370 milyon dolarlık yeni bir fon duyurmuştu. Ayda astronotların iletişimi de bu fon içerisinde yer alıyor.

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    Yeni fondan ilk yararlanacak firmalardan birisi Nokia. Firma ay yüzeyinde 4G LTE ağı kurarak astronotların birbiri ve yüzey araçları ile iletişimlerini sağlamayı planlıyor. Yine mekik aracı ile ana merkez arasında iletişimin sağlanması da proje kapsamında. Yani aya giden ekip ile merkezin tüm iletişiminin 4G üzerinden yapılması temel amaç.

    NASA yeni iletişim projesi için 14.1 milyon dolarlık bir bütçe belirledi. Proje hakkında konuşan NASA yetkilisi James Reuter; sağladıkları bütçe ile Nokia’nın hali hazırda kullanılan hücresel veri iletim teknolojilerinin ayda verimli ve akıcı bir iletişim sağlayacak şekilde optimize edilmesini araştıracağını belirtiyor.

    Aya interneti Nokia götürecek
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    Bilindiği üzere Artemis programı 2024 yılında ayın Güney Kutbu üzerine ayak basmayı hedefliyor. 28 milyar dolarlık bir bütçe gerektiren programda ayın yörüngesine 2021 yılında mürettebatsız, 2023 yılında ise mürettebatlı görev gerçekleştirilecek. 2024 yılında ise aya ayak basacak mürettebat

    Nokia yaklaşık 2 yıl önce Alman uzay teknolojileri firması PTScientists ve Vodafone ile iş birliği yaparak Apollo 17 aracının olduğu bölgede bir 4G ağı kurma projesine girişmişti. Aydan yüksek kaliteli videolar gönderme amacı olan bu proje sonrasında rafa kalkmıştı.



    https://www.engadget.com/nasa-nokia-lte-moon-211628751.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    46 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bildiğin Odun 1 sa.
    Nokia yerinde olsam Elon musk'ın araba gönderdiği gibi aya bir tane 3310 gönderirdim. Anlamlı olurdu
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    dımmışali (durmuş bahça) 2 sa.
    Bizim burada henüz altyapı yok önce buraya gelsin.
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 4 gün
    Gidilirken ve oraya varıldığında canlı canlı izleyeceğiz. Net net göreceğiz düşünsenize. Ne kadar muhteşem bir olay. Helal olsun.
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