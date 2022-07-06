AYN LOKI Zero konsolu uygun fiyata odaklanıyor

Son dönemde taşınabilir konsol pazarında sıkı bir rekabet başladı. Çinli AYA NEO firmasına en önemli rakip AYN Technologies durumuna geldi. Birbiri ardına AYN LOKI konsolları piyasaya çıkıyor. Şimdi sıra en ucuzunda.
AYN LOKI Zero özellikleri ve fiyatı
AYN LOKI Zero konsolu serinin en uygun fiyatlı modeli durumunda. Çift çekirdekli ve Vega 3 grafikli AMD Athlon Silver 3050e APU kalbinde yer alırken 6 inçlik 720p ekran üzerinden görüntü veriyor. 64GB eMMC bellek 128GB M.2 2230 SSD ile desteklenebiliyor. 4GB/8GB DDR4 RAM seçeneği mevcut.
Bluetooth 4.2 ve Wi-Fi 5 bağlantısı olan cihaz 40.5Whr bataryaya sahip. Cihazın belirli bölümlerinde RGB LED aydınlatmaya yer verilmiş. Çift X eksenli titreşim motoru oyun tecrübesine katkı sunuyor.
Konsollarda oyun optimizasyonunun çok önemli olduğu biliniyor ancak bu tarz cihazlarda ne tür bir tecrübe sunulacak belli değil. AYA NEO ve AYN artık iyice en giriş seviyesine kadar inmiş durumda. AYN LOKI Zero konsolu 199$ iken ek SSD sürücüsü 22$ olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...