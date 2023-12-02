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    Anlık Bildirim

    Aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilemeyecek

    Konut satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, aynı yerle ilgili farklı fiyatlarla birden fazla ilan giremeyecek.             

    Aynı konut için farklı fiyatlarla ilan verilemeyecek Tam Boyutta Gör

    Ticaret Bakanlığı, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" hazırladı.

    Düzenlemeyle 2018 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan mevcut yönetmeliğin uygulamasında karşılaşılan sıkıntıların ortadan kaldırılması, sektör temsilcilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması amaçlandı.

    İlgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulan taslak kapsamında, taşınmaz ticaretinde faaliyet gösteren veya göstermek isteyen emlak işletmelerinin yetki belgesi alması için talep edilen şartlarda düzenleme yapılacak.

    Buna göre, gerekli diğer koşulları taşımalarına rağmen, mesleki deneyim şartını sağlayamayan emlak işletmelerinin yetki belgesiz faaliyet göstermelerinin önüne geçmek ve sektörde bu konuda yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla mesleki deneyim şartı kaldırılacak.

    Taşınmaz ilanlarına düzenleme

    İnternet ortamındaki ilanlara ilişkin yükümlülüklerde de düzenlemeye gidiliyor. Bu kapsamda, başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin, aynı yere ilişkin farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişine izin verilmeyecek.

    Böylelikle spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve elektronik ortamda hizmet sunan platformlarındaki ilanlarda bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Kurala aykırı şekilde verilen ilanlara yönelik ilgili kanunlarda bulunan suçun niteliğine göre farklı miktarlarda para cezaları uygulanacak.

    Öte yandan, yetki belgesi verilme şartlarından "kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası alınmamış olması"na ilişkin kural, "kasten işlenen suçlardan dolayı toplam 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası alınmamış olması" şeklinde değiştirilecek.

    Yetki belgesi olmadan taşınmaz ticareti faaliyeti yürütenlere yönelik idari para cezalarının uygulanması il müdürlüklerine devredilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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