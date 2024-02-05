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    Yandex NV satıldı: Rusya ile bağını koparıyor!

    Yandex'in Hollanda merkezli alt şirketi Yandex NV, bir grup yatırımcıya satılarak Rusya ile bağını kopardı. Yandex NV, 31 Temmuz'dan itibaren isim değiştirerek faaliyetini sürdürecek.
    Yandex NV satıldı: Rusya ile bağını koparıyor!
    Rusya’nın Google ve Apple’a rakip teknoloji devi Yandex’in Hollanda merkezli alt şirketi Yandex NV, resmen satıldı. İmzalanan anlaşmaya göre Yandex, bir konsorsiyuma 475 milyar ruble (5,21 milyar dolar) karşılığında devrediliyor. Bu anlaşma, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ülkenin en büyük kurumsal satışı olarak kayıtlara geçti. Yandex NV, 31 Temmuz’a kadar Yandex markasını kullanmayı bırakacak ve adını değiştirerek faaliyetini sürdürecek.

    Bu anlaşmayla birlikte Yandex NV, tamamen Rus mülkiyetinden ayrılıyor. Yatırımcı grubun içinde petrol devi Lukoil’e ait bir fon da yer alıyor. Yandex’i satın alan grupta Lukoil’e ait yatırım fonu Argonaut’un yanı sıra Infinity Management, IT.Elaboration ve Meridian-Servis adlı diğer üç şirket de alıcılar arasında yer alıyor. Düzenleyici kurumların ve hissedarların onayının ardından satışın tamamlanması planlanıyor.

    Yandex’in kurucu ortağı Arkady Volozh, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini “barbarca” olarak nitelendirmişti. Bu açıklama Rusya’da büyük ses getirmiş ve Kremlin, Yandex’i kamulaştırmak için baskı yapmıştı. Teknolojik beyin göçü oluşmaması için bu düşünceden vazgeçilmiş ancak Yandex’in yurt dışındaki merkezlerinin Rusya’ya taşınması istendi. Kremlin, Yandex’in Hollandalı şirketi Yandex NV’yi Rusya’ya taşımak için 18 aydır müzakereler yürütüyordu.

    Moskova Borsası’ndaki hisselerin son üç aylık ağırlıklı ortalamasına göre Yandex’in piyasa değeri 10,2 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce (2021’in sonlarında) Yandex’in piyasa değeri 30 milyar dolara yaklaşmıştı. Yandex'in 5,21 milyar dolarlık satın alım anlaşmasının ardından Yandex’in ana şirketinin hisseleri düşüşe geçti.

    Yandex NV Yürütme Kurulu Başkanı John Boynton, Yandex'in Şubat 2022'den bu yana çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirterek, "Bu olağanüstü koşullarda hissedarlarımız, ekiplerimiz ve kullanıcılarımız için mümkün olan en iyi çözümü bulduğumuza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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