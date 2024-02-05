Yandex NV satıldı: Rusya ile bağını koparıyor!

Rusya’nın Google ve Apple’a rakip teknoloji devi Yandex’in Hollanda merkezli alt şirketi Yandex NV, resmen satıldı. İmzalanan anlaşmaya göre Yandex, bir konsorsiyuma 475 milyar ruble (5,21 milyar dolar) karşılığında devrediliyor. Bu anlaşma, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ülkenin en büyük kurumsal satışı olarak kayıtlara geçti. Yandex NV, 31 Temmuz’a kadar Yandex markasını kullanmayı bırakacak ve adını değiştirerek faaliyetini sürdürecek.

Bu anlaşmayla birlikte Yandex NV, tamamen Rus mülkiyetinden ayrılıyor. Yatırımcı grubun içinde petrol devi Lukoil’e ait bir fon da yer alıyor. Yandex’i satın alan grupta Lukoil’e ait yatırım fonu Argonaut’un yanı sıra Infinity Management, IT.Elaboration ve Meridian-Servis adlı diğer üç şirket de alıcılar arasında yer alıyor. Düzenleyici kurumların ve hissedarların onayının ardından satışın tamamlanması planlanıyor.

Yandex’in kurucu ortağı Arkady Volozh, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini “barbarca” olarak nitelendirmişti. Bu açıklama Rusya’da büyük ses getirmiş ve Kremlin, Yandex’i kamulaştırmak için baskı yapmıştı. Teknolojik beyin göçü oluşmaması için bu düşünceden vazgeçilmiş ancak Yandex’in yurt dışındaki merkezlerinin Rusya’ya taşınması istendi. Kremlin, Yandex’in Hollandalı şirketi Yandex NV’yi Rusya’ya taşımak için 18 aydır müzakereler yürütüyordu.

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Moskova Borsası’ndaki hisselerin son üç aylık ağırlıklı ortalamasına göre Yandex’in piyasa değeri 10,2 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce (2021’in sonlarında) Yandex’in piyasa değeri 30 milyar dolara yaklaşmıştı. Yandex'in 5,21 milyar dolarlık satın alım anlaşmasının ardından Yandex’in ana şirketinin hisseleri düşüşe geçti.

Yandex NV Yürütme Kurulu Başkanı John Boynton, Yandex'in Şubat 2022'den bu yana çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirterek, "Bu olağanüstü koşullarda hissedarlarımız, ekiplerimiz ve kullanıcılarımız için mümkün olan en iyi çözümü bulduğumuza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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Yandex NV satıldı: Rusya ile bağını koparıyor!