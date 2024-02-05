Yandex NV satıldı: Rusya ile bağını koparıyor!

Bu anlaşmayla birlikte Yandex NV, tamamen Rus mülkiyetinden ayrılıyor. Yatırımcı grubun içinde petrol devi Lukoil’e ait bir fon da yer alıyor. Yandex’i satın alan grupta Lukoil’e ait yatırım fonu Argonaut’un yanı sıra Infinity Management, IT.Elaboration ve Meridian-Servis adlı diğer üç şirket de alıcılar arasında yer alıyor. Düzenleyici kurumların ve hissedarların onayının ardından satışın tamamlanması planlanıyor.
Yandex’in kurucu ortağı Arkady Volozh, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini “barbarca” olarak nitelendirmişti. Bu açıklama Rusya’da büyük ses getirmiş ve Kremlin, Yandex’i kamulaştırmak için baskı yapmıştı. Teknolojik beyin göçü oluşmaması için bu düşünceden vazgeçilmiş ancak Yandex’in yurt dışındaki merkezlerinin Rusya’ya taşınması istendi. Kremlin, Yandex’in Hollandalı şirketi Yandex NV’yi Rusya’ya taşımak için 18 aydır müzakereler yürütüyordu.
Moskova Borsası’ndaki hisselerin son üç aylık ağırlıklı ortalamasına göre Yandex’in piyasa değeri 10,2 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce (2021’in sonlarında) Yandex’in piyasa değeri 30 milyar dolara yaklaşmıştı. Yandex'in 5,21 milyar dolarlık satın alım anlaşmasının ardından Yandex’in ana şirketinin hisseleri düşüşe geçti.
Yandex NV Yürütme Kurulu Başkanı John Boynton, Yandex'in Şubat 2022'den bu yana çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirterek, "Bu olağanüstü koşullarda hissedarlarımız, ekiplerimiz ve kullanıcılarımız için mümkün olan en iyi çözümü bulduğumuza inanıyoruz." ifadesini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.