B550 yongasetli anakartlarda PCIe 4.0 desteği sunulabilir

Zen 2 mimarisiyle 2017 yılında başlattığı yükselişine ivme kazandıran AMD rakibine fırsat tanımamakta kararlı görünüyor. Zen 3 mimarisiyle tasarımsal açıdan önemli değişikliklere gidecek olan firmanın yeni yongalarının çıkış tarihi paylaşıldı.
Ryzen 4000 modelleri 2020'nin sonlarında
Rapora göre 4. nesil Ryzen işlemci ailesi önümüzdeki yılın son çeyreğinde bizlerle olacak. 7 nm+ sürecinden geçecek modeller EUV tekniği sayesinde oldukça verimli bir yapıyla gelecek. Geçtiğimiz günlerde sil baştan inşa edileceği açıklanan Zen 3 mimarisi ile birlikte kaydadeğer IPC artışının beklendiği yeni nesile ek olarak çipset kanadında da güncelleme yolda.
AMD X570 yongasetini X670 ile güncellemeye hazırlanıyor olabilir. PCIe 4.0 yuvalarına yönelik geliştirmelere gidilecek yeni çipsette daha fazla M.2 sürücüsü ve SATA birimine desteğin yanı sıra USB 3.2 portu sayısında da artış bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "AMD’nin 4. nesil Ryzen APU ailesinin kod adı sızdı"
AM4 soketine gelecek son yongaseti niteliğini taşıyacak X670’te ayrıca doğal Thunderbolt 3 desteği de bulunabilir. Ayrıca X670'te çipsette aktif soğutmanın önüne geçmek adına PCIe 4.0 kontrolcüsünün entegrasyonunda olası bir değişikliğe de gidilebilir. Ek olarak AMD'nin X670 yongası için ASMedia'nın kapısını çalacağından söz edildiğini de ekleyelim.
B550 yongasetli anakartlarda PCIe 4.0 desteği
Son olarak B550 yongasetinde de yine ASMedia'nın imzasını görmemiz olası. Diğer taraftan B550 yongaetli anakartlarda 3. nesil Ryzen işlemcisi kullanıldığı takdirde işlemci tarafından sağlanan PCIe 4.0 kanallarından faydalanılabileceği söylenirken en az bir adet NVMe sürücüsüne de PCIe 4.0 x4 kanalı sağlanabilir. Böylelikle AMD kanadında uygun fiyatlı sistemlerde dahi PCIe 4.0'ın yüksek bant genişliğinden yararlanılabilir.
https://wccftech.com/amd-ryzen-4000-zen-3-cpus-and-x670-platform-q4-2020-launch-rumor/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Şimdi Ryzen ilk çıktığında , ortalama 3 yıl önce , ucuz yada pahalı önemli değil, bir sistem topladığınızı varsayın. Ve şu Ryzen 3 ten itibarenki performans artışına, çoklu işlem gücü yükselişine, aynı zamanda piyasadaki intel hükmünün bitip rekabetin olmasına, 200 Dolar ( 200 BİRİM ) ile 6/12 , kendi soğutucu olan bir işlemci alınabildiğine bakın. Ve şimdi geri dönün , 3 sene önce sistem toplayan kişinin 1. nesil işlemciden sonra 2.nesil bekleyip 3.nesilde yine kendine göre performanslı bir işlemci alıp anakartını değiştirmeden kullanabildiğini.
Kim ne derse desin, AMD geri döndü İyi ki de geri döndü fanboy da olsa intelciler de AMD sayesinde fahiş fiyatlardan bir nebze kurtuldular. Yoksa o şekilli kutularda satılan 9900K yı rüyalarında görürlerdi o paralara. Demekki neymiş , soket değiştirmeden kullanıcının işlemci değişikliği ile bol seçenek içerisinden kendine CPU seçebilmesi de mümkün oluyormuş. İşte bu sebeple 3900X aldım ve hata yaptığımı düşünmüyorum. 12/24 Core masaüstü sistemde hele evde hayal edemezdik.
Pahalı X570'ler yorumuna katılıyorum. Pcı 4.0 çok abartıldı ve yeni teknolojiye erişim bu kadar pahalı giriş ile olmamalıydı. X370 ve X470 anakarlardan daha yyüksek fiyatlarla giriş yaptılar ve sata vb. basit kısıtlamalar ile hatta. Lakin onun da çözümü var, kampanya döneminde hesaplı alım yapılabiliyor. Asus X570 Prime Pro 1225TL ye aldım misal.
3800x @ 4600mhz all core
Asus-Gigabyte-Msi-Asrock vs anakart üreticilerinide düşünmek zorunda intel satmıyorken adamlar Amd yeni anakart çıkartmıyoruz dese batarlar lütfen geniş düşünelim..
Kısacası almak zorunda degiliz arkadaşlar b350 ile bile her işlemci çalışıyor mecbur değilsek sıkıntı yok.
Hala x370 serisi kart var..
Modaciyim diyorsan al diyor..
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amd x670, amd zen 3 ve