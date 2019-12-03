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    B550 yongasetli anakartlarda PCIe 4.0 desteği sunulabilir

    AMD’nin Zen mimarisinin üzerinde köklü değişikliklere gideceği Zen 3 mimarisinin üzerinde yükselecek 4. nesil Ryzen modellerinin çıkış tarihi sızdı.
    1 hf.
    2,4b
    1
    22
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Zen 2 mimarisiyle 2017 yılında başlattığı yükselişine ivme kazandıran AMD rakibine fırsat tanımamakta kararlı görünüyor. Zen 3 mimarisiyle tasarımsal açıdan önemli değişikliklere gidecek olan firmanın yeni yongalarının çıkış tarihi paylaşıldı.

    Ryzen 4000 modelleri 2020'nin sonlarında

    Rapora göre 4. nesil Ryzen işlemci ailesi önümüzdeki yılın son çeyreğinde bizlerle olacak. 7 nm+ sürecinden geçecek modeller EUV tekniği sayesinde oldukça verimli bir yapıyla gelecek. Geçtiğimiz günlerde sil baştan inşa edileceği açıklanan Zen 3 mimarisi ile birlikte kaydadeğer IPC artışının beklendiği yeni nesile ek olarak çipset kanadında da güncelleme yolda.

    B550 yongasetli anakartlarda PCIe 4.0 desteği sunulabilir
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    AMD X570 yongasetini X670 ile güncellemeye hazırlanıyor olabilir. PCIe 4.0 yuvalarına yönelik geliştirmelere gidilecek yeni çipsette daha fazla M.2 sürücüsü ve SATA birimine desteğin yanı sıra USB 3.2 portu sayısında da artış bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD’nin 4. nesil Ryzen APU ailesinin kod adı sızdı"

    AM4 soketine gelecek son yongaseti niteliğini taşıyacak X670’te ayrıca doğal Thunderbolt 3 desteği de bulunabilir. Ayrıca X670'te çipsette aktif soğutmanın önüne geçmek adına PCIe 4.0 kontrolcüsünün entegrasyonunda olası bir değişikliğe de gidilebilir. Ek olarak AMD'nin X670 yongası için ASMedia'nın kapısını çalacağından söz edildiğini de ekleyelim.

    B550 yongasetli anakartlarda PCIe 4.0 desteği

    Son olarak B550 yongasetinde de yine ASMedia'nın imzasını görmemiz olası. Diğer taraftan B550 yongaetli anakartlarda 3. nesil Ryzen işlemcisi kullanıldığı takdirde işlemci tarafından sağlanan PCIe 4.0 kanallarından faydalanılabileceği söylenirken en az bir adet NVMe sürücüsüne de PCIe 4.0 x4 kanalı sağlanabilir. Böylelikle AMD kanadında uygun fiyatlı sistemlerde dahi PCIe 4.0'ın yüksek bant genişliğinden yararlanılabilir.



    https://wccftech.com/amd-ryzen-4000-zen-3-cpus-and-x670-platform-q4-2020-launch-rumor/ Yorum Yaz
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    selahattın ısık 1 hf. en beğenilen MogoLKhan
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    Muten Baba 1 hf.
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    Şimdi Ryzen ilk çıktığında , ortalama 3 yıl önce , ucuz yada pahalı önemli değil, bir sistem topladığınızı varsayın. Ve şu Ryzen 3 ten itibarenki performans artışına, çoklu işlem gücü yükselişine, aynı zamanda piyasadaki intel hükmünün bitip rekabetin olmasına, 200 Dolar ( 200 BİRİM ) ile 6/12 , kendi soğutucu olan bir işlemci alınabildiğine bakın. Ve şimdi geri dönün , 3 sene önce sistem toplayan kişinin 1. nesil işlemciden sonra 2.nesil bekleyip 3.nesilde yine kendine göre performanslı bir işlemci alıp anakartını değiştirmeden kullanabildiğini.

    Kim ne derse desin, AMD geri döndü İyi ki de geri döndü fanboy da olsa intelciler de AMD sayesinde fahiş fiyatlardan bir nebze kurtuldular. Yoksa o şekilli kutularda satılan 9900K yı rüyalarında görürlerdi o paralara. Demekki neymiş , soket değiştirmeden kullanıcının işlemci değişikliği ile bol seçenek içerisinden kendine CPU seçebilmesi de mümkün oluyormuş. İşte bu sebeple 3900X aldım ve hata yaptığımı düşünmüyorum. 12/24 Core masaüstü sistemde hele evde hayal edemezdik.

    Pahalı X570'ler yorumuna katılıyorum. Pcı 4.0 çok abartıldı ve yeni teknolojiye erişim bu kadar pahalı giriş ile olmamalıydı. X370 ve X470 anakarlardan daha yyüksek fiyatlarla giriş yaptılar ve sata vb. basit kısıtlamalar ile hatta. Lakin onun da çözümü var, kampanya döneminde hesaplı alım yapılabiliyor. Asus X570 Prime Pro 1225TL ye aldım misal.
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    okayynn 1 hf. Muten Baba
    reis bende x570 prime pro yu o fiyata aldım fakat :D benim anakart bozuk çıktı :D internete bağlanmıyor.1haftadır serviste yenisinin verilmesi için onay bekliyorum.Onlar onayı verince gidip vatandan değiştircem artık napalım.Bizde ki şansta bu kadar.Binlerce basılmış anakarttan kesin tek bozuk olan bana denk gelmiştir :D Çünkü niye ? ilk kez bir gaming pc toplayayım dedim hevesimi kursağımda bırakmaları gerekiyordu :D
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    berkayjan 1 hf.
    AMD'nin uzun yıllar bizi bekletmesine değmiş gerçekten. Adamlar o kadar ileriye yönelik tasarlamış ki mimarilerini, bir daha Intel'e nefes aldırmazlar. Intel'in elindeki mimarinin sınırları zorlanıyor, tükenmek üzere.
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    interwap 1 hf.
    Adamların pasif fan için mi X670'i çıkardıklarını düşünüyorsun?
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    Edward Teach 1 hf. interwap
    bana mı söylüyorsun evet aynen öyle düşünüyorum.apple örneği verdim kimse apple kullanmıyor galiba burada?apple innovasyon(yenilik) adına ne yapıyor hop ses jack'ını kaldırdık hop bir aparat çıkardık hop geri getirdik böyle gidiyorlar.üzgünüz ama x570 pci-e 4.0 desteği yüzünden fanlı olmak zorunda.sonraki seri yenilik yaptık fan yok.bre mübarek madem fansız oluyordu niye x570'i fanlı yaptın?x670 için sattıracak yenilik ne?kimse daha "gelişmiş" pci-e 4.0 desteği için anakart almaz sattıracak bir şey lazım o da fansız olması.bu kart çıkacak çünkü bir şekilde adam yeni seri işlemci satarken yeni anakart da isteyecek kullanıcı çünkü herkes kapitalizmin kölesi.am4 soketi 4 sene götüreceğim diyorsan 300 serisi üzerine anakart çıkarmazdın.her seri anakart çıkarırsan böyle kimsenin gelip intel her seri anakart çıkarıyor diye eleştirmeye hakkı yok.
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    MogoLKhan 1 hf.
    şu pahalı x570 anakart alanları anlamıyorum işlemci desen oc olmuyor A320 anakartla aynı performansı alıyorsun geleceğe yatırım demekde mantıksız gelecekte normal anakart alsan sonra 3 tane daha normal anakart alırsın.
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    selahattın ısık 1 hf. MogoLKhan
    Ne sacma yorum...
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    Timeguard 1 hf. MogoLKhan
    Yapan 4.6ghz+ ye kadar allcore çıkıyor. Bunun 4.6 sı intelin 5.1 tek çekirdek skoru demek en az.





    3800x @ 4600mhz all core



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    Edward Teach 1 hf.
    amd apple'ın aynısı oldu.bu seri fan koyuyoruz bu seride aaa fan yok.keriz falan zannetti herhalde bunlar bizi.bu kadar pahalı x570 sattıktan sonra x670 diye am4 son seriye anakart çıkarmaya utanır insan.kapitalizm böyle bir şey olsa gerek msi asus gigabyte da ekmek yiyecek.inteli niye eleştiriyoruz o zaman her seri anakart çıkarıyor diye?ha soketi değişmiş yeni anakart çıkmış ha değişmemiş çıkıyor mu sonuçta?almak zorunda mıyız hayır ama fan yok diye x570 satıp x670 alacaklar da illa olacaktır.
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    sniper23 1 hf. Edward Teach
    İki şirkette borsaya açılmışlar ve onlarca aç gözlü yatırımcıları var. Adamlar senin ne dediğini umursamıyor. Sadece PARA diye ağlıyorlar. O yüzden AMD'de, Intel'de karları en yükseğe çıkarmak için mecbur her yıl bir şeyler yapmak zorundalar. Gerekirse kıdım kıdım olsun.
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    Timeguard 1 hf. Edward Teach
    Amd ile alakası yok gerek varsa çıkarır almak zorundamıyız? B450 hatta B350 desteklemiyor mu? Bütün işlemcileri ..

    Asus-Gigabyte-Msi-Asrock vs anakart üreticilerinide düşünmek zorunda intel satmıyorken adamlar Amd yeni anakart çıkartmıyoruz dese batarlar lütfen geniş düşünelim..


    Kısacası almak zorunda degiliz arkadaşlar b350 ile bile her işlemci çalışıyor mecbur değilsek sıkıntı yok.
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    selahattın ısık 1 hf. Edward Teach
    Cakallar gibi son modelicikarinca dusuk modeli piyasafan toplatmiyor.

    Hala x370 serisi kart var..

    Modaciyim diyorsan al diyor..
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