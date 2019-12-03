B550 yongasetli anakartlarda PCIe 4.0 desteği sunulabilir

Zen 2 mimarisiyle 2017 yılında başlattığı yükselişine ivme kazandıran AMD rakibine fırsat tanımamakta kararlı görünüyor. Zen 3 mimarisiyle tasarımsal açıdan önemli değişikliklere gidecek olan firmanın yeni yongalarının çıkış tarihi paylaşıldı.

Ryzen 4000 modelleri 2020'nin sonlarında

Rapora göre 4. nesil Ryzen işlemci ailesi önümüzdeki yılın son çeyreğinde bizlerle olacak. 7 nm+ sürecinden geçecek modeller EUV tekniği sayesinde oldukça verimli bir yapıyla gelecek. Geçtiğimiz günlerde sil baştan inşa edileceği açıklanan Zen 3 mimarisi ile birlikte kaydadeğer IPC artışının beklendiği yeni nesile ek olarak çipset kanadında da güncelleme yolda.

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AMD X570 yongasetini X670 ile güncellemeye hazırlanıyor olabilir. PCIe 4.0 yuvalarına yönelik geliştirmelere gidilecek yeni çipsette daha fazla M.2 sürücüsü ve SATA birimine desteğin yanı sıra USB 3.2 portu sayısında da artış bekleniyor.

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AM4 soketine gelecek son yongaseti niteliğini taşıyacak X670’te ayrıca doğal Thunderbolt 3 desteği de bulunabilir. Ayrıca X670'te çipsette aktif soğutmanın önüne geçmek adına PCIe 4.0 kontrolcüsünün entegrasyonunda olası bir değişikliğe de gidilebilir. Ek olarak AMD'nin X670 yongası için ASMedia'nın kapısını çalacağından söz edildiğini de ekleyelim.

B550 yongasetli anakartlarda PCIe 4.0 desteği

Son olarak B550 yongasetinde de yine ASMedia'nın imzasını görmemiz olası. Diğer taraftan B550 yongaetli anakartlarda 3. nesil Ryzen işlemcisi kullanıldığı takdirde işlemci tarafından sağlanan PCIe 4.0 kanallarından faydalanılabileceği söylenirken en az bir adet NVMe sürücüsüne de PCIe 4.0 x4 kanalı sağlanabilir. Böylelikle AMD kanadında uygun fiyatlı sistemlerde dahi PCIe 4.0'ın yüksek bant genişliğinden yararlanılabilir.

https://wccftech.com/amd-ryzen-4000-zen-3-cpus-and-x670-platform-q4-2020-launch-rumor/