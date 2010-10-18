Back to the Mac'e saatler kala; 1000 dolarlık Macbook Air mi geliyor ?

Çarşamba günkü Mac etkinliğine 48 saatten az kala, Apple'ın etkinlikte üzerindeki perdeyi kaldıracağına kesin gözüyle bakılan yeni nesil Macbook Air hakkında yeni iddialar dillendirilmeye devam ediyor. İşte son olarak Cult of Mac'in birçok kaynağa dayandırdığı bilgilere göre yeni nesil Macbook Air'in bazı özellikleri;

8-10 saatlik pil ömrü (Satışta olan Macbook Air'in pil ömrü 5 saat)

Nvidia GeForce 320M grafik işlemci ünitesi

Standart olarak 2GB'lık bellek ancak arttırabilir. Aynı şekilde SSD ile depolama alanı da arttırabilir.

Şimdiki Macbook Air'e göre daha düz, daha hafif ve daha ince tasarım

2 adet USB portu, SD kart girişi, Mini Display portu ve düz tasarımlı MagSafe güç girişi

Fiyat konusundaysa kaynaklar, Apple'ın 11.6 inçlik Macbook Air'i 999 dolardan; 13.3 inçlik modeliyse 1100 dolardan satışa sunacağını söylüyor ancak dizüstü Mac'lerin giriş modeli olan Macbook'un da 999 dolardan satıldığını göz önüne alırsak; Macbook Air'in 11.6 inçlik modelinin aynı fiyattan satılması akla çok fazla yatmıyor. Fakat kim bilir, belki Apple kendinden beklenmeyeni yaparak; kullanıcıları satış fiyatı konusunda şaşırtmayı amaçlıyor.