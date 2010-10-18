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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Back to the Mac'e saatler kala; 1000 dolarlık Macbook Air mi geliyor ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,5b
1
52
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Çarşamba günkü Mac etkinliğine 48 saatten az kala, Apple'ın etkinlikte üzerindeki perdeyi kaldıracağına kesin gözüyle bakılan yeni nesil Macbook Air hakkında yeni iddialar dillendirilmeye devam ediyor. İşte son olarak Cult of Mac'in birçok kaynağa dayandırdığı bilgilere göre yeni nesil Macbook Air'in bazı özellikleri;

  • 8-10 saatlik pil ömrü (Satışta olan Macbook Air'in pil ömrü 5 saat)
  • Nvidia GeForce 320M grafik işlemci ünitesi
  • Standart olarak 2GB'lık bellek ancak arttırabilir. Aynı şekilde SSD ile depolama alanı da arttırabilir.
  • Şimdiki Macbook Air'e göre daha düz, daha hafif ve daha ince tasarım
  • 2 adet USB portu, SD kart girişi, Mini Display portu ve düz tasarımlı MagSafe güç girişi

Fiyat konusundaysa kaynaklar, Apple'ın 11.6 inçlik Macbook Air'i 999 dolardan; 13.3 inçlik modeliyse 1100 dolardan satışa sunacağını söylüyor ancak dizüstü Mac'lerin giriş modeli olan Macbook'un da 999 dolardan satıldığını göz önüne alırsak; Macbook Air'in 11.6 inçlik modelinin aynı fiyattan satılması akla çok fazla yatmıyor. Fakat kim bilir, belki Apple kendinden beklenmeyeni yaparak; kullanıcıları satış fiyatı konusunda şaşırtmayı amaçlıyor.


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sonixTR 9 yıl
The New MacBook Air

aldim gitti :))
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61gün 9 yıl
macbook alınır artık
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deagle100 9 yıl
AppStore nasıl olacak?
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Erasmus78 9 yıl

deagle100

AppStore nasıl olacak?


Nasıl nasıl olacak?
Mac için yazılım satılacak bir platform olacak işte.
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.WondercrafteR. 9 yıl
:)
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.WondercrafteR. 9 yıl
Arkadaşlar son 15 dakika. Apple.com'dan sol altta aynı Music gecesindeki gibi "i" cihazlarınızdan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Herkese kolay gelsin haberleri paylaşırız.. :)
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buckethead® 9 yıl
Yayin basliyor.
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.WondercrafteR. 9 yıl
Up..? :S
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O.Beverly 9 yıl
Canlı yayın linki websiteye eklendi ve Store kapandı,heyecan dorukta
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vidoko 9 yıl
ön taraf ince arka taraf kalın sistemi arkaya yığmışlar önden siz ince diye sevinin :)) beşpara etmez türkiyede 2000tl den satılırsa..
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Felix Felicis 9 yıl

vidoko

ön taraf ince arka taraf kalın sistemi arkaya yığmışlar önden siz ince diye sevinin :)) beşpara etmez türkiyede 2000tl den satılırsa..


resimdeki yarın çıkacak olan macbook air degil
siz de o diye sevinmeye devam edin
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séquestre 9 yıl
İnş fiyat o şekilde olur Türkiyede de..
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T®an©e Addi©T 9 yıl

kopfnickerz

İnş fiyat o şekilde olur Türkiyede de..

mümkün degil
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Rainbow6 9 yıl
keske 400 serisi ekran kartlarini tercih etseydi... yeni cikacak alette eski teknoloji bende bunu anlamiyorum halbuki yeni teknolojinin kaplayacagi alan isi ve watt degerleri daha iyi olmaz mi tahminime gore islemcide i3-i5 serisinden olmaz heralde ... ama 11,6 inclik bi modelin gelmesi beni sevindirdi netbooklara rakip olabilir 500-600 dolara satilan netbooklardan bile performansli ve tasinabilirligi super millet aradaki performans ve mobilite icin goze alabilir
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Batuist 9 yıl
SSDnin pil süresine olduğu kadar performansına da katkısı olacaktır.. böylesi bir cihazda oldukça güzel bir gelişme.. Özellikle SSD diskler mac os altında windowstan çok daha iyi performans hissi uyandıracaktır..
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funkmaster 9 yıl
bu fiyattan Türkiye'de satılsa cebinde parası olmayan adam çocuğunu köle tacirlerine satıp Macbook Air alır.
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Shady 9 yıl
@Canka1
2,1GHz ya da 2,4GHz'lik işlemcilerden gücünü alacağı söyleniyor ancak doğrulanmış bilgi değil bunlar...
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