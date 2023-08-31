Beş ilçede elektrikli scooter hız sınırı düşürüldü

İstanbul genelinde scooter hız sınırı 1 Aralık 2022 tarihinde 25 km/h’den 20 km/h’ye düşürülmüştü. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında elektrikli scoterların hız sınırı görüşüldü.
Toplantı sonucunda Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde saatte 20 km/h olan elektrikli skuterlerin hız sınırının, saatte 12,5 km/h olarak düzenlenmesine karar verildi. Sınırı aşan sürücülere hız sınırı cezası uygulanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.