Tam Boyutta Gör Scooterların hızla yaygınlaştığı İstanbul’da scooterlar için hız limiti düşürüldü. Yaya yoğunluğunun fazla olduğu beş ilçede scooterlar için hız sınırı saatte 12,5 kilometreye indirildi.

Gotrax elektrikli scooter modelleri Türkiye’de satışa çıktı 3 hf. önce eklendi

İstanbul genelinde scooter hız sınırı 1 Aralık 2022 tarihinde 25 km/h’den 20 km/h’ye düşürülmüştü. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında elektrikli scoterların hız sınırı görüşüldü.

Toplantı sonucunda Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde saatte 20 km/h olan elektrikli skuterlerin hız sınırının, saatte 12,5 km/h olarak düzenlenmesine karar verildi. Sınırı aşan sürücülere hız sınırı cezası uygulanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Beş ilçede elektrikli scooter hız sınırı düşürüldü