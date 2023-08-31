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    Beş ilçede elektrikli scooter hız sınırı düşürüldü

    İstanbul'un beş ilçesinde elektrikli scooterlar için hız sınırı 20 km/h'den 12,5 km/h'ye düşürüldü. Sınırı aşan sürücülere idari para cezası uygulanacak.              
    Beş ilçede elektrikli scooter hız sınırı düşürüldü Tam Boyutta Gör
    Scooterların hızla yaygınlaştığı İstanbul’da scooterlar için hız limiti düşürüldü. Yaya yoğunluğunun fazla olduğu beş ilçede scooterlar için hız sınırı saatte 12,5 kilometreye indirildi.

    İstanbul genelinde scooter hız sınırı 1 Aralık 2022 tarihinde 25 km/h’den 20 km/h’ye düşürülmüştü. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında elektrikli scoterların hız sınırı görüşüldü.

    Toplantı sonucunda Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Fatih ilçelerinin yaya yoğunluğu fazla olan hassas bölgelerinde saatte 20 km/h olan elektrikli skuterlerin hız sınırının, saatte 12,5 km/h olarak düzenlenmesine karar verildi. Sınırı aşan sürücülere hız sınırı cezası uygulanacak.

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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