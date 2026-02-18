Giriş
    Elektrik fiyatları üst üste iki gün “sıfır” TL oldu

    Türkiye’de elektrik fiyatları üst üste iki gün bazı saatlerde 0 TL’ye geriledi. Bu durum, sanayi talebinin düşmesi ve yenilenebilir enerjinin yoğun girişinden kaynaklandı.

    Elektrik fiyatları üst üste iki gün "sıfır" TL oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de spot elektrik piyasasında üst üste iki gün dikkat çeken fiyat hareketleri yaşandı. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) verilerine göre, 15 ve 16 Şubat 2026 tarihlerinde bazı saat dilimlerinde megavat saat (MWh) başına elektrik fiyatları 0 TL olarak kaydedildi.

    Verilere göre 15 Şubat 2026’da piyasada elektrik fiyatı 09:00-17:00 diliminde 0 TL/MWh olarak kayıtlara geçti. Üretim ve tüketim verileri de günün ekonomik ve enerji profiline ışık tutuyor. Türkiye’de 15 Şubat’ta toplam 932.537 MWh elektrik üretimi, 925.584 MWh tüketim gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri %23,7 ile ilk sırada yer alırken, bunu ithal kömür santralleri %20,9 ve rüzgar santralleri %12,7 takip etti. Ülke aynı gün 10.082 MWh elektrik ihracatı ve 3.125 MWh ithalat yaptı.

    16 Şubat 2026’da ise elektrik fiyatı 00:00-06:00 arasında 0 TL/MWh oldu. Bu tarihte 962.067 MWh elektrik üretilirken, 946.293 MWh tüketildi. Üretimde lider konumda doğal gaz santralleri %25,9, ardından ithal kömür santralleri %24,5 ve barajlı hidroelektrik santralleri %12,1 ile yer aldı.

    Spot fiyatın ‘0’ olması ne anlama geliyor?

    Bu durum özellikle sanayi talebinin hafta sonu olması sebebiyle düşmesi ve rüzgar/güneş gibi marjinal maliyeti sıfır olan yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme yoğun olarak girmesiyle oluştu. Elektrik piyasasında fiyat, talebi karşılayan son santralin maliyetine göre belirlenir. Talep düşük olduğunda sadece maliyetsiz yenilenebilir kaynaklar devrede kaldığı için fiyat teknik olarak sıfıra iner.

    Spot piyasadaki sıfır TL fiyatları dolaylı olarak tüketiciye fayda sağlayabiliyor. Zira tedarik şirketlerinin elektrik tedarik maliyetlerini hafifleterek orta vadede zam baskısını azaltıyor ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ediyor. Öte yandan sıfır TL görünen fiyatların tüketici faturalarına direkt olarak yansımadığını da belirtmek gerekiyor. Bunun temel nedeni Türkiye’deki perakende elektrik piyasasının tarifeli bir yapıya sahip olmasıdır. Konut aboneleri için tarifeler EPDK tarafından belirleniyor ve sabit kalıyor. Faturalarda enerji bedeli dışında iletim bedeli, dağıtım bedeli ve vergiler gibi sabit maliyetli kalemler bulunduğu için spot fiyat sıfır olsa dahi operasyonel maliyetler devam ettiğinden gerçek anlamda fiyat sıfırlanmıyor.

    Kaynakça https://www.enerjigunlugu.net/spot-elektrik-fiyati-15-02-2026-icin-300-63-tl-67000h.htm https://www.enerjigunlugu.net/spot-elektrik-fiyati-16-02-2026-icin-1158-57-tl-67007h.htm https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/elektrik/gunluk-elektrik-uretim-ve-tuketim-verileri/54722 https://www.aa.com.tr/tr/enerjiterminali/elektrik/gunluk-elektrik-uretim-ve-tuketim-verileri/47548
