    Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 120 GW’ı aştı: Yenilenebilir enerji payı artıyor

    Türkiye’nin elektrik kurulu gücü Temmuz sonu itibarıyla 120 GW’ı aştı. Yenilenebilir enerji payı yüzde 61,1’e yükselirken, güneş ve rüzgar toplamda 37 GW ile kurulu gücün üçte birini oluşturdu.

    Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 120 GW’ı aştı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin elektrik altyapısında kurulu güç, Temmuz ayı sonu itibarıyla 120 bin 163 megavat (120 GW) seviyesini aştı. Bu büyüme, yalnızca kapasite artışıyla değil aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının yükselen payıyla da dikkat çekiyor.

    Yenilenebilir enerji öne çıkıyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, toplam kurulu gücün yüzde 61,1’i yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Bu oran, 73 bin 477 megavata karşılık geliyor.

    Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 120 GW’ı aştı Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerji kurulu gücünde en büyük payı (%26,9) 32 bin 289 megavat ile hidroelektrik santraller aldı. Güneş enerjisi 23 bin 423 megavat ile yüzde 19,5’lik, rüzgar enerjisi ise 13 bin 695 megavat ile yüzde 11,4’lük paya ulaştı. Daha küçük ölçekli kaynaklar arasında biyokütle 2 bin 337 megavat ve jeotermal 1.734 megavat seviyesinde katkı sağladı. Kömürün toplam payı ise 21,9 megavat ile yüzde 18,3 oldu.

    Özellikle güneş ve rüzgar yatırımlarındaki artış dikkat çekiyor. Bu iki kaynağın toplam kurulu gücü 37 bin 118 megavata yükselirken, genel kapasite içindeki payı da yüzde 30,9’a çıktı. Kurulu güçte yerli kaynakların ağırlığı da öne çıkıyor. Toplam kapasitenin yüzde 70,7’si, yani 84 bin 959 megavatlık bölümü yerli kaynaklardan oluştu. Bu durum, hem enerji arz güvenliği hem de dışa bağımlılığın azaltılması açısından kritik.

    Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının sonuçlarına göre elektrik tüketiminin 2025 yılında 380,2 TWh, 2030 yılında 455,3 TWh, 2035 yılında ise 510,5 TWh seviyesine ulaşması beklenmekte. Türkiye elektrik enerjisi tüketimi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,8 oranında artarak 347,9 TWh, elektrik üretimi ise bir önceki yıla göre %5,4 artarak 348,9 TWh olarak gerçekleşmişti.

    2024 yılında elektrik üretimimizin, yüzde 35,2'si kömürden, yüzde 18,9'u doğal gazdan, yüzde 21,5'i hidrolik enerjiden, yüzde 10,5’i rüzgardan, yüzde 7,5’i güneşten, yüzde 3,2'si jeotermal enerjiden ve yüzde 3,2’si diğer kaynaklardan elde edilmişti.

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 23 saat önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

