Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 120 GW’ı aştı: Yenilenebilir enerji payı artıyor

Yenilenebilir enerji öne çıkıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, toplam kurulu gücün yüzde 61,1’i yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor. Bu oran, 73 bin 477 megavata karşılık geliyor.
Özellikle güneş ve rüzgar yatırımlarındaki artış dikkat çekiyor. Bu iki kaynağın toplam kurulu gücü 37 bin 118 megavata yükselirken, genel kapasite içindeki payı da yüzde 30,9’a çıktı. Kurulu güçte yerli kaynakların ağırlığı da öne çıkıyor. Toplam kapasitenin yüzde 70,7’si, yani 84 bin 959 megavatlık bölümü yerli kaynaklardan oluştu. Bu durum, hem enerji arz güvenliği hem de dışa bağımlılığın azaltılması açısından kritik.
Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının sonuçlarına göre elektrik tüketiminin 2025 yılında 380,2 TWh, 2030 yılında 455,3 TWh, 2035 yılında ise 510,5 TWh seviyesine ulaşması beklenmekte. Türkiye elektrik enerjisi tüketimi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,8 oranında artarak 347,9 TWh, elektrik üretimi ise bir önceki yıla göre %5,4 artarak 348,9 TWh olarak gerçekleşmişti.
2024 yılında elektrik üretimimizin, yüzde 35,2'si kömürden, yüzde 18,9'u doğal gazdan, yüzde 21,5'i hidrolik enerjiden, yüzde 10,5'i rüzgardan, yüzde 7,5'i güneşten, yüzde 3,2'si jeotermal enerjiden ve yüzde 3,2'si diğer kaynaklardan elde edilmişti.
