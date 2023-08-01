Bakan Kacır duyurdu: Kamuda yapay zeka atağı başlıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka konusunda ilerlemeler her geçen gün üstel olarak büyümeye devam ediyor. Ek olarak hiçbir ülke bu teknolojinin faydalarını ıskalamak istemiyor. Bu anlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında "Kamu Yapay Zeka Ekosistemi - 2023" çağrısının başvurularının açıldığını duyurdu.

Kamudan yapay zeka adımı

Bakan Kacır, yaptığı açıklamada, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarının yapay zeka çözümlerine olan ihtiyaçlarının geliştirilmesi, bu alanda biriken bilginin farklı alanlarda kullanılması ve yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nın çağrıya müşteri kurum olarak katıldığını vurgulayan Kacır, finans teknolojileri, akıllı üretim sistemleri, akıllı tarım, gıda ve hayvancılık, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik, e-ticaret teknolojileri ve akıllı eğitim teknolojileri konularında projelere yer verileceğini aktardı.

Kacır, şu konulara değindi:

"Bu temalardan da anlaşılacağı üzere, yapay zeka çözümleri, hayatımızın en önemli alanlarına odaklanacak. Bu çağrıyla bilgi üreten, geliştiren ve kullanan kurumları bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşırken, yapay zeka alanında teknolojiyi en iyi kullanan ve dünya gündemini belirleyen ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz. Araştıran, geliştiren ve ülkemize yarar sağlamak için çaba gösteren tüm araştırmacılarımıza her zaman destek olacağız. Milli Teknoloji Hamlesi ışığında ülkemizi bilim ve teknolojide hak ettiği yere hep birlikte taşıyacağız."

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Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da çağrının TÜBİTAK ARDEB'e bağlı Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından duyurulduğunu belirterek, "Bu çağrıya başvuru yapacak konsorsiyumun, TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zeka Enstitümüz (YZE) ile başvurudan önce bir işbirliği protokolü imzalaması gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının çağrı kapsamında belirlenen ihtiyaçlar, YZE tarafından koordine edilecek." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Proje önerileri, çağrı başlıklarına yönelik olarak 31 Ekim tarihine kadar sisteme kaydedilmeli. Detaylı bilgilere ve başvuru sistemine http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ulaşmak mümkün.

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