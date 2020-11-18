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    Bakan Koca, Covid-19 aşısının Türkiye'ye geleceği tarih ve miktarını açıkladı

    Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin aşı tedarik görüşmeleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Türkiye, önümüzdeki Aralık ayında Çin'den 10 milyon adet aşı tedarik edecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bakan Koca, Covid-19 aşısının Türkiye'ye geleceği tarih ve miktarını açıkladı
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ilk etapta tedarik edilecek aşı miktarını duyurdu.

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    Gelecek ay Çin'den 10 milyon adet koronavirüs aşısı gelecek

    Çin’de geliştirilen koronavirüs aşısının gelecek ay tedarik edebileceğini müjdeleyen Bakan Koca, “Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak.” dedi.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye’de 2. dalga yasakları bu haftasonu başlıyor"

    BioNTech ve Pfizer’in ortak aşısından 1 milyon adet tedarik edilecek

    Bakan Koca, Amerikan Pfizer sağlık şirketi ile Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin başlarında olduğu Alman BioNTech şirketinin ortak geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili olarak:

    “Pfizer ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık’ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye’ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var.” sözlerini ifade etti. Yerli aşı hakkında, "Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur." dedi.



    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-saglik-bakani-fahrettin-kocadan-flas-asi-aciklamasi-41666043 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ma95 (Muhsin Ayhan) 38 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çin aşısının etkinlik oranı hakkında hiçbir haber görmedim. Aşıları da hızlı tanı testi gibi fos çıkarsa bizim için iyi olmaz.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Lan nasıl güveneceksiniz hemen buna. Tedavi derken denek olmayalım da !
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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hisselere bak şimdi sen, vay yavrum vay..
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    ma95 (Muhsin Ayhan) 38 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çin aşısının etkinlik oranı hakkında hiçbir haber görmedim. Aşıları da hızlı tanı testi gibi fos çıkarsa bizim için iyi olmaz.
    Yanıtla +5
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