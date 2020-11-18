Bakan Koca, Covid-19 aşısının Türkiye'ye geleceği tarih ve miktarını açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ilk etapta tedarik edilecek aşı miktarını duyurdu.

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Gelecek ay Çin'den 10 milyon adet koronavirüs aşısı gelecek

Çin’de geliştirilen koronavirüs aşısının gelecek ay tedarik edebileceğini müjdeleyen Bakan Koca, “Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak.” dedi.

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BioNTech ve Pfizer’in ortak aşısından 1 milyon adet tedarik edilecek

Bakan Koca, Amerikan Pfizer sağlık şirketi ile Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin başlarında olduğu Alman BioNTech şirketinin ortak geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili olarak:

“Pfizer ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık’ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye’ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var.” sözlerini ifade etti. Yerli aşı hakkında, "Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur." dedi.

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