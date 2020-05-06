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    Koronavirüs salgınında Çin, 5G teknolojilerine ağırlık veriyor

    İnsanların eve kapandığı dönemde rekreasyon alanları otonom 5G araçlar ile kontrol edilirken, 5G otonom Drone modelleri de termal kameralarla kalabalıkları tarıyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında Çin, 5G teknolojilerine ağırlık veriyor
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    Koronavirüs salgınının milyarlarca kişiyi eve kapatması ile birlikte insan gücüne ihtiyaç duyulan işler de aksamaya başladı. Bu bakımdan yüksek hızda ve yaygın iletişim ağlarını iyi kullanan ülkeler bir nebze de olsa aksamaların önüne geçmeye çalışıyor.

    Bu yıl ilk yaygın kullanımına başlaması beklenen 5G standardı salgın nedeniyle biraz duraksamış durumda ancak kurumsal tarafta devletler bu teknolojiden en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor. Başta da Çin geliyor.

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    Geniş çaplı

    5G konusunda deneyimli firmaları sayesinde zaten öncü bir rol üsteleneceği sık sık raporlarda yer alan Çin, salgın döneminde kontrol sağlayabilmek için pek çok takip unsurunu bu teknolojiye entegre etmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Y6P ve Y5P akıllı telefonları tanıtıldı"

    Örneğin 5G üzerinden kontrol edilen otonom bir araç pek çok şehirde bitkileri gözlemlemek ve canlı olarak yayın yapmak için kullanılıyor. Böylece meyve ağaçlarının durumları anlık olarak takip edilip gerektiğinde yine 5G ile kontrol edilen Drone’lar tarafından ilaçlanıyor.

    Diğer taraftan otonom Drone modelleri kalabalıklar üzerinde devriye gezerek sosyal mesafe kuralını takip ediyor ve uygulanması gereken tedbirler ile ilgili hükümet birimlerine önerilerde bulunuyor. Yine termal kameralar ile insanların takip edilmesi ve dezenfektan sıkılması Drone yardımıyla oluyor.

    Önümüzdeki dönemde salgın tedbirlerinin sıkı bir şekilde uygulanmasının yanında tarım ve çiftçilik alanına ayrı bir önem verilmesi de gerekecek. Ülkemiz dahil her ülkeyi ciddi şekilde etkileyeceği düşünülen atıl tarım arazilerinin 5G teknolojileri ile verimli bir şekilde kullanılabileceği düşünülüyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/06/china-edges-ahead-in-the-5g-race-due-to-coronavirus-pandemic/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    betulsanverdi 1 hf. yeni yorumcu
    bu Çine de gıcık oldum kovid-19'dan dolayı.ama çok güzel işler yapıyorlar
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    spenx01 (Basta Bbb) 1 hf. betulsanverdi
    bu algiyi cia yaratti. kuresel medyanin yuzde 70i cia isbirlikcisi. Cin dunya nufusunun 5te 1ine sahip. her 5 yeni hastaliktan biri cinden gelmeli.
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