Bakan Koca 'rastgele' yapılan koronavirüs tarama testi sonuçlarını açıkladı

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde yapılan koronavirüs tarama testinin sonuçlarını açıkladı. Bugüne kadar yalnızca koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerle temas halinde olan kişilere ve belirti gösteren kişilere koronavirüs testi yapılmıştı. Belirti göstermeyip koronavirüs taşıyanların oranını belirlemek için yapılan bu çalışmada rastgele 150 bin kişi test edildi. Bu kişilerin yüzde 0,25’inin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bakanlık tarafından yapılan çalışmaya göre farkında olmadan koronavirüs taşıyanların oranı yüzde 0,25. Bu oranı 83 milyon nüfus üzerinden hesapladığımızda şu anda Türkiye’de 207 bin 500 kişi farkında olmadan koronavirüs taşıdığı varsayımında bulunabiliriz.

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Türkiye’de bugüne kadar 233 bin 315 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 5 bin 563 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar yapılan test sayısı ise 4 milyon 446 bin 374.

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