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    Bakan Koca 'rastgele' yapılan koronavirüs tarama testi sonuçlarını açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin tarama testi sonuçlarını açıkladı. Her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bakan Koca 'rastgele' yapılan koronavirüs tarama testi sonuçlarını açıkladı
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde yapılan koronavirüs tarama testinin sonuçlarını açıkladı. Bugüne kadar yalnızca koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerle temas halinde olan kişilere ve belirti gösteren kişilere koronavirüs testi yapılmıştı. Belirti göstermeyip koronavirüs taşıyanların oranını belirlemek için yapılan bu çalışmada rastgele 150 bin kişi test edildi. Bu kişilerin yüzde 0,25’inin Covid-19 testi pozitif çıktı.

    Bakanlık tarafından yapılan çalışmaya göre farkında olmadan koronavirüs taşıyanların oranı yüzde 0,25. Bu oranı 83 milyon nüfus üzerinden hesapladığımızda şu anda Türkiye’de 207 bin 500 kişi farkında olmadan koronavirüs taşıdığı varsayımında bulunabiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Sosyal medya düzenlemesi Adalet Komisyonunda kabul edildi"

    Türkiye’de bugüne kadar 233 bin 315 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 5 bin 563 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar yapılan test sayısı ise 4 milyon 446 bin 374.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mütercim Bey (F. Öz) 6 sa. en beğenilen Tellooozs
    Kimse tedbir almadan eskisi gibi gezseydi şimdi 1 milyara ulaşmıştık zaten. Tedbirler sayesinde mümkün olduğunca düşük tutuluyor.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Rachsuchtig 5 sa. firat_kilic
    Bu mantığa bakarsan o teste tabi tutulan 150.000 kişi de SGK'ya para ödüyor yani kendi testlerini kendileri ödemiş oluyor
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    -SKYNET- 9 dk.
    Ya abarttıkları kadar bulaşıcı değil ya da çıkarlar içi gerçek sonuçlar açıklanmıyor. Bakın lise,üniversite sınavı yapıldı. Bu insanlar kapalı bir ortamda 2-3saat tutuldu ve sayılarıda az değil. Eğer çok bulaşıcı bir hastalık olsqydı şuan ki rakamların kat ve kat üstünü görürdük. Ya sayılar gerçekten arttı ama bunu yapsıtmıyorlar rakamlara ya da bu meret öyle hemen bulaşan bir şey değil. Derseniz maske takılıyor ondan,bende şunu derim,sayıların fazla olduğu zamanda niye bu yasak gelmedi de olayların bu hale gelmesi beklendi?
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    monacomen 40 dk. (düzenlendi)
    Başlıktaki rakamlar ile haberdeki rakamlar arasında bir tezatlık mı var bana mı öyle geliyor?

    Başlık: "...Her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı."

    Haber içeriği: "...150 bin kişi test edildi. Bu kişilerin yüzde 0,25’inin Covid-19 testi pozitif çıktı."

    1.000 Kişinin 2,5'i ile, 150.000 kişinin 0,25'i aynı mı oluyor?

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    Bloodin 22 dk. monacomen
    Yüzde 0,25 yazılmış yani %0,25, 150.000 kişide 375 eder. Bu arada bu orana göre Türkiye'de 80 milyonda yaklaşık 200 bin kişi şu anda semptom göstermeden koronavirüs taşıyor.
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    freudunpiposu 1 sa.
    Bugün korona semptomlarıyla hasteneye gittim test yapmadılar. Test yapmıyorlar.
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    ogameci 1 sa. freudunpiposu
    ilk günler haftalarda bile semptomları gösterenlere yapılmadıillaki yurtdışından gelmen yada yurtdışından gelen ile temas yapman lazımdı
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    PomPom 2 sa.
    Forumda corona hakkinda bilgisi olan doktor var mi ?
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    ogameci 1 sa. PomPom
    Merhaba o kadar hoca, haber izledik ki yardımımız olursa ne mutlu
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    oğuzyalçın 1 sa. yeni yorumcu PomPom
    olmayan varmı diye sorun bence
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    hakanhan68 2 sa.
    burda değişik bakış açısı var istifallar olmuş

    https://forum.donanimhaber.com/calismayan-korona-testleri-tabi-rusvet-iddiasi-ve-istifalar--144667150
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    viper (Korcan Ayata) 4 sa.
    Bu antikor testi, % 0.25 Covid-19 gecirmis.
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    ogameci 1 sa. viper
    amerikada %10 imiş toplumsal bağışıklıkNY'de ise %15biz çok gerideyiz
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    smart1978 (X Y) 5 sa.
    Testler %50 gibi cok dusuk kalitede cozeltisi hazirlaniyormus. Iddia midir kesin midir bilinmez ama bu haldeki tum istatistikler bastan saibeli olmustur. Gerek dunyaya gerek Turkiye icin ...
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    firat_kilic 5 sa.
    SGKnın (milletimizin ödediği ve sgkda biriken) kaç lirasını harcadılar acaba bu işler için? Hiç paradan bahseden yok.
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    Rachsuchtig 5 sa. firat_kilic
    Bu mantığa bakarsan o teste tabi tutulan 150.000 kişi de SGK'ya para ödüyor yani kendi testlerini kendileri ödemiş oluyor
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Tellooozs 6 sa.
    1 kişi 7 kişiye bulaştırıyor zırvalığına göre dünyada şuan milyar vaka olması lazımdı, işe bak ki asemptotik vakaların oranı "0.25"
    3 Yanıt Yanıtla +3
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    Mütercim Bey (F. Öz) 6 sa. Tellooozs
    Kimse tedbir almadan eskisi gibi gezseydi şimdi 1 milyara ulaşmıştık zaten. Tedbirler sayesinde mümkün olduğunca düşük tutuluyor.
    Yanıtla +10
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 6 sa. Tellooozs
    Çünkü bir şekilde herkes tedbir aldı, almaya çalışıyor. Türkiye'de mesela 84 milyonda 223bin kişi hasta olmuş. İşin ilginci bu da binde 2.6 ediyor.

    Newyork da 50 yaşında virüs kapan kişi önce eşine ve çocuklarına sonra arkadaşlarına, evde çalışanlara onu hastaneye götüren arkadaşına ve onların çocuk ve arkadaşlarına bulaştırmış. Sonuç en az 113 kişi. youtube.com/...

    Tedbir almazsan 7 değil 100 lerce kişiye de bulaştırabilirsin yani
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    ogameci 1 sa. Tellooozs
    son 4 ay için konuşursakdünya çapındagünlük vaka sayısı 100.000 den 300.000 e geldi, 3 günde 1 milyon corona oluyor yaniAMA son 4 aydır günlük ölüm 5000 kişibu şu demek öldürme oranı azaldı ama bulaştırma oranını yükseltmiş virüs
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