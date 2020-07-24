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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sosyal medya düzenlemesi Adalet Komisyonunda kabul edildi

    Ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulmasını amaçlayan sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. İşte teklif içeriğinden öne çıkan başlıklar.
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    Barış Cankı
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    Sosyal medya düzenlemesi Adalet Komisyonunda kabul edildi
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    Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Söz konusu teklif ile internet kullanıcılarının kişisel başvurularında veya kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması için ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulması amaçlanıyor.

    'Sosyal ağ sağlayıcı' kavramı

    Komisyonda kabul edilen teklif ile “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”a ‘sosyal ağ sağlayıcı’ şeklinde yeni bir tanımlama getiriliyor. Bu kapsamda kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerik oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanacak.

    Para cezaları artırılacak

    Teklifle, yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Bu kapsamda yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında, 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar artırılacak.

    İdari para cezaları, muhatabın yurt dışında bulunması halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından doğrudan doğruya muhataba, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçlarıyla da bildirilebilecek. Bu bildirim, Tebligat Kanunu'na göre yapılan tebligat hükmünde olacak. Bu bildirimin yapıldığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebligat yapılmış sayılacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sosyal medya düzenlemesi Cumhurbaşkanı'na sunuldu: İşte düzenlemenin detayları

    Ayrıca Bkz. "Türkiye’nin ilk ‘Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği’ bölümü İTÜ’de açılıyor"

    Temsilci bulundurma yükümlülüğüne uyulmazsa 5 aşamalı ceza

    Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek. Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini BTK'ya bildirecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunlu olacak. Temsilci belirlemeyen sosyal ağ sağlayıcısı, BTK’nın bildiriminden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğü yerine getirmezse 10 milyon lira idari para cezasıyla karşılaşacak.

    Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 30 milyon lira daha idari para cezası verilecek. İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yine temsilci belirlenmezse Türkiye’de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcıya reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde yine yerine getirilmezse BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğini yüzde 50 oranında daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Bu oran yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde yüzde 90’a kadar çıkarılabilecek.

    Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi halinde, verilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve hakim kararları kendiliğinden hükümsüz kalacak. İnternet trafiği bant genişliğine yapılan müdahalenin sona erdirilmesi için erişim sağlayıcılara BTK tarafından bildirim yapılacak.

    48 saat içinde cevap zorunluluğu

    Sosyal ağ sağlayıcı, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi"ni gerektirecek içeriklere yönelik kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermekle yükümlü olacak. Olumsuz cevaplar gerekçeli olarak verilecek. Sosyal ağ sağlayıcıya bu başvurulara 48 saat içinde yanıt vermemesi halinde 5 milyon lira, içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarını uygulamaması halinde ise 10 milyon lira idari para cezası verilecek.

    İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talep etmesi durumunda hakim tarafından, başvuranın adının, ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilebilecek. Kararda, Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından hangi arama motorlarına bildirim yapılacağı da yer alacak. Böylece arama motorları tarafından başvurucunun adı ile ihlale konu içeriğin ilişkilendirilmemesi sağlanarak kişilik haklarının daha etkin korunması sağlanacak.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/sosyal-medyaya-iliskin-duzenlemeleri-iceren-kanun-teklifi-tbmm-adalet-komisyonunda-kabul-edildi/1920586 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    VirgilSollozzo (Sid Vicious) 6 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Bu gerici, geri kalmış ve çağdışı zihniyeti Türk gençlerinin yok edeceği konusunda en ufak şüphem yok. Sosyal medya olmasaydı ne malum yapının hırsızlığını, yolsuzluklarını, ne de çocuklara, hayvanlara edilen tecavüzleri öğrenebilirdik.



    Malum zihniyet işte bunları öğrenmenizi istemiyor. Dünyadan bi haber olup malum zihniyetin ideolojik kölesi olmanızı istiyor.



    Olay bu kadar basit
    Bu gerici, geri kalmış ve çağdışı zihniyeti Türk gençlerinin yok edeceği konusunda en ufak şüphem yok. Sosyal medya olmasaydı ne malum yapının hırsızlığını, yol...
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    Yanfo (Yavuz ) 6 sa.
    Sabah 5'te ve Ayasofya'da kılınacak Cuma namazı gününde, kimden kaçırılarak kabul edildi acaba bu teklif?

    Türkiye'deki sosyal medya kullanıcı sayısına bakarak, tepkilerin ne boyutta olacağını er geç, beraberce göreceğiz.

    Bir insan, videosu dislike aldığı için bir ülkedeki sosyal medyayı yasaklamaya çalışıyor!

    Hayaldi, gerçek oldu.
    Sabah 5'te ve Ayasofya'da kılınacak Cuma namazı gününde, kimden kaçırılarak kabul edildi acaba bu teklif? Türkiye'deki sosyal medya kullanıcı sayısına ...
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    BlackGhost12 6 sa.
    Devlet kendi kanunlarıyla çelişiyor.



    Hem düşünce ve hürriyet özgürlüğü diyeceksin.



    Hem İnternette insanları fişleyeceksin.





    Kendi kanunu tanımayan devlet, bize kanuna uyun diyor...
    Devlet kendi kanunlarıyla çelişiyor. Hem düşünce ve hürriyet özgürlüğü diyeceksin. Hem İnternette insanları fişleyeceksin.
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    1 Yanıt Yanıtla +27
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    Surpentor (Börü ) 1 sa.
    Tiktok denen çöplüğü kapatırlarsa kendi adamları bile delirir.
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    oğuzyalçın 1 sa. yeni yorumcu
    buralar karışacak herkes vaziyet alsın. Yasa geçti arkadaşlar
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    hakanhan68 2 sa.
    bir kerende alkışlayın artık hep muhalif hep muhalif

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    hakanhan68 2 sa.
    gençler sakin olun yasa geçti slivri soğuktur.BEŞ YILDA DOKSAN BEŞ CEZAEVİ

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    kediterbiyecisi (Abdulkadir Y.) 3 sa.
    Sakin olun gencolar. Birşey olmayacak.
    Herkesin özgürlüğü bir başkasının özgürlüğünü kıstlayana kadardır. Diye düşünmek lazım. Eğer bu durumu suiistimal eden varsa ayar çekmek gerekir. Dingonun ahırı değil burası.

    Sosyal medya mecraları sanmıyorum 3. aşamadan yukarısına kadar inat edeceğini. Sadece TR de dünya reklam parası alıyorlar. Totoları yemez merak etmeyin. ;)
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    Drummerrrr (Oguz Han) 3 sa.
    Hiçbirşey gücünü kazanmiş cehalet kadar tehlikeli olamaz!!!!!
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 4 sa.
    B A N A N A R E P U B L İ C
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    emre1393 (Emre K......) 4 sa.
    yangından mal kaçırır gibi sabaha karşı yasa geçiriyorlar, geçen baro yasası, bugün sosyal medya yasası.

    gençlerin dislike'ına bile tahammül edemeyen zihniyet jet hızıyla yasayı getirip geçirdi.
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    Artizt (Mert ) 4 sa.
    Kademeli olarak önce %40 sonra %95 hız kesintisi... %95 hız kesintisi demek 'ya ben siteyi engellemedim, hızını kestim' diyerek aslında bildiğin engellemek oluyor, çünkü milyonlarca kişinin kullandığı platformun bant genişliğini %95 azaltmak sağlanması gereken erişimin içine eder.
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    kadalt (kadir altunışık) 5 sa.
    Recep, teklifi meclise sundu

    Tayyip, sosyal medya teklifini inceledi

    Erdoğan, teklifi mantıklı buldu onayladı.



    Tek adam sistemi ile şahlanıyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz, koşuyoruz, avrupa bizi kıskanıyor.



    Tek umudum 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi, gençler bu ülkenin kaderini belirleyecek, eğer 2023 olmazsa, Allah rahmet eylesin türkiye cumhuriyetine, toprak atsınlar üzerimize...
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 3 sa. kadalt
    İnşallah hocam 2023'de defolup giderler. Zaten son demlerini yaşıyorlar. Bu ülkeyi gençlerin vereceğin oy kurtaracak artık. 40+ Aktroll dayılar yüzünden 18 senedir Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerini yaşıyoruz.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2268 kez okundu.
    24 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sosyal medya düzenlemesi kabul edildi, sosyal medya kanun teklifi ve
    4 etiket daha tbmm adalet komisyonu Türkiye Haberleri sosyal ağ sağlayıcı Internet
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