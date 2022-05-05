Bakan Soylu duyurdu: Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda hız sınırının artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Buna göre, önümüzdeki aylarda 3 otoyolda hız sınırı artırılacak.
Bakan Soylu'nun açıklamasına göre, Kuzey Marmara, İstanbul - İzmir ve Ankara - Niğde otoyolunda hız sınırı artırılacak. Söz konusu otoyollarda üst sınır 140 km/s'e yükseltilirken, sürücüler idari yaptırım payıyla 154 km/s hıza çıkabilecek. Değişikliğin 1 Temmuz'da yetiştirilmesi hedefleniyor.
Bakan Soylu'nun konuyla ilgilli açıklaması şöyle:
"Sayın Cumhurbaşkanımıza arzettiğimizde 'Devam edin' dedi. İçişleri Bakanı'nın hız limitlerini yüzde 20 artırabilme imkanı var. Standardımız karayollarının standardıdır. 1 Temmuz itibari ile böyle bir çalışma yapıyoruz. Ulaştırma Bakanı ile de görüştük. Onlar da standartları ilgili yollarda karşılayabileceklerini söylediler. Hız limitlerini biraz daha artırıyoruz.
120 artı idari yaptırım sınırı var otoyol ve otobanlarda, 132 km şu anda. Bir Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içinde olacağız. 120 km'yi 140'a, idari yaptırım da 154 km olacak. 154 km hız yapabilecekler. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Kuzey Marmara Otobanı, İstanbul- İzmir ve Ankara - Niğde otoyolu. Bunların standartları bunu kaldırabilecek seviyede.
İkincisi, Şanlıurfa'dan başlayıp Edirne'ye kadar giden, Ankara'yı da geçen bir Anadolu otoyolumuz var. Bu otoyolun hepsinde de (Ankara - Niğde istikameti hariç) hız sınırını 130 kilometreye, idari yaptırım sınırını da 143 kilometreye çıkartıyoruz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Gizemli hastalık ne olacak https://bcvc.xyz/qA9Joxh
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.