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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otoyollarda hız sınırının artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Buna göre, önümüzdeki aylarda 3 otoyolda hız sınırı artırılacak.

Bakan Soylu'nun açıklamasına göre, Kuzey Marmara, İstanbul - İzmir ve Ankara - Niğde otoyolunda hız sınırı artırılacak. Söz konusu otoyollarda üst sınır 140 km/s'e yükseltilirken, sürücüler idari yaptırım payıyla 154 km/s hıza çıkabilecek. Değişikliğin 1 Temmuz'da yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bakan Soylu'nun konuyla ilgilli açıklaması şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza arzettiğimizde 'Devam edin' dedi. İçişleri Bakanı'nın hız limitlerini yüzde 20 artırabilme imkanı var. Standardımız karayollarının standardıdır. 1 Temmuz itibari ile böyle bir çalışma yapıyoruz. Ulaştırma Bakanı ile de görüştük. Onlar da standartları ilgili yollarda karşılayabileceklerini söylediler. Hız limitlerini biraz daha artırıyoruz.

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120 artı idari yaptırım sınırı var otoyol ve otobanlarda, 132 km şu anda. Bir Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetiştirme gayreti içinde olacağız. 120 km'yi 140'a, idari yaptırım da 154 km olacak. 154 km hız yapabilecekler. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Kuzey Marmara Otobanı, İstanbul- İzmir ve Ankara - Niğde otoyolu. Bunların standartları bunu kaldırabilecek seviyede.

İkincisi, Şanlıurfa'dan başlayıp Edirne'ye kadar giden, Ankara'yı da geçen bir Anadolu otoyolumuz var. Bu otoyolun hepsinde de (Ankara - Niğde istikameti hariç) hız sınırını 130 kilometreye, idari yaptırım sınırını da 143 kilometreye çıkartıyoruz."

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Bakan Soylu duyurdu: Bazı otoyollarda hız sınırı artırılıyor