2023 Kia Soul, yenilenen tasarımıyla tanıtıldı

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Kia Soul, yenilenmeye ve bu esnada bazı özelliklerini kaybetmeye devam ediyor. 2023 Kia Soul, tasarımında yapılan küçük dokunuşlar ve yeni renk seçenekleriyle karşımızda. Öte yandan turbo motor seçeneği artık listede yok.

2023 Kia Soul'un dış tasarımına baktığımızda bölünmüş far düzeninin geride kaldığını görüyoruz. Bu kapsamda farların şekli ve Kia logosunun bulunduğu bölüm yenilenmiş. LED farlar opsiyon listesinde yer alırken, tampon kenarlarında da ince gündüz LED'lerine ve dikey hava girişlerine yer verilmiş. Ön bölümü domine eden merkez havalandırma da mat krom detaylarla süslenmiş ve biraz daha büyümüş.

Soul'daki diğer değişiklikler arasında yeni tasarım 17 ve 18 inç jantlar, elden geçirilen arka tampon ve egzoz uçları gibi detaylar yer alıyor. Bunun yanı sıra mavi ve beyaz tonlarında iki yeni dış renk seçeneği de bulunuyor. Çift tonlu olarak seçilebilen bu renkler siyah tavanla kombine ediliyor.

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2023 Kia Soul'da turbo motorun kalkmasıyla birlikte 2.0 litre dört silindirli atmosferik motor tek seçenek haline geldi. 149 beygir güç ve 178 Nm tork üreten motor, otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor. Manuel şanzıman 2022 model yılında kaldırılmıştı. Bu durumda otomatik de tek seçenek olarak devam ediyor.

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İç mekanda 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı tüm donanım seviyelerinde standart. Gelişmiş sürücü yardımcı sistemleri arasında da ön çarpışmadan kaçınma yardımcısı, şeritte kalma ve şerit takip yardımcısı, sürücü dikkat uyarısı, uzun far yardımcısı ve arka koltuk uyarısı gibi özellikler bulunuyor.

Bunun dışında iki opsiyon paketi de sunuluyor. LX teknoloji paketiyle birlikte kör nokta uyarısı ve arka çapraz çarpışmadan kaçınma yardımcısı devreye giriyor. GT-Line teknoloji paketinde ise ön çarpışmadan kaçınma yardımcısı radar ve kamera kombinasyonuyla daha gelişmiş hale geliyor. Bunun yanı sıra otoyol sürüş yardımcısı ve navigasyon temelli akıllı hız sabiyletici gibi özellikler ekleniyor.

GT-Line teknoloji paketinde sürüş yardımcılarına ek olarak LED farlar ve stop lambaları, LED hoparlör ışıklarına sahip Harman Kardon ses sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, bagaj pandizotu ve iki seviyeli bagaj zemini gibi özellikler de bulunuyor.

2023 Kia Soul'un fiyat henüz açıklanmadı. Mevcut kasanın fiyatı ABD'de 19.290 dolardan başlıyor. Kia Soul, Avrupa'da Soul EV isimli tamamen elektrikli versiyonuyla satılıyor.

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