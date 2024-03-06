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    Bakan Uraloğlu: Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşündüklerini belirterek, "Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz." dedi.
    Bakan Uraloğlu: Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşündüklerini belirterek, "Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz." dedi.

    Uraloğlu, Gazi Üniversitesi Konser Salonu'ndaki "U FEST Gazi Üniversitesi CIVIL Ankara 2024 Etkinliği"nde gençlerle bir araya geldi.

    Haberleşmenin önemine değinen Uraloğlu, Turksat 6A'nın bu sene fırlatılacağını belirterek, fiber ağ uzunluğu ve 5G'ye ne zaman geçileceği hakkında şu açıklamalarda bulundu:

    "Hepimizin en kıymetlisi veri. Orada yerli ve milli olmadığınız sürece kendinizi yeterince güvende hissedemezsiniz. Onun için mutlaka yerli ve milli iletişim araçlarını geliştirmeliyiz. Bizim uzayda beş haberleşme uydumuz var, altıncıyı göndereceğiz. Bu ay içinde yer teslimini yapmayı planlıyoruz. Haziranda yörüngesine göndermeyi planlıyoruz. Afrika'nın ve Orta Doğu'nun önemli bir bölümünü kapsayacak. Türkiye'de geniş bant abone sayımız 94,3 milyon, nüfusumuzu geçti. Fiber ağ uzunluğumuz 549 bin kilometreye erişti. Buna da yatırım yapıyoruz. 5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşünüyoruz. Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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