Bakan Uraloğlu: Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşündüklerini belirterek, "Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz." dedi.

Uraloğlu, Gazi Üniversitesi Konser Salonu'ndaki "U FEST Gazi Üniversitesi CIVIL Ankara 2024 Etkinliği"nde gençlerle bir araya geldi.

Türk Telekom CEO'sundan 5G açıklaması 1 hf. önce eklendi

Haberleşmenin önemine değinen Uraloğlu, Turksat 6A'nın bu sene fırlatılacağını belirterek, fiber ağ uzunluğu ve 5G'ye ne zaman geçileceği hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Hepimizin en kıymetlisi veri. Orada yerli ve milli olmadığınız sürece kendinizi yeterince güvende hissedemezsiniz. Onun için mutlaka yerli ve milli iletişim araçlarını geliştirmeliyiz. Bizim uzayda beş haberleşme uydumuz var, altıncıyı göndereceğiz. Bu ay içinde yer teslimini yapmayı planlıyoruz. Haziranda yörüngesine göndermeyi planlıyoruz. Afrika'nın ve Orta Doğu'nun önemli bir bölümünü kapsayacak. Türkiye'de geniş bant abone sayımız 94,3 milyon, nüfusumuzu geçti. Fiber ağ uzunluğumuz 549 bin kilometreye erişti. Buna da yatırım yapıyoruz. 5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşünüyoruz. Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz."

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