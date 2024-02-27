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    Türk Telekom CEO'sundan 5G açıklaması: "Yerlilik oranı yüksek 5G'ye geçmek daha anlamlı"

    Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 5G ihalesi hakkında açıklamalarda bulundu. İhalenin, 5G'de yerlilik oranının daha yüksek olduğu bir zaman yapılmasının daha iyi olacağını söyledi.
    Türk Telekom CEO'sundan 5G açıklaması Tam Boyutta Gör
    İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’ne (MWC 2024) katılan Türk Telekom, burada yerli teknolojilerini sergiliyor. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, fuarda 5G hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 5G ihalesi hakkında düzenleyici kuruluşlarla yapılan görüşmelerde ihalenin 5G'de yerlilik oranın daha yüksek olduğu bir zamana kaydırılmasının daha iyi olacağı yönünde görüş bildirdiklerini duyurdu.

    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    “2024 yılı için bir ihale takvimi henüz açıklanmadı fakat zaman zaman 2024 yılında 5G ile ilgili çalışmalar yapılacağına dair birtakım söylemler içerisinde oldu Bakanlık. Bizim buradaki beklentimiz hem ihale modeline ilişkin. Birçok model var dünyada, Türkiye'de hangi modelin daha iyi olduğuna dair biz görüşlerimizi paylaştık düzenleyici kuruluşla. Teknolojide dışa bağımlılık konusunda bağımlılığımızı biraz daha hafiflettiğimiz, yerliliğimizin ön plana çıktığı bir süreç olmalı. Bireysel değil, daha endüstriyel bir 5G kullanımının daha çok işte göze çarptığı bir dünyada, yerlilik oranının daha yüksek olduğu bir zamana doğru bunu kaydırmanın Türkiye açısından daha iyi olacağını düşünüyoruz. Yerlilik oranı yüksek bir 5G'ye geçmek daha anlamlı."

    MWC 2024'te yerli endüstriyel 5G şebekesi tanıtıldı

    Türk Telekom, MWC 2024'te Türkiye’nin ilk yerli ve milli endüstriyel 5G mobil şebekesini ve Endüstri 4.0 uygulamalarını tanıttı. Ankara OSTİM'de yer alan PROTA Teknoloji Üretim Atölyesi’nde yerli ve milli endüstriyel 5G mobil şebekesi kullanıma sunuldu. Türk Telekom, bu proje ile OSTİM ekosistemindeki 6 bin 500 firmaya üretimde verimliliği, esnekliği ve kaliteyi artırmayı hedefleyen Endüstri 4.0 uygulamalarını deneyimleterek sanayide dijitalleşme sürecine yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    türk telekom, 5g ve
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