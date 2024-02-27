Türk Telekom CEO'sundan 5G açıklaması: "Yerlilik oranı yüksek 5G'ye geçmek daha anlamlı"

Tam Boyutta Gör İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’ne (MWC 2024) katılan Türk Telekom, burada yerli teknolojilerini sergiliyor. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, fuarda 5G hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, 5G ihalesi hakkında düzenleyici kuruluşlarla yapılan görüşmelerde ihalenin 5G'de yerlilik oranın daha yüksek olduğu bir zamana kaydırılmasının daha iyi olacağı yönünde görüş bildirdiklerini duyurdu.

Türk Telekom yeni teknolojilerini MWC 2024'te tanıtacak 6 gün önce eklendi

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“2024 yılı için bir ihale takvimi henüz açıklanmadı fakat zaman zaman 2024 yılında 5G ile ilgili çalışmalar yapılacağına dair birtakım söylemler içerisinde oldu Bakanlık. Bizim buradaki beklentimiz hem ihale modeline ilişkin. Birçok model var dünyada, Türkiye'de hangi modelin daha iyi olduğuna dair biz görüşlerimizi paylaştık düzenleyici kuruluşla. Teknolojide dışa bağımlılık konusunda bağımlılığımızı biraz daha hafiflettiğimiz, yerliliğimizin ön plana çıktığı bir süreç olmalı. Bireysel değil, daha endüstriyel bir 5G kullanımının daha çok işte göze çarptığı bir dünyada, yerlilik oranının daha yüksek olduğu bir zamana doğru bunu kaydırmanın Türkiye açısından daha iyi olacağını düşünüyoruz. Yerlilik oranı yüksek bir 5G'ye geçmek daha anlamlı."

MWC 2024'te yerli endüstriyel 5G şebekesi tanıtıldı

Türk Telekom, MWC 2024'te Türkiye’nin ilk yerli ve milli endüstriyel 5G mobil şebekesini ve Endüstri 4.0 uygulamalarını tanıttı. Ankara OSTİM'de yer alan PROTA Teknoloji Üretim Atölyesi’nde yerli ve milli endüstriyel 5G mobil şebekesi kullanıma sunuldu. Türk Telekom, bu proje ile OSTİM ekosistemindeki 6 bin 500 firmaya üretimde verimliliği, esnekliği ve kaliteyi artırmayı hedefleyen Endüstri 4.0 uygulamalarını deneyimleterek sanayide dijitalleşme sürecine yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlıyor.

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