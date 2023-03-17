Bakan Varank: "Yıl sonuna kadar 5 binden fazla şarj istasyonu faaliyete geçecek"

Tam Boyutta Gör Togg'un ilk modeli T10X elektrikli SUV, kısa süre önce ön siparişe açıldı. Elektrikli otomobillere yönelmek isteyen kullanıcıların kafasındaki soru işaretlerinden biri de şarj altyapısının yeterli olup olmadığı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu konuda yeni açıklamalarda bulundu.

Şu anda Türkiye genelinde hizmet veren halka açık hızlı şarj istasyonu (DC) sayısının 500'ü, AC şarj ünitesi sayısının ise 2 bini aştığı bilgisini veren Varank, 81 ile yaygınlaşan şarj istasyonlarının, şehir merkezlerinin yanında araç trafiğinin yoğunlaştığı kara yollarında da hazır hale getirildiğini ifade etti.

Bakanlığın destek programından yararlanan firmaların hedeflenen 1571 hızlı şarj istasyonunun kurulumunu tamamlamak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Varank, bunun yanında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından lisans verilen 119 firmanın da asgari yükümlülükleri kapsamında şarj istasyonu yatırımlarına başladığını dile getirdi.

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Varank, Togg’un yollardaki yerini almasıyla şarj istasyonu yatırımlarının daha da artmasını beklediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın destekleriyle kurulan 1571 hızlı şarj istasyonunun kullanıma sunulması için de hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. 2023 sonuna kadar 2 binden fazlası yüksek hızlı olmak üzere, 5 binden fazla şarj istasyonunun faaliyete geçmesini ön görüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında kurulan bu yüksek hızlı şarj istasyonlarıyla elektrikli araç kullanıcıları yollardaki kesintisiz seyrine devam edecek."

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Bakan Varank'tan elektrikli araç şarj istasyonu açıklaması