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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Balda bulunan pestisitleri tespit edebilen yöntem geliştirildi.

    Araştırmacılar balın içine alkol ekledi ve piretroidleri çözebilecek bir yöntem geliştirdi. Katı faz mikro ekstraksiyon adı verilen yöntemle baldaki pestisitlerin tespit edilebileceği belirtiliyor.
    51 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Balda bulunan pestisitleri tespit edebilen yöntem geliştirildi.
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    Colony collapse disorder yani koloni çöküş sendromu adı verilen durumun mekanizmaları tam olarak anlaşılmamasına rağmen bu durumun başlıca sorumluları olarak piretroid grubu pestisitler ( tarıım ilaçları, bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar, bazı organik bileşenler, dezenfektanlar gibi maddelere ve yöntemlere ''Pestisit'' ismi verilir. ) olarak gösteriliyordu.

    Koloni çöküş sendromu olarak adlandırılan durum, bal arısı kovanındaki işçi arıların bir bir kaybolmaya başlaması ve geriye sadece kraliçe arıyla birkaç arının kalması olarak tanımlanıyor. Bu durumun başlıca sebepleri arasında çeşitli avcıların istilası, habitat kaybı ve malnütrisyon ( besin yetersizliği ) gösteriliyor. Ayrıca bahsi geçen durumun başlıca sorumluları arasında piretroid grubu ilaçlar da bulunuyor zira bu ilaçlar tozlaşma aşamasında haşereleri öldürdükleri gibi arıları da öldürebiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Deniz kıyılarında biyoçeşitliliği sağlayacak oluklu fayanslar geliştirildi

    Arılar

    Balda bulunan pestisitleri tespit edebilen yöntem geliştirildi.

    Çiftliklerde arıların piretroidlere maruz kalıp kalmadığı, balların kontrol edilmesiyle mümkün olabiliyor ancak piretroidler suda çok az çözündükleri için bu durum oldukça zor bir şekilde gerçekleştiriliyor.

    Söz edilen durumu daha da iyi da iyileştirmek amacıyla Canada’s University of Waterloo kurumu araştırmacıları balın içine alkol ekledi ve piretroidleri çözebilecek bir yöntem geliştirdi. Daha sonra bal katı faz mikro ekstraksiyon adı verilen bir yöntemle muamele edildi ve bu şekilde piretroidlerin konsantrasyonlarının ölçülebildiği ve baldaki varlıklarının anlaşılabildiği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Deniz kıyılarında biyoçeşitliliği sağlayacak oluklu fayanslar geliştirildi"

    Yeni araştırma sayesinde birçok arı çiftliği kurtulabilir ve ekoloji için olduça önemli olan arıların devamlılığı sağlanabilir.

    Yeni araştırma Food Chemistry adlı dergide yayımlandı.



    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814620319890?via%3Dihub Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

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    1 saat önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    6 saat önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    7 saat önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    8 saat önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    8 saat önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    9 saat önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    10 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    11 saat önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    19 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    22 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    buraque2 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    bunlarla uğraşacağınıza ilaç milaç bulun salaklar
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    cihat emre 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu bal ne büyük bir mucize ki sürekli bizleri şaşırtan haberleri duyuyoruz Subhanallah
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