Balda bulunan pestisitleri tespit edebilen yöntem geliştirildi.

Colony collapse disorder yani koloni çöküş sendromu adı verilen durumun mekanizmaları tam olarak anlaşılmamasına rağmen bu durumun başlıca sorumluları olarak piretroid grubu pestisitler ( tarıım ilaçları, bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar, bazı organik bileşenler, dezenfektanlar gibi maddelere ve yöntemlere ''Pestisit'' ismi verilir. ) olarak gösteriliyordu.

Koloni çöküş sendromu olarak adlandırılan durum, bal arısı kovanındaki işçi arıların bir bir kaybolmaya başlaması ve geriye sadece kraliçe arıyla birkaç arının kalması olarak tanımlanıyor. Bu durumun başlıca sebepleri arasında çeşitli avcıların istilası, habitat kaybı ve malnütrisyon ( besin yetersizliği ) gösteriliyor. Ayrıca bahsi geçen durumun başlıca sorumluları arasında piretroid grubu ilaçlar da bulunuyor zira bu ilaçlar tozlaşma aşamasında haşereleri öldürdükleri gibi arıları da öldürebiliyor.

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Arılar

Çiftliklerde arıların piretroidlere maruz kalıp kalmadığı, balların kontrol edilmesiyle mümkün olabiliyor ancak piretroidler suda çok az çözündükleri için bu durum oldukça zor bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Söz edilen durumu daha da iyi da iyileştirmek amacıyla Canada’s University of Waterloo kurumu araştırmacıları balın içine alkol ekledi ve piretroidleri çözebilecek bir yöntem geliştirdi. Daha sonra bal katı faz mikro ekstraksiyon adı verilen bir yöntemle muamele edildi ve bu şekilde piretroidlerin konsantrasyonlarının ölçülebildiği ve baldaki varlıklarının anlaşılabildiği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Deniz kıyılarında biyoçeşitliliği sağlayacak oluklu fayanslar geliştirildi"

Yeni araştırma sayesinde birçok arı çiftliği kurtulabilir ve ekoloji için olduça önemli olan arıların devamlılığı sağlanabilir.

Yeni araştırma Food Chemistry adlı dergide yayımlandı.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814620319890?via%3Dihub

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