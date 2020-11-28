Deniz kıyılarında biyoçeşitliliği sağlayacak oluklu fayanslar geliştirildi

Sahil şeritlerine örülen duvarlar veya dalgakıran olarak yerleştirilen duvarlar o bölgedeki habitata ve küçük deniz canlılarına zarar verebiliyor. Şimdi ise bilim insanları denizdeki habitatı korumak için bir tür fayans geliştirdi.
Gelgitlerin çok olduğu bölgede yaşayan küçük canlılar güvenli bir yer edinebilecekleri, avcılardan saklanabilecekleri ve gelgit olayı bittiğinde güneş ışınlarından korunabilecekleri küçük çatlaklara ve dehlizlere ihtiyaç duyuyor ancak örülen duvarların yüzeyleri düz beton zeminden oluştuğu için bu durum mümkün olmuyor.İlginizi Çekebilir Biyolojik olarak bozunabilir gaz sensörü geliştirildi
Çatlaklara sahip fayanslar
Uluslarası bir araştırmacı grubu bahsi geçen durumu iyileştirmek amacıyla 3 boyutlu yazıcılardan yardım alarak çatlaklara ve oyuklara sahip beton fayanslar geliştirdi. Geliştirilen fayanslar 1 yıl boyunca Hong Kong, Sidney, San Francisco ve Londra’nın da yer aldığı 14 farklı bölgede denendi.
Ayrıca Bkz. "Akıllı kumaşların üretiminde kullanılabilecek iletken lif yapısı geliştirildi"
Yapılan incelemeler sonucunda oluklu fayansların %19 ila 51 oranında daha fazla canlı türü barındırdığı, %59 ila 416 oranında da daha fazla canlı sayısı barındırdığı tespit edildi.
Yeni araştırma Global Ecology and Biogeography adlı dergide yayımlandı.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X20306962?via%3Dihub Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.