Deniz kıyılarında biyoçeşitliliği sağlayacak oluklu fayanslar geliştirildi

Tam Boyutta Gör

Sahil şeritlerine örülen duvarlar veya dalgakıran olarak yerleştirilen duvarlar o bölgedeki habitata ve küçük deniz canlılarına zarar verebiliyor. Şimdi ise bilim insanları denizdeki habitatı korumak için bir tür fayans geliştirdi.

Gelgitlerin çok olduğu bölgede yaşayan küçük canlılar güvenli bir yer edinebilecekleri, avcılardan saklanabilecekleri ve gelgit olayı bittiğinde güneş ışınlarından korunabilecekleri küçük çatlaklara ve dehlizlere ihtiyaç duyuyor ancak örülen duvarların yüzeyleri düz beton zeminden oluştuğu için bu durum mümkün olmuyor.

İlginizi Çekebilir

Biyolojik olarak bozunabilir gaz sensörü geliştirildi

Çatlaklara sahip fayanslar

Tam Boyutta Gör

Uluslarası bir araştırmacı grubu bahsi geçen durumu iyileştirmek amacıyla 3 boyutlu yazıcılardan yardım alarak çatlaklara ve oyuklara sahip beton fayanslar geliştirdi. Geliştirilen fayanslar 1 yıl boyunca Hong Kong, Sidney, San Francisco ve Londra’nın da yer aldığı 14 farklı bölgede denendi.

Ayrıca Bkz. "Akıllı kumaşların üretiminde kullanılabilecek iletken lif yapısı geliştirildi"

Yapılan incelemeler sonucunda oluklu fayansların %19 ila 51 oranında daha fazla canlı türü barındırdığı, %59 ila 416 oranında da daha fazla canlı sayısı barındırdığı tespit edildi.

Yeni araştırma Global Ecology and Biogeography adlı dergide yayımlandı.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X20306962?via%3Dihub

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.