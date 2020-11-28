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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Deniz kıyılarında biyoçeşitliliği sağlayacak oluklu fayanslar geliştirildi

    Uluslarası bir araştırmacı grubu bahsi geçen durumu iyileştirmek amacıyla 3 boyutlu yazıcılardan yardım alarak çatlaklara ve oyuklara sahip beton fayanslar geliştirdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Deniz kıyılarında biyoçeşitliliği sağlayacak oluklu fayanslar geliştirildi
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    Sahil şeritlerine örülen duvarlar veya dalgakıran olarak yerleştirilen duvarlar o bölgedeki habitata ve küçük deniz canlılarına zarar verebiliyor. Şimdi ise bilim insanları denizdeki habitatı korumak için bir tür fayans geliştirdi.

    Gelgitlerin çok olduğu bölgede yaşayan küçük canlılar güvenli bir yer edinebilecekleri, avcılardan saklanabilecekleri ve gelgit olayı bittiğinde güneş ışınlarından korunabilecekleri küçük çatlaklara ve dehlizlere ihtiyaç duyuyor ancak örülen duvarların yüzeyleri düz beton zeminden oluştuğu için bu durum mümkün olmuyor.

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    Çatlaklara sahip fayanslar

    Deniz kıyılarında biyoçeşitliliği sağlayacak oluklu fayanslar geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Uluslarası bir araştırmacı grubu bahsi geçen durumu iyileştirmek amacıyla 3 boyutlu yazıcılardan yardım alarak çatlaklara ve oyuklara sahip beton fayanslar geliştirdi. Geliştirilen fayanslar 1 yıl boyunca Hong Kong, Sidney, San Francisco ve Londra’nın da yer aldığı 14 farklı bölgede denendi.

    Ayrıca Bkz. "Akıllı kumaşların üretiminde kullanılabilecek iletken lif yapısı geliştirildi"

    Yapılan incelemeler sonucunda oluklu fayansların %19 ila 51 oranında daha fazla canlı türü barındırdığı, %59 ila 416 oranında da daha fazla canlı sayısı barındırdığı tespit edildi.

    Yeni araştırma Global Ecology and Biogeography adlı dergide yayımlandı.



    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X20306962?via%3Dihub Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 saat önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 saat önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    10 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    14 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    hopeyoung 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Patron iş geliştirme istediğinde ben.
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    Denamint 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    faydalı çalışmalar elbette.
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