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    Anlık Bildirim

    Credit Suisse bankasına kripto para dünyasından sürpriz teklif

    Credit Suisse bankası ile birlikte derinleşmeye başlayan bankacılık krizinde kripto para devleri kurtarıcı olabilir mi? Yavaş yavaş işler karışmaya başladı.     
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    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Geleneksel finans sektörüne zarar vereceği düşünülerek düzenleyici kurumların bir standarda oturtmaya çalıştığı kripto para dünyası, bankacılık sisteminin sarsılmaya başladığı şu günlerde parlamaya başladı.

    Kripto para dünyası şahlanacak mı?

    ABD’de iki bankanın iflas açıklaması ile düşüş yaşayan Bitcoin, kurtarma planları sonrasında da yükselişe geçti ve neredeyse yüzde 50 kazandırdı. Beraberinde kripto para piyasası da rahat bir nefes aldı.

    Bu hafta yine bankacılık konusunda sıkıntılar yaşanması bekleniyor. FED’in faiz arttırımları neticesinde sermaye yönetiminde sıkıntı yaşayan KOBİ bankaları, para çekim işlemlerinin devam edebilmesi adına 2 yıl boyunca likidite talep etti.

    Ayrıca en büyük bankalardan Credit Suisse likidite sıkıntısına girince Avrupa’da panik başlamıştı. İsviçre’nin destek açıklamaları paniği pek gideremese de yine İsviçreli UBS’nin bankayı satın alacağı haberi bir nebze yüreklere su serpti.

    Bu süreçte ise Huobi borsasının ve Tron ekosisteminin sahibi Justin Sun ilginç bir teklif yaptı. UBS’in çabalarının yeterli olmayacağını ve Credit Suisse bankasını 1.5 milyar dolar karşılığında satın almak istediğini söyleyen Sun dikkatleri üzerine çekti. Elbette resmi bir teklif olmadı ve sadece Twitter üzerinden bir nabız yoklama şeklinde yapıldı. Sun, kripto para dostu İsviçre’nin Credit Suisse bankasının Web3.0 dünyasına entegre edilebileceğini dile getirdi.

    Huobi borsasını 1 milyar dolara satın alan Justin Sun’ın muhtemelen banka satın alabilecek kadar sermayesi var. Zaten UBS de 3 milyar dolar civarında bir ödeme yapacak. Görülen o ki bankacılık sektörünün sıkıntısı derinleşirse hiç istenmeyen kripto para devleri kurtarıcı rolü üstlenebilir.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 7 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 4 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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