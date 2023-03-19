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    Anlık Bildirim

    Microsoft Edge kripto para cüzdanı sunabilir

    Microsoft Edge tarayıcısının yerleşik olarak bir web3 kripto cüzdan sunacağına dair sızıntılar interneti hareketlendirdi. Microsoft’un daha geniş bir kitleye hitap etmek istediği anlaşılıyor.
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    Microsoft Edge Tam Boyutta Gör
    Bir kısım tarafından dolandırıcılık veya boş uğraş olarak nitelendirilse de kripto para dünyasına teknoloji devleri uzak kalamıyor. Son dönemde tarayıcılara entegre edilen kripto para cüzdanları görmeye başlamıştı. Microsoft Edge tarayıcısı da trendi yakalamak niyetinde.

    Microsoft Edge kripto para cüzdanı

    Microsoft Edge tarayıcısında normalde eklentiler kullanarak Metamask başta olmak üzere pek çok kripto para cüzdanı kurulabiliyor ancak Microsoft yerleşik olarak bir web3 cüzdanı sunmayı planlıyor.  

     Sızdırılan görseller kullanıcıların kripto paralarını saklayabildikleri gibi, farklı blok zincirleri tanımlayabildiklerini, merkeziyetsiz uygulamaları ziyaret edebildiklerini, kripto paralar için izleme listeleri oluşturabildiklerini gösteriyor. Bu cüzdana nasıl ulaşılabilecek şimdilik bilinmiyor. Ayrıca Microsoft projeyi gerçekleştirecek mi oda belirsiz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 2 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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