Microsoft Edge kripto para cüzdanı sunabilir

Microsoft Edge kripto para cüzdanı
Microsoft Edge tarayıcısında normalde eklentiler kullanarak Metamask başta olmak üzere pek çok kripto para cüzdanı kurulabiliyor ancak Microsoft yerleşik olarak bir web3 cüzdanı sunmayı planlıyor.
Sızdırılan görseller kullanıcıların kripto paralarını saklayabildikleri gibi, farklı blok zincirleri tanımlayabildiklerini, merkeziyetsiz uygulamaları ziyaret edebildiklerini, kripto paralar için izleme listeleri oluşturabildiklerini gösteriyor. Bu cüzdana nasıl ulaşılabilecek şimdilik bilinmiyor. Ayrıca Microsoft projeyi gerçekleştirecek mi oda belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)