Microsoft Edge kripto para cüzdanı sunabilir

Tam Boyutta Gör Bir kısım tarafından dolandırıcılık veya boş uğraş olarak nitelendirilse de kripto para dünyasına teknoloji devleri uzak kalamıyor. Son dönemde tarayıcılara entegre edilen kripto para cüzdanları görmeye başlamıştı. Microsoft Edge tarayıcısı da trendi yakalamak niyetinde.

Microsoft Edge kripto para cüzdanı

Microsoft Edge tarayıcısında normalde eklentiler kullanarak Metamask başta olmak üzere pek çok kripto para cüzdanı kurulabiliyor ancak Microsoft yerleşik olarak bir web3 cüzdanı sunmayı planlıyor.

Arbitrum zengin edebilir 2 gün önce eklendi

Sızdırılan görseller kullanıcıların kripto paralarını saklayabildikleri gibi, farklı blok zincirleri tanımlayabildiklerini, merkeziyetsiz uygulamaları ziyaret edebildiklerini, kripto paralar için izleme listeleri oluşturabildiklerini gösteriyor. Bu cüzdana nasıl ulaşılabilecek şimdilik bilinmiyor. Ayrıca Microsoft projeyi gerçekleştirecek mi oda belirsiz.

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Microsoft Edge tarayıcısından kripto cüzdan sürprizi