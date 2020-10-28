Bateri olmadan da bateri çalabilirsiniz

Teknolojinin gelişmesi ve özellikle girişimcilerin ortaya koyduğu ilginç projeler pek çok fiziki konuyu sanal ortama taşımış durumda. PocketDrum 2 projesi de böylesine ilginç bir tecrübe sunuyor.

PocketDrum 2 özellikleri ve fiyatı

PocketDrum 2 adındaki proje bir bateri setiniz olmadan bateri çalabilmenize imkan tanıyor. Farklı sensörler ile donatılmış iki adet baget ve ayağınıza taktığınız özel bir pedal sensörü ile sanal ortamda baterist olabilirsiniz.

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PocketDrum 2 aslında ilk nesli ile de kitle fonlama platformlarında başarı yakalamıştı ancak bazı senkronizasyon sorunları ve düşük performans nedeniyle eleştirilmişti. Şimdi çok daha mükemmelleştirilmiş bir proje oldu.

Baget içerisinde 9 eksenli ve yüksek hassasiyetli ivme ölçen bir sensör yer alıyor. Bu sensör bir yapay zeka yongası ile birleştirilmiş. Böylece bagetlerin birbiri ile ve uygulama ile etkileşimleri daha hassas hale gelmiş. Ayrıca daha hassas davul çalma tecrübesi oluşturulmuş. Batarya USB Tip-C ile şarj ediliyor ve 40 saate yakın kullanım süresi sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Baget ve pedal sensörlerini donandıktan sonra geriye uygulamayı açmak kalıyor. Buradaki bateri düzenini ve davulların türlerini değiştirebilirsiniz. Davulların yerlerini birkaç denemeden sonra ezberleyince yolda yürürken dahi kolay bir şekilde çalmanız mümkün.

PocketDrum 2 bagetleri Bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor. Çevreyi rahatsız etmemek adına kulaklık takılması tavsiye ediliyor. Uygulamada sayısız müzik mevcut ve geniş bir kataloğu kullanabiliyorsunuz. Kısa sürede kat kat fazla bağış toplayan PocketDrum 2 seti pedal sensörü olmadan 59$ en düşük bağış miktarına sahip. Sevkiyatlar ise Kasım ayında başlayacak.

https://www.indiegogo.com/projects/pocketdrum-2-powerful-drumming-from-novice-to-pro

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