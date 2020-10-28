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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bateri olmadan da bateri çalabilirsiniz

    PocketDrum 2 adındaki proje sadece kablosuz bagetler barındırıyor ve havada sallayarak sanal ortamda bir bateri çalabiliyorsunuz. PocketDrum 2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    1 sa.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Teknolojinin gelişmesi ve özellikle girişimcilerin ortaya koyduğu ilginç projeler pek çok fiziki konuyu sanal ortama taşımış durumda. PocketDrum 2 projesi de böylesine ilginç bir tecrübe sunuyor.

    PocketDrum 2 özellikleri ve fiyatı

    PocketDrum 2 adındaki proje bir bateri setiniz olmadan bateri çalabilmenize imkan tanıyor. Farklı sensörler ile donatılmış iki adet baget ve ayağınıza taktığınız özel bir pedal sensörü ile sanal ortamda baterist olabilirsiniz.

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    PocketDrum 2 aslında ilk nesli ile de kitle fonlama platformlarında başarı yakalamıştı ancak bazı senkronizasyon sorunları ve düşük performans nedeniyle eleştirilmişti. Şimdi çok daha mükemmelleştirilmiş bir proje oldu.

    Baget içerisinde 9 eksenli ve yüksek hassasiyetli ivme ölçen bir sensör yer alıyor. Bu sensör bir yapay zeka yongası ile birleştirilmiş. Böylece bagetlerin birbiri ile ve uygulama ile etkileşimleri daha hassas hale gelmiş. Ayrıca daha hassas davul çalma tecrübesi oluşturulmuş. Batarya USB Tip-C ile şarj ediliyor ve 40 saate yakın kullanım süresi sunuyor.

    Bateri olmadan da bateri çalabilirsiniz
    Tam Boyutta Gör

    Baget ve pedal sensörlerini donandıktan sonra geriye uygulamayı açmak kalıyor. Buradaki bateri düzenini ve davulların türlerini değiştirebilirsiniz. Davulların yerlerini birkaç denemeden sonra ezberleyince yolda yürürken dahi kolay bir şekilde çalmanız mümkün.

    PocketDrum 2 bagetleri Bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor. Çevreyi rahatsız etmemek adına kulaklık takılması tavsiye ediliyor. Uygulamada sayısız müzik mevcut ve geniş bir kataloğu kullanabiliyorsunuz. Kısa sürede kat kat fazla bağış toplayan PocketDrum 2 seti pedal sensörü olmadan 59$ en düşük bağış miktarına sahip. Sevkiyatlar ise Kasım ayında başlayacak.



    https://www.indiegogo.com/projects/pocketdrum-2-powerful-drumming-from-novice-to-pro Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

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    3 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    3 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    3 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    5 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    5 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    5 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    5 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    5 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    5 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    th9 15 dk.
    baterinin hissi zaten eğlenceli olan kısmı,2 saat kullanıp sıkılmalık ürün olmuş
    Yanıtla
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    MPT-76 (Yahya Akça) 37 dk.
    Kargo ücreti ve en önemlisi yüksek miktarda vergi alınmasaydı bu akıl almaz kurlara rağmen güzel bir seçenek olabilirdi. Fakat o ürünü alsan bile eline ulaşma fiyatı 100$'ı bulur.
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    misterrium (Doruk Buğday) 40 dk.
    O değil de kaç milyon yıllık haber, editör yeni kickstarterda gördü de haber yapmak istedi heralde
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    fhrstw 42 dk.
    Avrupa’da yaşasam kesinlikle alırdım ama 600-700 lira çok para.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 sa.
    Saçmalık.. Tuttuğun baget bile değil öyle iş mi olur.
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