Jamess Gunn, "The Batman 2 iptal edildi" iddialarını cevapladı

Tam Boyutta Gör 2022 yapımı The Batman çıktıktan hemen sonra duyurulan devam filmi, son dönemde pek çok söylentiye konu oldu. Bir yandan DC'nin yeni patronu James Gunn ile Matt Reeves arasında anlaşmazlık olduğu iddia edilirken, diğer yandan The Batman 2'nin tamamen iptal edileceği söylentisi dolaşmaya başladı. Çünkü çekimlerine 2025 yazında başlanması planlanan yeni Batman filmi için hâlâ somut tek bir adım atılmamıştı.

DC'nin The Batman 2'ye dair niyeti sorgulanmaya devam ederken, doğrudan DC Films Başkanı James Gunn'dan açıklama geldi. Threads hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Gunn, yeni Batman filminin iptal edildiği yönündeki iddiaları açık bir şekilde yalanladı: "Eğer iptal edilmiş olsa iptal edilirdi. Kimin numara yapmaya vakti var ki? Yıllardır Matt (Reeves)'in en büyük destekçilerinden biriyim. Sabırsızlıkla senaryosunu bekliyoruz."

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The Batman 2 Senaryosu Hâlâ Hazır Değil

Aslında James Gunn'ın bu açıklamasının son kısmı, yaşanan tüm bu sorunların kaynağını özetliyor. İlk Batman filminin senaryosunu da epey gecikmeli teslim eden Matt Reeves, The Batman 2 senaryosunu da bir türlü tamamlayamadı. Eylül ayında verdiği bir demeçte senaryonun hazır olduğunu açıklayan Reeves, geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda bu kez yine "senaryo bitmek üzere" dedi. Neticede senaryoyu bekleme süreci uzadıkça, spekülasyonlar da ortaya çıkmaya başladı.

Bu noktada The Batman 2'nin iptal edilmesi gündemde değil gibi görünüyor. Ancak eğer Reeves senaryoyu yakın bir zamanda teslim etmezse film bir kez daha ertelenebilir. Çünkü son olarak 2026'nın ekim ayına alınan filmin, bu vizyon tarihine yetişmesi için bir an önce sete girmesi gerekiyor.

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The Batman 2 iptal edildi iddiaları yalanladı