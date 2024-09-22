The Batman 2'nin senaryosu sonunda tamamlandı

Senaryoları istenen tarihte teslim etmeme huyu artık herkesçe bilinen Matt Reeves, ilk filmde olduğu gibi ikinci filmde de senaryo yazma sürecini epey uzun tuttu. Öyle ki bu durumun filmin bir kez daha ertelenmesine sebep olabileceğinden endişe ediliyordu. Neyse ki böyle bir durum söz konusu olmayacak. Çünkü Matt Reeves, The Batman 2 senaryosunun hazır olduğunu açıkladı.
The Batman 2 Görüntü Yönetmenini Değiştirebilir
Matt Reeves, yeni Batman filmi hakkında çok fazla detay vermekten kaçınsa da ilk filmle ikinci film arasında belli periyodun geçmiş olacağını açıkladı. Bu sıçramanın ne kadar uzun olacağını ise açıklamadı. Reeves ayrıca Penguin karakterinin de filmde yer alacağını doğruladı. Hatta hikâyeye girişlerinin Oz (Penguin) karakteri üzerinden olacağını söyledi.
Diğer yandan Reves'in açıklamaları, kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanabileceğini ortaya çıkardı. Çünkü Reeves, ilk filmin görüntü yönetmeni olan Greig Fraser'ın devam filmi için dönüp dönmeyeceğini bilmediğini ifade etti. Reeves, eğer çekim takvimleri çakışırsa Fraser'ın yerine başka birini bulmak zorunda kalabileceklerini söylüyor. Dune filmlerinin de görüntü yönetmeni olan Fraser, önümüzdeki yıl büyük ihtimalle Dune: Messiah'ın çekimleriyle meşgul olacak.
Fraser ilk filmde oldukça etkileyici kareler ortaya çıkarmış olsa da sürpriz bir şekilde Oscar adaylığı alamamıştı. Bunun sebebi, filmin fazla karanlık bulunması olabilir. Çünkü The Batman, özellikle projeksiyon cihazlarını önerilen şekilde kalibre etmeyen sinema salonlarında bazen sahnede yaşananları görmeyi zorlaştıracak kadar karanlıktı. Bu yüzden şimdi Fraser'ın dönmeyecek olması bazı sinemaseverleri memnun da edebilir.
Çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak olan The Batman 2, 2026'nın ekim ayında sinemaseverlerle buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)