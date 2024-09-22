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    Anlık Bildirim

    The Batman 2'nin senaryosu sonunda tamamlandı

    Çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak olan The Batman 2'nin senaryosu sonunda tamamlandı. Yönetmen Matt Reeves, merakla beklenen devam filmine dair ilk detayları paylaştı.
    The Batman 2'nin senaryosu hazır Tam Boyutta Gör
    2022 yapımı The Batman ile aynı evrende geçen The Penguin dizisi, bu hafta HBO'da izleyici ile buluştu. Bu spin-off dizisinin yapımcılarından olan Matt Reeves de dizinin prömiyerine katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Reeves, 2022'den beri beklenen The Batman 2 hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Senaryoları istenen tarihte teslim etmeme huyu artık herkesçe bilinen Matt Reeves, ilk filmde olduğu gibi ikinci filmde de senaryo yazma sürecini epey uzun tuttu. Öyle ki bu durumun filmin bir kez daha ertelenmesine sebep olabileceğinden endişe ediliyordu. Neyse ki böyle bir durum söz konusu olmayacak. Çünkü Matt Reeves, The Batman 2 senaryosunun hazır olduğunu açıkladı.

    The Batman 2 Görüntü Yönetmenini Değiştirebilir

    Matt Reeves, yeni Batman filmi hakkında çok fazla detay vermekten kaçınsa da ilk filmle ikinci film arasında belli periyodun geçmiş olacağını açıkladı. Bu sıçramanın ne kadar uzun olacağını ise açıklamadı. Reeves ayrıca Penguin karakterinin de filmde yer alacağını doğruladı. Hatta hikâyeye girişlerinin Oz (Penguin) karakteri üzerinden olacağını söyledi.

    Diğer yandan Reves'in açıklamaları, kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanabileceğini ortaya çıkardı. Çünkü Reeves, ilk filmin görüntü yönetmeni olan Greig Fraser'ın devam filmi için dönüp dönmeyeceğini bilmediğini ifade etti. Reeves, eğer çekim takvimleri çakışırsa Fraser'ın yerine başka birini bulmak zorunda kalabileceklerini söylüyor. Dune filmlerinin de görüntü yönetmeni olan Fraser, önümüzdeki yıl büyük ihtimalle Dune: Messiah'ın çekimleriyle meşgul olacak.

    Fraser ilk filmde oldukça etkileyici kareler ortaya çıkarmış olsa da sürpriz bir şekilde Oscar adaylığı alamamıştı. Bunun sebebi, filmin fazla karanlık bulunması olabilir. Çünkü The Batman, özellikle projeksiyon cihazlarını önerilen şekilde kalibre etmeyen sinema salonlarında bazen sahnede yaşananları görmeyi zorlaştıracak kadar karanlıktı. Bu yüzden şimdi Fraser'ın dönmeyecek olması bazı sinemaseverleri memnun da edebilir.

    Çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak olan The Batman 2, 2026'nın ekim ayında sinemaseverlerle buluşacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 21 saat önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 6 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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