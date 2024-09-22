The Batman 2'nin senaryosu sonunda tamamlandı

Tam Boyutta Gör 2022 yapımı The Batman ile aynı evrende geçen The Penguin dizisi, bu hafta HBO'da izleyici ile buluştu. Bu spin-off dizisinin yapımcılarından olan Matt Reeves de dizinin prömiyerine katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Reeves, 2022'den beri beklenen The Batman 2 hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Senaryoları istenen tarihte teslim etmeme huyu artık herkesçe bilinen Matt Reeves, ilk filmde olduğu gibi ikinci filmde de senaryo yazma sürecini epey uzun tuttu. Öyle ki bu durumun filmin bir kez daha ertelenmesine sebep olabileceğinden endişe ediliyordu. Neyse ki böyle bir durum söz konusu olmayacak. Çünkü Matt Reeves, The Batman 2 senaryosunun hazır olduğunu açıkladı.

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The Batman 2 Görüntü Yönetmenini Değiştirebilir

Matt Reeves, yeni Batman filmi hakkında çok fazla detay vermekten kaçınsa da ilk filmle ikinci film arasında belli periyodun geçmiş olacağını açıkladı. Bu sıçramanın ne kadar uzun olacağını ise açıklamadı. Reeves ayrıca Penguin karakterinin de filmde yer alacağını doğruladı. Hatta hikâyeye girişlerinin Oz (Penguin) karakteri üzerinden olacağını söyledi.

Diğer yandan Reves'in açıklamaları, kamera arkasında önemli bir değişiklik yaşanabileceğini ortaya çıkardı. Çünkü Reeves, ilk filmin görüntü yönetmeni olan Greig Fraser'ın devam filmi için dönüp dönmeyeceğini bilmediğini ifade etti. Reeves, eğer çekim takvimleri çakışırsa Fraser'ın yerine başka birini bulmak zorunda kalabileceklerini söylüyor. Dune filmlerinin de görüntü yönetmeni olan Fraser, önümüzdeki yıl büyük ihtimalle Dune: Messiah'ın çekimleriyle meşgul olacak.

Fraser ilk filmde oldukça etkileyici kareler ortaya çıkarmış olsa da sürpriz bir şekilde Oscar adaylığı alamamıştı. Bunun sebebi, filmin fazla karanlık bulunması olabilir. Çünkü The Batman, özellikle projeksiyon cihazlarını önerilen şekilde kalibre etmeyen sinema salonlarında bazen sahnede yaşananları görmeyi zorlaştıracak kadar karanlıktı. Bu yüzden şimdi Fraser'ın dönmeyecek olması bazı sinemaseverleri memnun da edebilir.

Çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacak olan The Batman 2, 2026'nın ekim ayında sinemaseverlerle buluşacak.

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