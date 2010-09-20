Bayanlar için hazırlanan en güçlü telefon kiti: Samsung Galaxy S Femme

Çıkışı yıl sonuna ertelenen Beyaz renkli iPhone 4'ün bayanlar arasında büyük ilgi görmesi beklenirken, Apple cephesindeki gecikmeyi fırsat bilen Samsung özel bir çalışmaya imza attı. Galaxy S isiml modelini dünyanın en güçlü Android telefonu olarak lanse eden Samsung, Amerikalı kozmetik üreticisi AVEDA ile iş birliğine giderek Galaxy S Femme modelini hazırladı.

Bayanlara özel en çarpıcı kit olduğu belirtilen bu paket içerisinde Pembe renkli Samsung Galaxy S'e ek olarak AVEDA tarafından hazırlanan ve içerisinde tüm bayanların ihtiyacı olan çeşitli krem ve kozmetik ürünlerine yer verilen seyahat çantası da veriliyor. Aynı zamanda yine AVEDA tarafından hazırlanan ve saç ve cilt bakımıyla ilgili çeşitli tavsiyelere sunan özel bir yazılım ve 4GB microSD bellek kartı Samsung'un Galaxy S Femme paketiyle birlikte birlikte gelen ekstralar arasında yer alıyor.

Önümüzdeki günlerde Uzakdoğu pazarlarında satışa sunulması beklenen bu özel kitin fiyatı ise açıklanmadı.