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    Bayern'in basketbol sahası, LED ekranlardan oluşan zeminle kaplanıyor

    Alman şirket ASB GlassFloor tarafından üretilen LED ekranlardan oluşan zemin, Bayern Münih'in sahası BMW Park Arena'ya kalıcı olarak kuruluyor. Basketbol maçları çok daha interaktif hale geliyor.
    Bayern'in basketbol sahası, LED ekranlı zeminle kaplanıyor Tam Boyutta Gör
    Basketbol sahaları da teknolojiye ayak uyduruyor. Alman şirket ASB GlassFloor tarafından üretilen LED ekranlardan oluşan zemin ilk defa bir salona kalıcı olarak kuruluyor.

    ASB GlassFloor aslında yeni bir teknoloji değil. 10 yıldan uzun süredir piyasada bulunan teknoloji, daha önce geçici olarak bazı turnuvalarda kullanılmıştı. Ancak şirket yaptığı açıklama ile FC Bayern Basketbol kulübünün sahası olan Münih'teki BMW Park Arena'ya kalıcı olarak kuracağını duyurdu. Şirket Bayern ile yaptığı ortaklığın 2030 yılına kadar süreceğini açıkladı.

    Basketbol sahaları interaktif hale geliyor

    ASB GlassFloor teknolojisinde, üst tarafta dayanıklı cam bir katman bulunurken, alt tarafta çift yaylı alüminyum alt yapı tarafından desteklenen milyonlarca LED bulunuyor. GlassCourt OS yazılımının çalıştığı ayrı bir tablet ile LED'ler, geleneksel basketbol zemin işaretlerini, animasyonlu reklamları, maç verilerini ve oyuncu tanıtımı gibi birçok şeyi gösterecek şekilde ayarlanabiliyor. Böylece saha interaktif ve görsel açıdan ilgi çekici hale geliyor.

    Sistem ayrıca yapay zeka destekli antrenman seansları sırasında da kullanılabiliyor. Oyuncuların gerçek zamanlı ve en uygun saha pozisyonları, mevcut pas seçenekleri ve hatta koşu hızları gibi bilgiler görüntülenebiliyor.

    Ahşap parke zemine göre birçok avantajı mevcut

    Dayanıklılık konusunda endişe edenler için şirket, camın ahşap parke zeminden yaklaşık 2,5 kat daha elastik olduğunu ve yüzeyindeki bir dizi seramik nokta sayesinde ahşap parkeden daha yüksek tutuş sağladığını belirtiyor. Ek olarak, zeminin sürtünmeden kaynaklı yanık oluşturma olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor. 

    Şirket, ASB GlassFloor'un sert ahşaptan daha kolay temizlendiği ve sokak ayakkabılarından zarar görmediği söylüyor. Firma ayrıca dayanıklılık konusunda da iddialı. Zeminin 70 yıl ömürlü ve LED'lerin 100.000 saat çalışma süresi olduğunu iddia ediyor.  Ayrıca ahşap zeminin aksine yeniden yüzey kaplaması gerektirmediğini belirtiyor.

    ASB GlassFloor, zeminin Uluslararası Basketbol Federasyonu, Uluslararası Hentbol Federasyonu ve Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından en üst düzey yarışmalar için sertifikalandırıldığını da ekliyor.

    Kaynakça https://asbglassfloor.com/official-partner-of-fc-bayern-basketball-full-led-video-sports-floor-for-the-german-champion/ https://newatlas.com/sports/asb-glassfloor-permanent-munich/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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