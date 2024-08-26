Bayern'in basketbol sahası, LED ekranlardan oluşan zeminle kaplanıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Basketbol sahaları da teknolojiye ayak uyduruyor. Alman şirket ASB GlassFloor tarafından üretilen LED ekranlardan oluşan zemin ilk defa bir salona kalıcı olarak kuruluyor.

ASB GlassFloor aslında yeni bir teknoloji değil. 10 yıldan uzun süredir piyasada bulunan teknoloji, daha önce geçici olarak bazı turnuvalarda kullanılmıştı. Ancak şirket yaptığı açıklama ile FC Bayern Basketbol kulübünün sahası olan Münih'teki BMW Park Arena'ya kalıcı olarak kuracağını duyurdu. Şirket Bayern ile yaptığı ortaklığın 2030 yılına kadar süreceğini açıkladı.

Basketbol sahaları interaktif hale geliyor

ASB GlassFloor teknolojisinde, üst tarafta dayanıklı cam bir katman bulunurken, alt tarafta çift yaylı alüminyum alt yapı tarafından desteklenen milyonlarca LED bulunuyor. GlassCourt OS yazılımının çalıştığı ayrı bir tablet ile LED'ler, geleneksel basketbol zemin işaretlerini, animasyonlu reklamları, maç verilerini ve oyuncu tanıtımı gibi birçok şeyi gösterecek şekilde ayarlanabiliyor. Böylece saha interaktif ve görsel açıdan ilgi çekici hale geliyor.

Sistem ayrıca yapay zeka destekli antrenman seansları sırasında da kullanılabiliyor. Oyuncuların gerçek zamanlı ve en uygun saha pozisyonları, mevcut pas seçenekleri ve hatta koşu hızları gibi bilgiler görüntülenebiliyor.

Ahşap parke zemine göre birçok avantajı mevcut

Dayanıklılık konusunda endişe edenler için şirket, camın ahşap parke zeminden yaklaşık 2,5 kat daha elastik olduğunu ve yüzeyindeki bir dizi seramik nokta sayesinde ahşap parkeden daha yüksek tutuş sağladığını belirtiyor. Ek olarak, zeminin sürtünmeden kaynaklı yanık oluşturma olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor.

OLED panelde devrim 1 gün önce eklendi

Şirket, ASB GlassFloor'un sert ahşaptan daha kolay temizlendiği ve sokak ayakkabılarından zarar görmediği söylüyor. Firma ayrıca dayanıklılık konusunda da iddialı. Zeminin 70 yıl ömürlü ve LED'lerin 100.000 saat çalışma süresi olduğunu iddia ediyor. Ayrıca ahşap zeminin aksine yeniden yüzey kaplaması gerektirmediğini belirtiyor.

ASB GlassFloor, zeminin Uluslararası Basketbol Federasyonu, Uluslararası Hentbol Federasyonu ve Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından en üst düzey yarışmalar için sertifikalandırıldığını da ekliyor.

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