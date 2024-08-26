Bayern'in basketbol sahası, LED ekranlardan oluşan zeminle kaplanıyor

ASB GlassFloor aslında yeni bir teknoloji değil. 10 yıldan uzun süredir piyasada bulunan teknoloji, daha önce geçici olarak bazı turnuvalarda kullanılmıştı. Ancak şirket yaptığı açıklama ile FC Bayern Basketbol kulübünün sahası olan Münih'teki BMW Park Arena'ya kalıcı olarak kuracağını duyurdu. Şirket Bayern ile yaptığı ortaklığın 2030 yılına kadar süreceğini açıkladı.
Basketbol sahaları interaktif hale geliyor
ASB GlassFloor teknolojisinde, üst tarafta dayanıklı cam bir katman bulunurken, alt tarafta çift yaylı alüminyum alt yapı tarafından desteklenen milyonlarca LED bulunuyor. GlassCourt OS yazılımının çalıştığı ayrı bir tablet ile LED'ler, geleneksel basketbol zemin işaretlerini, animasyonlu reklamları, maç verilerini ve oyuncu tanıtımı gibi birçok şeyi gösterecek şekilde ayarlanabiliyor. Böylece saha interaktif ve görsel açıdan ilgi çekici hale geliyor.
Sistem ayrıca yapay zeka destekli antrenman seansları sırasında da kullanılabiliyor. Oyuncuların gerçek zamanlı ve en uygun saha pozisyonları, mevcut pas seçenekleri ve hatta koşu hızları gibi bilgiler görüntülenebiliyor.
Ahşap parke zemine göre birçok avantajı mevcut
Dayanıklılık konusunda endişe edenler için şirket, camın ahşap parke zeminden yaklaşık 2,5 kat daha elastik olduğunu ve yüzeyindeki bir dizi seramik nokta sayesinde ahşap parkeden daha yüksek tutuş sağladığını belirtiyor. Ek olarak, zeminin sürtünmeden kaynaklı yanık oluşturma olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor.
Şirket, ASB GlassFloor'un sert ahşaptan daha kolay temizlendiği ve sokak ayakkabılarından zarar görmediği söylüyor. Firma ayrıca dayanıklılık konusunda da iddialı. Zeminin 70 yıl ömürlü ve LED'lerin 100.000 saat çalışma süresi olduğunu iddia ediyor. Ayrıca ahşap zeminin aksine yeniden yüzey kaplaması gerektirmediğini belirtiyor.
ASB GlassFloor, zeminin Uluslararası Basketbol Federasyonu, Uluslararası Hentbol Federasyonu ve Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından en üst düzey yarışmalar için sertifikalandırıldığını da ekliyor.Kaynakça https://asbglassfloor.com/official-partner-of-fc-bayern-basketball-full-led-video-sports-floor-for-the-german-champion/ https://newatlas.com/sports/asb-glassfloor-permanent-munich/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.