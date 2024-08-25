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    LG rüya OLED panele ulaşmayı başardı

    LG yeni geliştirdiği melez katman teknolojisi ile Rüya OLED adını verdiği parlaklığı daha yüksek ve verimliliği daha fazla OLED paneller elde etmeyi başardı.     
    OLED Tam Boyutta Gör
    Ekran teknolojilerinde son dönemin gözdesi OLED paneller halen bazı problemleri aşabilmiş değil. Maliyet ve yanma sorunlarının yanında LCD ekranlara göre daha az parlaklık sunması da rahatsız edici bir eksiklik.

    Rüya OLED geliyor

    LG yaptığı açıklamada OLED panellerde yeni bir yöntem ile parlaklık sorununu çözdüğünü duyurdu. Firma mavi OLED bölümünde Çift Yığınlı Tandem adını verdiği teknoloji ile fosforesan ve floresan materyallerin birleşimi melez bir yapı kullanıyor. Böylece yüksek parlaklık ve yüksek verimlilik elde ediliyor.

    Normalde OLED panelde yeşil ve kırmızı OLED bölümleri fosforesan malzemeden imal ediliyor. Mavi OLED bölümü ise dalga boyu kısa olduğu için mecburen floresan malzemeden elde ediliyor. Bu nedenle hem parlaklık düşüyor hem de güç tüketimi artıyor.

    LG aslında bu teknolojiyi 2019 yılında otomotiv sektörü için geliştirmişti ancak OLED sektörüne de başarılı bir şekilde uygulamayı başardı. Bu teknolojinin mobil cihazlarda pil verimliliğini yüzde 10-20 oranında arttıracağı ve kuantum dot ekranlara ihtiyacı da ortadan kaldıracağı düşünülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 12 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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