LG rüya OLED panele ulaşmayı başardı

Rüya OLED geliyor
LG yaptığı açıklamada OLED panellerde yeni bir yöntem ile parlaklık sorununu çözdüğünü duyurdu. Firma mavi OLED bölümünde Çift Yığınlı Tandem adını verdiği teknoloji ile fosforesan ve floresan materyallerin birleşimi melez bir yapı kullanıyor. Böylece yüksek parlaklık ve yüksek verimlilik elde ediliyor.
Normalde OLED panelde yeşil ve kırmızı OLED bölümleri fosforesan malzemeden imal ediliyor. Mavi OLED bölümü ise dalga boyu kısa olduğu için mecburen floresan malzemeden elde ediliyor. Bu nedenle hem parlaklık düşüyor hem de güç tüketimi artıyor.
LG aslında bu teknolojiyi 2019 yılında otomotiv sektörü için geliştirmişti ancak OLED sektörüne de başarılı bir şekilde uygulamayı başardı. Bu teknolojinin mobil cihazlarda pil verimliliğini yüzde 10-20 oranında arttıracağı ve kuantum dot ekranlara ihtiyacı da ortadan kaldıracağı düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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