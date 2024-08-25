LG rüya OLED panele ulaşmayı başardı

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Tam Boyutta Gör Ekran teknolojilerinde son dönemin gözdesi OLED paneller halen bazı problemleri aşabilmiş değil. Maliyet ve yanma sorunlarının yanında LCD ekranlara göre daha az parlaklık sunması da rahatsız edici bir eksiklik.

Rüya OLED geliyor

LG yaptığı açıklamada OLED panellerde yeni bir yöntem ile parlaklık sorununu çözdüğünü duyurdu. Firma mavi OLED bölümünde Çift Yığınlı Tandem adını verdiği teknoloji ile fosforesan ve floresan materyallerin birleşimi melez bir yapı kullanıyor. Böylece yüksek parlaklık ve yüksek verimlilik elde ediliyor.

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Normalde OLED panelde yeşil ve kırmızı OLED bölümleri fosforesan malzemeden imal ediliyor. Mavi OLED bölümü ise dalga boyu kısa olduğu için mecburen floresan malzemeden elde ediliyor. Bu nedenle hem parlaklık düşüyor hem de güç tüketimi artıyor.

LG aslında bu teknolojiyi 2019 yılında otomotiv sektörü için geliştirmişti ancak OLED sektörüne de başarılı bir şekilde uygulamayı başardı. Bu teknolojinin mobil cihazlarda pil verimliliğini yüzde 10-20 oranında arttıracağı ve kuantum dot ekranlara ihtiyacı da ortadan kaldıracağı düşünülüyor.

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OLED panelde devrim