Bayraktar KIZILELMA PT-3'ten önemli başarı: İkinci taksi testi tamamlandı

İkinci taksi testi başarıyla tamamlandı
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün ikinci taksi testinin de başarıyla tamamlandığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak KIZILELMA’nın taksi testlerinin ardından tekrar uçuş testlerine geçmesi bekleniyor.
Taksi genel olarak uçakların yerdeyken tekerlekleri üzerinde yaptığı hareketlerdir. Uçağın bulunduğu park alanından, kalkış yapacağı pistin başına veya iniş yaptıktan sonra pist çıkışından park edeceği yere kadar yapılan tüm hareketlerdir. Bayraktar KIZILELMA'nın temel özellikleri ise şu şekilde:
Temel uçuş performans kriterleri
- 5 Saat Havada Kalış Süresi
- 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
- 0.6 Mach Seyir Hızı
- 0.9 Mach Maksimum Hız
- 30.000 Feet Operasyonel İrtifa
- 500 nm Görev Yarı Çapı
Gelişmiş Özellikler
- Otomatik İniş ve Kalkış
- Düşük Görünürlük
- Yüksek Manevra Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.