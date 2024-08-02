Bayraktar KIZILELMA PT-3'ten önemli başarı: İkinci taksi testi tamamlandı

Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden olan insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA PT-3 göklere hazırlanıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve testleri devam eden KIZILELMA ilk motor testi sonrası ilk taksi testini de başarıyla tamamlamıştı.

İkinci taksi testi başarıyla tamamlandı

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün ikinci taksi testinin de başarıyla tamamlandığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak KIZILELMA’nın taksi testlerinin ardından tekrar uçuş testlerine geçmesi bekleniyor.

Bayraktar Kızılelma’nın yeni prototipi taksi testi gerçekleştirdi 2 gün önce eklendi

Taksi genel olarak uçakların yerdeyken tekerlekleri üzerinde yaptığı hareketlerdir. Uçağın bulunduğu park alanından, kalkış yapacağı pistin başına veya iniş yaptıktan sonra pist çıkışından park edeceği yere kadar yapılan tüm hareketlerdir. Bayraktar KIZILELMA'nın temel özellikleri ise şu şekilde:

Temel uçuş performans kriterleri

5 Saat Havada Kalış Süresi

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

0.9 Mach Maksimum Hız

30.000 Feet Operasyonel İrtifa

500 nm Görev Yarı Çapı

Gelişmiş Özellikler

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

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Bayraktar KIZILELMA PT-3 ikinci taksi testi başarıyla tamamladı