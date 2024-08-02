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    Anlık Bildirim

    Bayraktar KIZILELMA PT-3'ten önemli başarı: İkinci taksi testi tamamlandı

    Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA bir testini daha başarıyla tamamladı. Selçuk Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün ikinci taksi testinin yapıldığını duyurdu.
    Bayraktar KIZILELMA PT-3 ikinci taksi testi başarıyla tamamladı Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden olan insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA PT-3 göklere hazırlanıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve testleri devam eden KIZILELMA ilk motor testi sonrası ilk taksi testini de başarıyla tamamlamıştı.

    İkinci taksi testi başarıyla tamamlandı

    Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Bayraktar KIZILELMA PT-3'ün ikinci taksi testinin de başarıyla tamamlandığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne güç katacak KIZILELMA’nın taksi testlerinin ardından tekrar uçuş testlerine geçmesi bekleniyor.

    Taksi genel olarak uçakların yerdeyken tekerlekleri üzerinde yaptığı hareketlerdir. Uçağın bulunduğu park alanından, kalkış yapacağı pistin başına veya iniş yaptıktan sonra pist çıkışından park edeceği yere kadar yapılan tüm hareketlerdir. Bayraktar KIZILELMA'nın temel özellikleri ise şu şekilde:

    Temel uçuş performans kriterleri

    • 5 Saat Havada Kalış Süresi
    • 1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
    • 8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı
    • 0.6 Mach Seyir Hızı
    • 0.9 Mach Maksimum Hız
    • 30.000 Feet Operasyonel İrtifa
    • 500 nm Görev Yarı Çapı

    Gelişmiş Özellikler

    • Otomatik İniş ve Kalkış
    • Düşük Görünürlük
    • Yüksek Manevra Kabiliyeti
    • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
    • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
    • AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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