Bayraktar Kızılelma’nın yeni prototipi taksi testi gerçekleştirdi

Bayraktar Kızılelma PT-3 taksi testinde
Geliştirilmesi için 1 milyar dolarlık devasa bir kaynak ayrılan insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın 3’üncü prototipi hem tasarımsal hem de yapısal değişikliklerden geçmiş durumda. Bunun yanında Baykar, PT-3 konfigürasyonunda yeni bir motora da geçiş yaptı. Bu motor, art yakıcı (afterburner) kabiliyetine ve dolayısıyla süpersonik uçuş yeteneğine sahip.
Bayraktar Kızılelma PT-3, ilk taksi testini tamamlamış olsa da testlerine devam edecek. Uçağın muhtemelen bu yıl bitmeden bu konfigürasyonla uçtuğuna da tanıklık edeceğiz. Bilmeyenler için art yakıcı (afterburner), özellikle jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan bir itiş sistemidir.
Öte yandan Baykar, kendi jet motoru üzerinde de çalışıyor. Şirket bünyesindeki motorun 4 yıl içinde hazır hale gelmesi hedefleniyor. TEI ise TF-6000 ve onun art yakıcılı versiyonu TF-10000 üzerindeki geliştirme ve test faaliyetlerini sürdürüyor. TF-6000’in 6.000 lbf itki sağlaması amaçlanıyor. TEI-TF10000 turbofan motorunda ise hedef 10.000 lbf itki. TEI’nin bu iki motorları TUSAŞ’ın insansız savaş uçakları ve Kızılelma için de değerlendirilebilir.
Bayraktar Kızılelma özellikleri
- Türkiye’nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı
- 5 saat havada kalış süresi
- 1.500 kg faydalı yük kapasitesi
- 0,6 mach seyir hızı
- 6.000 kg maks. kalkış ağırlığı
- 35.000 feet operasyonel irtifa
- 500 Nm Görev Yarı Çapı
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.