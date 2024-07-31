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    Bayraktar Kızılelma’nın yeni prototipi taksi testi gerçekleştirdi

    Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın tasarımının ve motorunun yenilendiği 3’üncü prototipi kısa bir süre önce ilk taksi testini gerçekleştirdi.
    Bayraktar Kızılelma’nın yeni prototipi taksi testi gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma için süreç ilerlemeye devam ediyor. Firma, geçtiğimiz günlerde Kızılelma’nın yeni prototipini gözler önüne sermiş ve art yakıcılı yeni motorunun çalışma testini paylaşmıştı. Şimdi ise Kızılelma’nın tasarımının ve motorunun yenilendiği bu 3’üncü prototipinde (PT-3) ilk taksi testi de gerçekleştirildi.

    Bayraktar Kızılelma PT-3 taksi testinde

    Geliştirilmesi için 1 milyar dolarlık devasa bir kaynak ayrılan insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın 3’üncü prototipi hem tasarımsal hem de yapısal değişikliklerden geçmiş durumda. Bunun yanında Baykar, PT-3 konfigürasyonunda yeni bir motora da geçiş yaptı. Bu motor, art yakıcı (afterburner) kabiliyetine ve dolayısıyla süpersonik uçuş yeteneğine sahip.

    Bayraktar Kızılelma’nın yeni prototipi taksi testi gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere ilk uçağın ilk konfigürasyonlarında afterburner kabiliyeti olmayan Ukrayna üretimi Ivchenko Al-25 Turbofan motoru kullanılıyordu. PT-3 konfigürasyonunda ise Ivchenko AI-322F motoruna geçiş yapıldığı belirtiliyor. Bu bilgi resmi olarak açıklanmadı ancak sektör tarafından kabul edilen bilgi bu yönde. Ivchenko AI-322F, 2.500 kgf (24,5 kN; 5.511,6 lbf) itki sağlayabiliyor. Art yakıcı devreye alındığında ise itki 4.200 kgf (41,2 kN; 9.259,4 lbf) seviyesine çıkıyor.

    Bayraktar Kızılelma PT-3, ilk taksi testini tamamlamış olsa da testlerine devam edecek. Uçağın muhtemelen bu yıl bitmeden bu konfigürasyonla uçtuğuna da tanıklık edeceğiz. Bilmeyenler için art yakıcı (afterburner), özellikle jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan bir itiş sistemidir.

    Öte yandan Baykar, kendi jet motoru üzerinde de çalışıyor. Şirket bünyesindeki motorun 4 yıl içinde hazır hale gelmesi hedefleniyor. TEI ise TF-6000 ve onun art yakıcılı versiyonu TF-10000 üzerindeki geliştirme ve test faaliyetlerini sürdürüyor. TF-6000’in 6.000 lbf itki sağlaması amaçlanıyor. TEI-TF10000 turbofan motorunda ise hedef 10.000 lbf itki. TEI’nin bu iki motorları TUSAŞ’ın insansız savaş uçakları ve Kızılelma için de değerlendirilebilir.

    Bayraktar Kızılelma özellikleri

    • Türkiye’nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı
    • 5 saat havada kalış süresi
    • 1.500 kg faydalı yük kapasitesi
    • 0,6 mach seyir hızı
    • 6.000 kg maks. kalkış ağırlığı
    • 35.000 feet operasyonel irtifa
    • 500 Nm Görev Yarı Çapı
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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