Bayraktar Kızılelma’nın yeni prototipi taksi testi gerçekleştirdi

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Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma için süreç ilerlemeye devam ediyor. Firma, geçtiğimiz günlerde Kızılelma’nın yeni prototipini gözler önüne sermiş ve art yakıcılı yeni motorunun çalışma testini paylaşmıştı. Şimdi ise Kızılelma’nın tasarımının ve motorunun yenilendiği bu 3’üncü prototipinde (PT-3) ilk taksi testi de gerçekleştirildi.

Bayraktar Kızılelma PT-3 taksi testinde

Geliştirilmesi için 1 milyar dolarlık devasa bir kaynak ayrılan insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın 3’üncü prototipi hem tasarımsal hem de yapısal değişikliklerden geçmiş durumda. Bunun yanında Baykar, PT-3 konfigürasyonunda yeni bir motora da geçiş yaptı. Bu motor, art yakıcı (afterburner) kabiliyetine ve dolayısıyla süpersonik uçuş yeteneğine sahip.

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere ilk uçağın ilk konfigürasyonlarında afterburner kabiliyeti olmayan Ukrayna üretimi Ivchenko Al-25 Turbofan motoru kullanılıyordu. PT-3 konfigürasyonunda ise Ivchenko AI-322F motoruna geçiş yapıldığı belirtiliyor. Bu bilgi resmi olarak açıklanmadı ancak sektör tarafından kabul edilen bilgi bu yönde. Ivchenko AI-322F, 2.500 kgf (24,5 kN; 5.511,6 lbf) itki sağlayabiliyor. Art yakıcı devreye alındığında ise itki 4.200 kgf (41,2 kN; 9.259,4 lbf) seviyesine çıkıyor.

Bayraktar Kızılelma art yakıcı motor testi gerçekleştirdi 1 hf. önce eklendi

Bayraktar Kızılelma PT-3, ilk taksi testini tamamlamış olsa da testlerine devam edecek. Uçağın muhtemelen bu yıl bitmeden bu konfigürasyonla uçtuğuna da tanıklık edeceğiz. Bilmeyenler için art yakıcı (afterburner), özellikle jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan bir itiş sistemidir.

Öte yandan Baykar, kendi jet motoru üzerinde de çalışıyor. Şirket bünyesindeki motorun 4 yıl içinde hazır hale gelmesi hedefleniyor. TEI ise TF-6000 ve onun art yakıcılı versiyonu TF-10000 üzerindeki geliştirme ve test faaliyetlerini sürdürüyor. TF-6000’in 6.000 lbf itki sağlaması amaçlanıyor. TEI-TF10000 turbofan motorunda ise hedef 10.000 lbf itki. TEI’nin bu iki motorları TUSAŞ’ın insansız savaş uçakları ve Kızılelma için de değerlendirilebilir.

Bayraktar Kızılelma özellikleri

Türkiye’nin ilk jet motorlu insansız savaş uçağı

5 saat havada kalış süresi

1.500 kg faydalı yük kapasitesi

0,6 mach seyir hızı

6.000 kg maks. kalkış ağırlığı

35.000 feet operasyonel irtifa

500 Nm Görev Yarı Çapı

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