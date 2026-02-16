Bayraktar TB3'ten Baltık Denizi'nde gövde gösterisi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye, NATO’nun 2026 yılındaki en büyük ve en kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart 2026 tatbikatının deniz safhasında önemli yetenekleri sergiledi. Yerli TEI-PD200 motorundan güç alan Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu’dan otonom şekilde havalanarak hedefe MAM-L mühimmatları ile atış gerçekleştirdi.

Baltık Denizi’nde yapılan tatbikatta Bayraktar TB3, TCG Anadolu’nun kısa pistinden otonom bir şekilde kalkış yaptı. Belirlenen su üstü hedefine yönelik gerçekleştirdiği ikili salvo MAM-L atışında hedefleri tam isabetle imha etti. Bayraktar TB3 SİHA, hedefleri tam isabetle vurduktan sonra TCG ANADOLU’ya güvenli bir şekilde iniş yaparak faaliyeti başarıyla tamamladı.

Tam Boyutta Gör Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yapan dünyadaki ilk SİHA olma özelliği taşıyor. Bayraktar TB3’ün bu yeteneği, yurt dışında ilk kez sergilendi. NATO müttefikleri tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

NATO tatbikatının ilerleyen günlerinde iki adet Bayraktar TB3, TCG ANADOLU’dan arka arkaya kalkış yapacak. Bayraktar TB3’lerden biri ile ikili salvo MAM-L atışı yapılırken, diğeri ise tahrip gücü daha yüksek olan MAM-T mühimmatı ile atış yapacak.

