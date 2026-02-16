Giriş
    Bayraktar TB3'ten Baltık Denizi'nde gövde gösterisi

    Baltık Denizi'nde gerçekleştirilen NATO tatbikatında yerli motordan güç alan Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan otonom kalkış yaparak hedefi yerli mühimmat ile vurdu.

    Bayraktar TB3'ten Baltık Denizi'nde gövde gösterisi Tam Boyutta Gör
    Türkiye, NATO’nun 2026 yılındaki en büyük ve en kapsamlı tatbikatı olan Steadfast Dart 2026 tatbikatının deniz safhasında önemli yetenekleri sergiledi. Yerli TEI-PD200 motorundan güç alan Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu’dan otonom şekilde havalanarak hedefe MAM-L mühimmatları ile atış gerçekleştirdi.

    Baltık Denizi’nde yapılan tatbikatta Bayraktar TB3, TCG Anadolu’nun kısa pistinden otonom bir şekilde kalkış yaptı. Belirlenen su üstü hedefine yönelik gerçekleştirdiği ikili salvo MAM-L atışında hedefleri tam isabetle imha etti. Bayraktar TB3 SİHA, hedefleri tam isabetle vurduktan sonra TCG ANADOLU’ya güvenli bir şekilde iniş yaparak faaliyeti başarıyla tamamladı.

    Bayraktar TB3'ten Baltık Denizi'nde gövde gösterisi Tam Boyutta Gör
    Bayraktar TB3, kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yapan dünyadaki ilk SİHA olma özelliği taşıyor. Bayraktar TB3’ün bu yeteneği, yurt dışında ilk kez sergilendi. NATO müttefikleri tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

    NATO tatbikatının ilerleyen günlerinde iki adet Bayraktar TB3, TCG ANADOLU’dan arka arkaya kalkış yapacak. Bayraktar TB3’lerden biri ile ikili salvo MAM-L atışı yapılırken, diğeri ise tahrip gücü daha yüksek olan MAM-T mühimmatı ile atış yapacak.

