Bayraktar TB3'ten Baltık Denizi'nde gövde gösterisi

Baltık Denizi’nde yapılan tatbikatta Bayraktar TB3, TCG Anadolu’nun kısa pistinden otonom bir şekilde kalkış yaptı. Belirlenen su üstü hedefine yönelik gerçekleştirdiği ikili salvo MAM-L atışında hedefleri tam isabetle imha etti. Bayraktar TB3 SİHA, hedefleri tam isabetle vurduktan sonra TCG ANADOLU’ya güvenli bir şekilde iniş yaparak faaliyeti başarıyla tamamladı.
NATO tatbikatının ilerleyen günlerinde iki adet Bayraktar TB3, TCG ANADOLU'dan arka arkaya kalkış yapacak. Bayraktar TB3'lerden biri ile ikili salvo MAM-L atışı yapılırken, diğeri ise tahrip gücü daha yüksek olan MAM-T mühimmatı ile atış yapacak.