be quiet! yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu Dark Rock Pro'yu duyurdu

Daha çok hazırladığı güç kaynakları ile tanınan Almanya merkezli komponent üreticisi be quiet! yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Dark Rock Pro adını taşıyan 133 x 150 x 166 mm boyutlarında yeni soğutucu, 1.5 Kg olarak açıklanan ağırlığı ile oldukça kaslı bir yapı sergiliyor.

Oksijen bağımsız Bakır katmana sahip 7 adet 3D ısı borusuna ve ok sayıda Alüminyum yaprak içeren iki adet kuleye sahip olan soğutucu, PWM kontrol özelliği ile 1700 devir/dakika'ya kadar farklı hızlarda çalışabilen 120mm çapında iki adet gan ile geliyor.

Masaüstü sistemler için piyasada satılmakta olan işlemcilerin tamamına destek sunan soğutucu, Intel tarafında LGA 775/1155/1156/1366, AMD'de ise Soket AM2/AM2+/AM3/754/939/940 işlemcileriyle kullanılabiliyor. be quiet! Dark Rock Pro Shin-Etsu termal macunla birlikte 78.90 Avro seviyesinden alınabiliyor.