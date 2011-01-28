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be quiet! yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu Dark Rock Pro'yu duyurdu

8 yıl
13,9b
1
50
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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be quiet! yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu Dark Rock Pro'yu duyurdu
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Daha çok hazırladığı güç kaynakları ile tanınan Almanya merkezli komponent üreticisi be quiet! yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Dark Rock Pro adını taşıyan 133 x 150 x 166 mm boyutlarında yeni soğutucu, 1.5 Kg olarak açıklanan ağırlığı ile oldukça kaslı bir yapı sergiliyor.

Oksijen bağımsız Bakır katmana sahip 7 adet 3D ısı borusuna ve ok sayıda Alüminyum yaprak içeren iki adet kuleye sahip olan soğutucu, PWM kontrol özelliği ile 1700 devir/dakika'ya kadar farklı hızlarda çalışabilen 120mm çapında iki adet gan ile geliyor.

Masaüstü sistemler için piyasada satılmakta olan işlemcilerin tamamına destek sunan soğutucu, Intel tarafında LGA 775/1155/1156/1366, AMD'de ise Soket AM2/AM2+/AM3/754/939/940 işlemcileriyle kullanılabiliyor. be quiet! Dark Rock Pro Shin-Etsu termal macunla birlikte 78.90 Avro seviyesinden alınabiliyor.

be quiet! yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu Dark Rock Pro'yu duyurdu
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be quiet! yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu Dark Rock Pro'yu duyurdu
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Batuist 8 yıl
ne kadar iyi gibi gözüksede ben onu kullanmadan önce iyi bir düşünürüm.. daha hafifleri bile kartı yamultmaya yeterken 1.5KG da sanki biraz abartı gibi.. yok ben böyle birşeyi kullanmam.. ne kadar iyi soğutursa soğutsun..
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dreamblue35 8 yıl
eğer alıpta kullanan olursa kasayı yan yatırıp kullanmaktan başka çaresi yok, öyle bile zar zor kullanılır
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Colonel GUILE 8 yıl
Mükemmel olmuş


Psu'larını da görebilsek keşke TR pazarında
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Tolgá 8 yıl
1.5 kg ve 80 avro..bir site incelemesi olsa baksak hakediyormu 80 avro ve 1.5 kg mı
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F@ruk 8 yıl

DEATH71

1.5 kg ve 80 avro..bir site incelemesi olsa baksak hakediyormu 80 avro ve 1.5 kg mı




F@ruk

Şurda incelemesi var;

forum.overclock3d.net/...

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OverClocK1ng 8 yıl
Tahtaya falan gerek yok kardeşim. 3 yıl boyunca profesyonel olarak bu tip soğutuculardan sattım, kurdum. Bu tip ağır soğutucuların yanında Backplate verilmekte. Yalnız genelde backplate olanlarda soğutucu olsa olsa 970 Gram falan oluyordu. Bunun ise 1.5 Kg. Hakikaten biraz fazla olmuş. Bunu Backplate falan da kesmez. Kasayı taşıma esnasında yere sert bir şekilde koyarsanız anakartın orta kısmını söker alır. CoolerMaster'ın eski Hyper6 serisinde içerisinden taşıma esnasında yere falan koyarken sert hareketlerden kaçınılması konusunda uyarı çıkıyordu.
Bunda da çıkar tahminimce...
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mavizaman 8 yıl
kasayı yatırsın alanlar sağa mecbur anakrta eziyet..
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avatar751 8 yıl
iyi bir soğutmaya sahip olacağı belli 1.5kg az değil
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Normandia_06 8 yıl
görünüşü iyi sadece başka bişeyi yok stok fan harici ne olursa olsun 3-5 derece fark oynuyor gereksiz yere masraf 10 milyonluk soğutucu bile aynı işi görüyor :)
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No Way Out 8 yıl

ferhatonair

görünüşü iyi sadece başka bişeyi yok stok fan harici ne olursa olsun 3-5 derece fark oynuyor gereksiz yere masraf 10 milyonluk soğutucu bile aynı işi görüyor :)

Konu hakkında bilginiz yoksa mesaj atmayın daha iyi en azından foruma bir faydanız olur.
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Erasmus78 8 yıl
Be Quite eskiden harika PSU üretirdi. Masa üstü pc sahibi iken yıllarca Quite Dark Power Pro 850W kullanmıştım. Şimdi hiç sesi soluğu çıkmıyoru PSU konusunda.
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sabe 8 yıl
Markam Be quiet olsaydı sesiyle övünürdüm ama hiç bahsedilmemiş.
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ersintnt 8 yıl
birkaç tane imla hatası var yazıda. Pek özenle yazılmamış sanıyorsam..
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hak_an 8 yıl
görüntüsü ve ağırlığı oldukça iyiymiş
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hrN1905 8 yıl
Thermalright Venomous X ile olan karşılaştırmalı testlerini bekliyorum. Fiyatı bu seviye soğutuculara rağmen normal bence.


ersintnt

birkaç tane imla hatası var yazıda. Pek özenle yazılmamış sanıyorsam..


Hacı, adam uyuyo mu sorsana
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