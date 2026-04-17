Türkçe olarak gelebilir: Savaşın gölgesinde şekillenen Metro 2039 duyuruldu

Tam Boyutta Gör Ukrayna merkezli geliştirici 4A Games, Metro serisinin yeni halkası Metro 2039’u resmen tanıttı. PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için geliştirilen yapımın bu yıl içinde oyuncularla buluşması planlanıyor. Ancak yeni oyun, yalnızca teknik gelişimiyle değil, arkasındaki gerçek dünya koşullarının etkisiyle de öne çıkıyor.

Savaş her şeyi değiştirdi

4A Games, oyunun geliştirme sürecine dair yaptığı açıklamalarda özellikle Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya başlattığı işgalin hem stüdyonun çalışma koşullarını hem de oyunun içeriğini “temelden değiştirdiğini” vurguluyor. Stüdyo çalışanlarının önemli bir kısmı Ukrayna’da bulunurken ekip, bugün itibarıyla 20 farklı ülkeye dağılmış durumda.

Geliştirici ekip, elektrik kesintileri, jeneratör kullanımı, füze ve dron saldırıları gibi zorluklara rağmen projeyi sürdürdüklerini belirtiyor. Bu süreç, oyunun anlatımına da doğrudan yansımış. 4A Games’e göre Metro 2039’un hikayesi artık çok daha keskin bir şekilde “seçimler, sonuçlar ve bir geleceği güvence altına almanın bedeli” etrafında şekilleniyor.

Stüdyo, serinin önceki mesajının savaşları önlemeye yönelik olduğunu, ancak artık savaşın bizzat deneyimlenen bir gerçeklik haline geldiğini ve anlatının buna göre evrildiğini ifade ediyor.

Metro evreninde daha karanlık bir dönem

Metro 2039, nükleer bir felaketin üzerinden yaklaşık 25 yıl geçtikten sonraki dünyayı konu alıyor. Moskova’nın zehirlenmiş yüzeyinden kaçan hayatta kalanlar, yer altındaki metro tünellerinde yaşam mücadelesi veriyor. Yeni oyunda bu dağınık gruplar, “Novoreich” adı verilen tek bir yapı altında birleşmiş durumda. Bu oluşumun başında ise serinin tanınan karakterlerinden Spartan Hunter yer alıyor ve kendisini yeni bir lider, hatta bir tür “kurtarıcı” olarak konumlandırıyor.

Ancak yüzeyde sunulan birlik görüntüsüne rağmen yer altındaki düzenin oldukça baskıcı olduğu dikkat çekiyor. Propaganda, otoriter yönetim ve şiddet, bu yeni düzenin temel dinamikleri arasında yer alıyor.

Yeni ana karakter ve oynanış detayları

Tam Boyutta Gör Metro 2039’da oyuncular, “The Stranger” adlı yeni bir karakteri kontrol edecek. Yalnız bir yaşam süren ve şiddet dolu kabuslarla boğuşan bu karakter, geçmişte dönmemeye yemin ettiği metro tünellerine geri dönmek zorunda kalıyor. Seride ilk kez ana karakterin tamamen seslendirilmiş olması ise dikkat çeken yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. 4A Games, bu değişimin hikaye anlatımında derinliği ve atmosferik etkiyi artıracağını belirtiyor.

Tanıtım görüntülerinde kısa bir oynanış kesiti de yer alıyor. Kaçış anları ve hayatta kalma mücadelesi, serinin klasik gerilim dozunun bu yapımda daha da yükseldiğini gösteriyor.

Metro serisi, Rus yazar Dmitry Glukhovsky’nin eserlerinden uyarlanıyor. Glukhovsky, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı çıkmasının ardından ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı. Metro 2039 doğrudan belirli bir kitaba dayanmasa da yazarın projeye katkı sunduğu ifade ediliyor.

Geliştirici ekip, oyunun anlatımının Ukrayna perspektifinden etkilendiğini açıkça dile getirirken bunun halen özgün bir Metro deneyimi sunduğunun altını çiziyor.

Çıkış tarihi henüz net değil

Metro 2039 için kesin bir çıkış tarihi paylaşılmış değil. Ancak oyunun 2026 kış döneminde piyasaya sürülmesi planlanıyor. İlk gösterilen görüntüler, hem atmosfer hem de grafik kalitesi açısından serinin önceki oyunu Metro Exodus’a kıyasla belirgin bir sıçrama yaşanacağını ortaya koyuyor.

Metro 2039, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için çıkacak.

Metro 2039 Türkçe olarak gelebilir

Metro serisindeki köklü dönüşümle birlikte bir diğer önemli gelişme ise Metro 2039 Türkçe olarak gelme ihtimali. Sosyal medyada Mustafa Kadir tarafından yapılan paylaşımda Deep Silver ile görüşmeler yapıldığı ve olumlu dönüşler alındığı ifade edildi. Buna göre Metro 2039'u “yüzde 99” ihtimalle Türkçe olarak çıkış yapacağı belirtiliyor. Öte yandan Metro 2039’un resmi açıklamalarında henüz dil konusunda bir açıklama yapılmış değil.

