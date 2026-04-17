Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkçe olarak gelebilir: Savaşın gölgesinde şekillenen Metro 2039 duyuruldu

    Metro 2039 duyuruldu. 4A Games’in yeni oyunu, Ukrayna savaşının etkilediği karanlık hikayesiyle dikkat çekerken yapım, bu yıl PC, PS5 ve Xbox Series X/S’e gelecek.

    Beklenen Metro 2039 duyuruldu: Bu kış döneminde çıkacak Tam Boyutta Gör
    Ukrayna merkezli geliştirici 4A Games, Metro serisinin yeni halkası Metro 2039’u resmen tanıttı. PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için geliştirilen yapımın bu yıl içinde oyuncularla buluşması planlanıyor. Ancak yeni oyun, yalnızca teknik gelişimiyle değil, arkasındaki gerçek dünya koşullarının etkisiyle de öne çıkıyor.

    Savaş her şeyi değiştirdi

    4A Games, oyunun geliştirme sürecine dair yaptığı açıklamalarda özellikle Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya başlattığı işgalin hem stüdyonun çalışma koşullarını hem de oyunun içeriğini “temelden değiştirdiğini” vurguluyor. Stüdyo çalışanlarının önemli bir kısmı Ukrayna’da bulunurken ekip, bugün itibarıyla 20 farklı ülkeye dağılmış durumda.

    Geliştirici ekip, elektrik kesintileri, jeneratör kullanımı, füze ve dron saldırıları gibi zorluklara rağmen projeyi sürdürdüklerini belirtiyor. Bu süreç, oyunun anlatımına da doğrudan yansımış. 4A Games’e göre Metro 2039’un hikayesi artık çok daha keskin bir şekilde “seçimler, sonuçlar ve bir geleceği güvence altına almanın bedeli” etrafında şekilleniyor.

    Stüdyo, serinin önceki mesajının savaşları önlemeye yönelik olduğunu, ancak artık savaşın bizzat deneyimlenen bir gerçeklik haline geldiğini ve anlatının buna göre evrildiğini ifade ediyor.

    Metro evreninde daha karanlık bir dönem

    Metro 2039, nükleer bir felaketin üzerinden yaklaşık 25 yıl geçtikten sonraki dünyayı konu alıyor. Moskova’nın zehirlenmiş yüzeyinden kaçan hayatta kalanlar, yer altındaki metro tünellerinde yaşam mücadelesi veriyor. Yeni oyunda bu dağınık gruplar, “Novoreich” adı verilen tek bir yapı altında birleşmiş durumda. Bu oluşumun başında ise serinin tanınan karakterlerinden Spartan Hunter yer alıyor ve kendisini yeni bir lider, hatta bir tür “kurtarıcı” olarak konumlandırıyor.

    Ancak yüzeyde sunulan birlik görüntüsüne rağmen yer altındaki düzenin oldukça baskıcı olduğu dikkat çekiyor. Propaganda, otoriter yönetim ve şiddet, bu yeni düzenin temel dinamikleri arasında yer alıyor.

    Yeni ana karakter ve oynanış detayları

    Beklenen Metro 2039 duyuruldu: Bu kış döneminde çıkacak Tam Boyutta Gör
    Metro 2039’da oyuncular, “The Stranger” adlı yeni bir karakteri kontrol edecek. Yalnız bir yaşam süren ve şiddet dolu kabuslarla boğuşan bu karakter, geçmişte dönmemeye yemin ettiği metro tünellerine geri dönmek zorunda kalıyor. Seride ilk kez ana karakterin tamamen seslendirilmiş olması ise dikkat çeken yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. 4A Games, bu değişimin hikaye anlatımında derinliği ve atmosferik etkiyi artıracağını belirtiyor.

    Tanıtım görüntülerinde kısa bir oynanış kesiti de yer alıyor. Kaçış anları ve hayatta kalma mücadelesi, serinin klasik gerilim dozunun bu yapımda daha da yükseldiğini gösteriyor.

    Metro serisi, Rus yazar Dmitry Glukhovsky’nin eserlerinden uyarlanıyor. Glukhovsky, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı çıkmasının ardından ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı. Metro 2039 doğrudan belirli bir kitaba dayanmasa da yazarın projeye katkı sunduğu ifade ediliyor.

    Geliştirici ekip, oyunun anlatımının Ukrayna perspektifinden etkilendiğini açıkça dile getirirken bunun halen özgün bir Metro deneyimi sunduğunun altını çiziyor.

    Çıkış tarihi henüz net değil

    Metro 2039 için kesin bir çıkış tarihi paylaşılmış değil. Ancak oyunun 2026 kış döneminde piyasaya sürülmesi planlanıyor. İlk gösterilen görüntüler, hem atmosfer hem de grafik kalitesi açısından serinin önceki oyunu Metro Exodus’a kıyasla belirgin bir sıçrama yaşanacağını ortaya koyuyor.

    Metro 2039, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC için çıkacak.

    Metro 2039 Türkçe olarak gelebilir

    Metro serisindeki köklü dönüşümle birlikte bir diğer önemli gelişme ise Metro 2039 Türkçe olarak gelme ihtimali. Sosyal medyada Mustafa Kadir tarafından yapılan paylaşımda Deep Silver ile görüşmeler yapıldığı ve olumlu dönüşler alındığı ifade edildi. Buna göre Metro 2039'u “yüzde 99” ihtimalle Türkçe olarak çıkış yapacağı belirtiliyor. Öte yandan Metro 2039’un resmi açıklamalarında henüz dil konusunda bir açıklama yapılmış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    karakoldan tebligat neden gelir game garaj slayer r9t3d-5070ti ziraat dekont hazırlama walke koşu bandı yorumları sistem 4 5 nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Tuf Gaming A15
    Asus Tuf Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum