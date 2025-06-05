Silent Hill f için çıkış tarihi açıklandı: 10 yıllık sessizlik bozuluyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Konami, uzun süredir sessizliğe bürünen efsanevi korku serisini çok yakında geri getiriyor. PlayStation State of Play etkinliği kapsamında beklenen Silent Hill f için hem yeni bir fragman yayınlandı hem de oyunun çıkış tarihi açıklandı. Silent Hill f, serinin 10 yılı aşkın süredir çıkan ilk ana hikaye oyunu olma özelliğini taşıyor. 2024’te çıkan Silent Hill 2 Remake'in ardından gelen bu yeni yapım, serinin klasik atmosferini korurken radikal yenilikler de getiriyor. En dikkat çekici değişiklik ise mekan: Silent Hill f, 1960’ların Japonya’sında geçiyor. Bu, genellikle Amerika’nın kırsal bölgelerinde geçen seride bir ilk.

Japonya’ya yolculuk

Oyunda ana karakter olarak Hinako isimli bir lise öğrencisini kontrol ediyoruz. Hinako’nun yaşadığı küçük Japon kasabası, beklenmedik bir şekilde sisle kaplanıyor ve halk birer birer kayboluyor. Ancak işler bununla sınırlı kalmıyor: Hinako, tanıdığı öğrencilerin grotesk yaratıklara dönüştüğüne şahit oluyor. Oyuncular, bu ürkütücü atmosferde yalnızca bir boru ve mızrak gibi yakın dövüş silahlarıyla hayatta kalmaya çalışacak.

Tam Boyutta Gör PlayStation Blog’unda yer alan bilgilere göre, Silent Hill f daha önceki oyunlara kıyasla daha yoğun yakın dövüş mekaniklerine ve aksiyon odaklı bir yapıya sahip olacak. Bu yönüyle, psikolojik gerilim ile doğrudan çatışma dinamiklerini harmanlayan bir deneyim sunması bekleniyor.

Nioh 3 resmen duyuruldu: 2026’da PS5 ve PC’ye geliyor 5 sa. önce eklendi

Silent Hill f, Tayvan merkezli Neobards Entertainment tarafından geliştiriliyor. Projede Japon geliştiricilerin de desteği bulunuyor. Oyunun senaryosu ise özellikle görsel roman türünün takipçileri için tanıdık bir isim tarafından kaleme alınıyor: Higurashi ve Umineko gibi kült korku serileriyle bilinen Ryukishi07. Bununla birlikte Silent Hill f, "bağımsız bir yan hikâye" olarak tanımlanıyor. Bu da oyunun seriyi hiç oynamamış oyuncular için de erişilebilir olacağını gösteriyor.

Silent Hill f çıkış tarihi

Silent Hill f, 25 Eylül 2025 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X ve PC platformları için çıkış yapacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Beklenen Silent Hill f için çıkış tarihi açıklandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: