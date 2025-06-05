Silent Hill f için çıkış tarihi açıklandı: 10 yıllık sessizlik bozuluyor

Japonya’ya yolculuk
Oyunda ana karakter olarak Hinako isimli bir lise öğrencisini kontrol ediyoruz. Hinako’nun yaşadığı küçük Japon kasabası, beklenmedik bir şekilde sisle kaplanıyor ve halk birer birer kayboluyor. Ancak işler bununla sınırlı kalmıyor: Hinako, tanıdığı öğrencilerin grotesk yaratıklara dönüştüğüne şahit oluyor. Oyuncular, bu ürkütücü atmosferde yalnızca bir boru ve mızrak gibi yakın dövüş silahlarıyla hayatta kalmaya çalışacak.
Silent Hill f, Tayvan merkezli Neobards Entertainment tarafından geliştiriliyor. Projede Japon geliştiricilerin de desteği bulunuyor. Oyunun senaryosu ise özellikle görsel roman türünün takipçileri için tanıdık bir isim tarafından kaleme alınıyor: Higurashi ve Umineko gibi kült korku serileriyle bilinen Ryukishi07. Bununla birlikte Silent Hill f, "bağımsız bir yan hikâye" olarak tanımlanıyor. Bu da oyunun seriyi hiç oynamamış oyuncular için de erişilebilir olacağını gösteriyor.
Silent Hill f çıkış tarihi
Silent Hill f, 25 Eylül 2025 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X ve PC platformları için çıkış yapacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: