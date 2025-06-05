Hitman'in stüdyosundan yeni James Bond oyunu: 007 First Light'ın ilk fragmanı yayınlandı

Yayınlanan ilk fragmanıyla Uncharted'ı akıllara getiren 007 First Light, Hitman serisinden tanıdığımız IO Interactive'in imzasını taşıyor ki bu da oyuna dair beklentileri daha da yukarı çekiyor. Fragmandan da anlaşılacağı üzere First Light bir orijin hikâyesi olacak. Yani James Bond'un filmlerde gördüğümüz o süper ajana dönüşmeden önceki yıllarını konu alacak. Oyuncular, 26 yaşında MI6'e yeni katılmış bir Bond'u kontrol edecek.
007 First Light, 2026'da Oyunseverlerle Buluşacak
Şimdilik sadece ilk fragmanını görme şansı yakaladığımız 007 First Light, 6 Haziran'da IO Interactive'in düzenleyeceği etkinlikte daha detaylı şekilde tanıtılacak.
007 First Light, önümüzdeki yıl oyunseverlerle buluşacak. Ancak şu an için daha net bir yayın tarihi paylaşılmadı. Oyun her ne kadar Sony'nin State of Play etkinliğinde tanıtılmış olsa da PlayStation'a özel olmayacak. PlayStation 5'in yanı sıra PC, Xbox Series S/X ve Switch 2'ye de gelecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: