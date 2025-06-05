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    Ghost of Yotei için yeni fragman paylaşıldı: İşte görüntüler

    Ghost of Tsushima'dan 300 yıl sonra geçecek Ghost of Yotei için yeni bir oynanış fragmanı paylaşıldı. İşte yeni oyundan görüntüler...                           

    Ghost of Yotei için yeni fragman paylaşıldı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    2020 yılında Sucker Punch tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan bir aksiyon-macera oyunu Ghost of Tsushima’nın devam oyunu Ghost of Yotei için yeni bir fragman paylaşıldı. Türkçe dil desteğiyle gelen oyun, çok yakında özel bir etkinliğinde gösterilecek.

    Ghost of Yotei için yeni fragman paylaşıldı

    Kaçıranlar için Ghost of Yotei, ilk oyunda bulunan Jin Sakai'nin hikayesinin devamı yerine Shamisen kullanan Atsu adında yeni bir kadın kahramanı canlandıracak. Ayrıca tarihsel olarak oyun, ilk oyundan yüzlerce yıl sonrasında geçecek. İlk oyun 1274 yılında geçerken Ghost of Yotei ise 1603 yılında geçecek.

    Sony, Ghost of Yotei için özel bir etkinlik planladığını doğruladı. Ghost of Tsushima’dan yaklaşık 300 yıl sonrasında geçen oyun, ilk kez geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Bugün yayımlanan kısa tanıtım videosunda ise, ana karakter Atsu'nun daha önceki fragmanlarda yanında gördüğümüz kurt ile yaptığı kısa bir diyalog sahnesine yer veriliyor.

    Fragmanın sonundaki sahnede ise Atsu’nun gece vakti bir grup yapıya baktığı görülüyor. Oyunun stealth yani gizlilik temelli oynanışının burada başlayacağı tahmin ediliyor ancak bu, resmi olarak doğrulanmış değil.

    Ghost of Yotei'nin, 2 Ekim 2025’te PlayStation 5 için çıkış yapması bekleniyor. Oyunun Türkçe dil desteği ile geleceği daha önce açıklanmıştı. Temmuz ayında yapılacak sunumla birlikte oynanışa dair daha fazla detayın ve muhtemelen Collector's Edition’a dair yeni görüntülerin paylaşılması bekleniyor.

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