Assassin’s Creed Black Flag Remake için tarih verildi

Yenilenmiş Assassin’s Creed Black Flag için tahmini çıkış tarihi verildi
Geçtiğimiz haftalarda bazı finansal ve yönetimsel krizler yaşayan Ubisoft, merakla beklenen Assassin’s Creed Shadow’u ertelemek zorunda kalmıştı. Erteleme haberinin üzerine oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Tom Henderson, Ubisoft’un yeni projeleri hakkında konuştu. Henderson’a göre firma, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan Assassin’s Creed Black Flag Remake projesi için Kasım 2025’i hedefliyordu ancak Shadows’un ertelenmesi üzerine Black Flag de ertelendi. Henderson’a göre yenilenmiş Black Flag, 2026 yılında yayınlanacak.
Henderson, Ubisoft çalışanları arasında dolaşan e-postalar ile bu bilgiye ulaştığını belirtti. Hatırlayacak olursanız Assassin’s Creed Black Flag Remake, ilk kez Haziran 2023’te sızıntılara konu olmuştu. İddialara göre merakla beklenen projeyi Skull & Bones geliştiricisi Ubisoft Singapore üstlenecek. Yenilenmiş grafikleri ve oynanış mekanikleri ile modern oyuncularla buluşacak olan yapım, firmanın remake stratejisine attığı ilk adım olacak. Yenilenmiş Assassin’s Creed Black Flag için heyecanlı mısınız?
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.