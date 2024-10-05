Assassin’s Creed Black Flag Remake için tarih verildi

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Tam Boyutta Gör Son yıllarda yayınladığı oyunlar ile bazı finansal sıkıntılar yaşamaya başlayan Ubisoft; Watch Dogs ve Prince of Persia gibi serileri geri plana atsa da Assassin’s Creed serisine güvenmeye devam ediyor. Seri için halihazırda birçok proje üzerinde çalışan firma, önümüzdeki yıllarda Assassin’s Creed Black Flag Remake ile karşımıza çıkabilir.

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Yenilenmiş Assassin’s Creed Black Flag için tahmini çıkış tarihi verildi

Geçtiğimiz haftalarda bazı finansal ve yönetimsel krizler yaşayan Ubisoft, merakla beklenen Assassin’s Creed Shadow’u ertelemek zorunda kalmıştı. Erteleme haberinin üzerine oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından olan Tom Henderson, Ubisoft’un yeni projeleri hakkında konuştu. Henderson’a göre firma, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan Assassin’s Creed Black Flag Remake projesi için Kasım 2025’i hedefliyordu ancak Shadows’un ertelenmesi üzerine Black Flag de ertelendi. Henderson’a göre yenilenmiş Black Flag, 2026 yılında yayınlanacak.

Henderson, Ubisoft çalışanları arasında dolaşan e-postalar ile bu bilgiye ulaştığını belirtti. Hatırlayacak olursanız Assassin’s Creed Black Flag Remake, ilk kez Haziran 2023’te sızıntılara konu olmuştu. İddialara göre merakla beklenen projeyi Skull & Bones geliştiricisi Ubisoft Singapore üstlenecek. Yenilenmiş grafikleri ve oynanış mekanikleri ile modern oyuncularla buluşacak olan yapım, firmanın remake stratejisine attığı ilk adım olacak. Yenilenmiş Assassin’s Creed Black Flag için heyecanlı mısınız?



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Yenilenmiş Assassins Creed Black Flag için tarih verildi