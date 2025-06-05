Capcom'un gizemli bilim kurgu oyunu Pragmata, nihayet 2026’da geliyor

Ay’da geçen duygusal bir aksiyon hikayesi
Yeni fragmana ve PlayStation Blog’unda paylaşılan bilgilere göre Pragmata, oyuncuları Ay yüzeyinde geçen karanlık ve etkileyici bir hikayeye sürükleyecek. Oyuncular, astronot kıyafeti giymiş Hugh adındaki bir karakteri ve Diana adlı, gelişmiş yapay zekaya sahip genç bir robot kızı yönetecek. İkili, terk edilmiş gibi görünen bir ay üssünde karşılarına çıkan saldırgan robotlar ve çeşitli tehditlerle mücadele etmek zorunda.
Pragmata ne zaman çıkıyor?
Pragmata, ilk kez PlayStation 5’in tanıtım döneminde, 2020 yılında duyurulmuş ve 2022 çıkış tarihi hedeflenmişti. Ancak geliştirme sürecinde yaşanan bilinmeyen zorluklar nedeniyle önce 2023’e, ardından süresiz olarak ertelenmişti. Şimdi ise 2026 hedefiyle Capcom, projeye olan bağlılığını yeniden teyit etmiş oldu.
Oyunun PlayStation 5 için çıkacağı kesinleşmiş olurken aynı zamanda Xbox Series X/S ve PC sürümleri de büyük olasılıkla 2026 yılında oyuncularla buluşacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: