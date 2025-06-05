Capcom'un gizemli bilim kurgu oyunu Pragmata, nihayet 2026’da geliyor

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Tam Boyutta Gör Capcom’un yıllardır beklenen yeni nesil bilim kurgu aksiyon oyunu Pragmata, sonunda yeni bir çıkış hedefiyle geliyor. İlk kez 2020’de duyurulan ve defalarca ertelenen yapım, PlayStation’ın 4 Haziran’daki State of Play etkinliğinde gösterilen yeni fragmanla birlikte 2026 yılına gözünü dikti.

Ay’da geçen duygusal bir aksiyon hikayesi

Yeni fragmana ve PlayStation Blog’unda paylaşılan bilgilere göre Pragmata, oyuncuları Ay yüzeyinde geçen karanlık ve etkileyici bir hikayeye sürükleyecek. Oyuncular, astronot kıyafeti giymiş Hugh adındaki bir karakteri ve Diana adlı, gelişmiş yapay zekaya sahip genç bir robot kızı yönetecek. İkili, terk edilmiş gibi görünen bir ay üssünde karşılarına çıkan saldırgan robotlar ve çeşitli tehditlerle mücadele etmek zorunda.

Tam Boyutta Gör Diana’nın dijital sistemlere erişim yeteneği, Hugh’un fiziksel gücüyle birleşince, oyunun temel mekaniği iki karakterin yeteneklerini eş zamanlı kullanmak üzerine kurulu olacak. Fragmanda hem siber saldırı sahneleri hem de yakın dövüş sekansları dikkat çekiyor; bu da oyunun hack’n’slash ve bulmaca öğelerini harmanlayan bir yapıya sahip olacağını gösteriyor.

Pragmata ne zaman çıkıyor?

Pragmata, ilk kez PlayStation 5’in tanıtım döneminde, 2020 yılında duyurulmuş ve 2022 çıkış tarihi hedeflenmişti. Ancak geliştirme sürecinde yaşanan bilinmeyen zorluklar nedeniyle önce 2023’e, ardından süresiz olarak ertelenmişti. Şimdi ise 2026 hedefiyle Capcom, projeye olan bağlılığını yeniden teyit etmiş oldu.

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Oyunun PlayStation 5 için çıkacağı kesinleşmiş olurken aynı zamanda Xbox Series X/S ve PC sürümleri de büyük olasılıkla 2026 yılında oyuncularla buluşacak.

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Capcom'un bilim kurgu oyunu Pragmata, nihayet 2026’da geliyor

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