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    Nioh 3 resmen duyuruldu: 2026’da PS5 ve PC’ye geliyor

    Team Ninja, Sony'nin State of Play etkinliği kapsamında merakla beklenen Nioh 3'ü resmen duyurdu. Aksiyon RPG türündeki Nioh 3, 2026’da PS5 ve PC’ye çıkış yapacak.

    Nioh 3 resmen duyuruldu: 2026’da PS5 ve PC’ye geliyor Tam Boyutta Gör

    Team Ninja’nın karanlık aksiyon RPG serisi Nioh, üçüncü oyunuyla geri dönüyor. Nioh 3, 2026 yılında PlayStation 5 ve PC platformları için piyasaya sürülecek. Serinin hayranlarını sevindiren bir diğer haber ise, oyunun PS5 sürümüne özel olarak yayınlanan oynanabilir demonun bugün itibarıyla erişime açılması oldu. Bu demo, 18 Haziran’a kadar oynanabilecek.

    Yeni oyun, Sony'nin 5 Haziran’da düzenlediği State of Play etkinliği sırasında sürpriz bir fragmanla duyuruldu. Fragmanda devasa iblisler, yoğun dövüş sahneleri ve serinin imzası haline gelen karanlık Japonya atmosferi dikkat çekti. 2017 yılında çıkan ilk oyun ve 2020’de yayınlanan devam yapımıyla aksiyon RPG severlerin beğenisini toplayan Nioh serisi, bu yeni oyunla önemli yeniliklere imza atmaya hazırlanıyor.

    İki yeni dövüş tarzı: Samurai ve ninja

    Öte yandan Nioh 3, seride ilk kez iki farklı dövüş tarzını bir araya getiriyor: Samurai ve Ninja. Samurai tarzı, önceki oyunlardan alışık olunan yakın dövüş mekaniklerine odaklanıyor. Buna karşın Ninja stili; hızlı kaçışlar, havada yapılan hareketler ve çevik saldırılar gibi daha dinamik bir oynanış sunuyor. Oyuncular, bu iki stil arasında anlık geçiş yaparak dövüşlerde stratejik üstünlük elde edebilecek.

    Yeni oyundaki en büyük değişimlerden biri de oynanış yapısında. Team Ninja, Nioh 3’ün geleneksel seviyelere dayalı yapısının yerini daha özgür bir "açık alan" sistemine bırakacağını belirtiyor. Bu sistem, oyunculara Japonya’nın Sengoku döneminde geçen karanlık ve esrarengiz diyarları serbestçe keşfetme imkanı sunacak. Ancak oyun, açıklamalara bakılacak olursa tamamıyla bir açık dünyaya sahip olmayacak.  Nioh 3 için halihazırda Steam sayfasın da açılmış durumda. Ancak Türkçe altyazı ve dil desteği bulunmuyor.

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