Bellek kıtlığı 2030’a kadar sürebilir: SK Hynix uyardı

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka yatırımlarındaki hızlı büyüme, bellek pazarındaki arz-talep dengesini düşünülenden de uzun süre baskı altında tutabilir. SK hynix CEO’su Kwak Noh-Jung, mevcut bellek kıtlığının 2030 sonuna kadar devam edebileceğini söyledi.

Şirket daha önce özellikle standart DRAM ürünlerinde arz sıkışıklığının 2028’e kadar sürebileceğini öngörmüştü. Ancak son açıklama, bellek sektöründeki baskının önceki tahminlerden daha uzun sürebileceğine işaret ediyor. Kwak’a göre piyasada henüz belirgin bir yavaşlama sinyali bulunmuyor.

Yapay zeka belleği emtia olmaktan çıkarıyor

SK hynix’in değerlendirmesinin merkezinde, bellek ürünlerinin giderek standart birer emtia olmaktan çıkması bulunuyor. Yapay zeka sistemlerine yönelik talebin hızla artması, müşterilerin özelleştirilmiş DRAM ve HBM çözümlerine yönelmesine neden oluyor.

Bu değişim, üreticilerin gelecekteki talebi daha öngörülebilir hale getiriyor. Geçmişte bellek üreticilerinin kapasiteyi hızla artırması, ardından talebin beklentilerin altında kalmasıyla piyasada ciddi bir arz fazlası oluşuyor ve fiyatlarda sert düşüşler yaşanıyordu. Hatta bu kendi içinde bir bellek döngüsü oluşturuyordu.

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SK hynix ise yapay zeka odaklı özel bellek talebinin bu tür ani arz-talep dalgalanmalarını azaltabileceğini düşünüyor. Kwak, olası bir piyasa yavaşlamasının da geçmişte görülen sert fiyat çöküşleri yerine kademeli bir gevşeme şeklinde gerçekleşmesini bekliyor.

ABD’deki yeni tesis üretimi artırmayacak

SK hynix’in ABD'nin Indiana eyaletinde temel atma törenini gerçekleştirdiği yeni tesis de şirketin bellek kapasitesi açısından doğrudan bir fabrika yatırımı olmayacak. Zira tesis, paketleme ve test operasyonları için kullanılacak.

Bellek yongalarının üretildiği wafer'lar Güney Kore'de üretilecek ve ardından ABD'deki tesise gönderilecek. Burada özellikle HBM4E belleklerin paketleme işlemleri gerçekleştirilecek. ABD’deki tesisin tam ölçeğe 2029’un ikinci yarısında ulaşması bekleniyor.

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Bellek kıtlığı 2030’a kadar sürebilir: SK Hynix uyardı

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