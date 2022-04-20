Bang & Olufsen en yetenekli kablosuz kulaklığını duyurdu

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Kablosuz kulaklık pazarına yavaş yavaş ısınan Bang & Olufsen markası çıtayı giderek yükseltiyor. Bang & Olufsen Beoplay EX tam kablosuz kulaklık firmanın en yetenekli modeli oldu.

Beoplay EX özellikleri ve fiyatı

Beoplay EX tam kablosuz kulaklık modeli 9.2mm dinamik sürücüler ile şimdiye kadar ki en büyük sürücüyü kullanan ürün oluyor. Bu sayede ses kalitesi de en yükseğe çıkıyor. Tasarım firmanın 100 yıla yakın tecrübesini yansıtıyor ve suya tamamen dayanıklı.

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3 mikrofon sayesinde aktif gürültü engelleme özelliği sahneye göre uyum sağlayabiliyor ve şiddeti otomatik olarak ayarlıyor. Çağrı esnasında ise sesleri daha kaliteli bir şekilde yakalayabiliyor.

Bluetooth 5.2 ile aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklık tek şarj ile ANC açık 6 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ise süreyi 20 saate kadar uzatabiliyor. Beoplay EX kulaklık modeli 399 Avro fiyat etiketi ile satılacak.



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Beoplay EX tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı