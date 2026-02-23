Galaxy Buds 4 Pro'nun kilit özellikleri ortaya çıktı: İddialı geliyor!

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Buds 4 serisinin Çarşamba günü Unpacked etkinliğinde tanıtılacağını onayladı. Bu yeni kulaklıklarla ilgili sızıntılar da oldukça fazla. Şimdi ise bir kaynak, Galaxy Buds 4 Pro hakkında daha fazla özellik ortaya çıkardı.

Galaxy S26 Ultra'nın ilk kutu açılış videosu yayınlandı 3 sa. önce eklendi

Baş hareketleri, Telefonumu bul, Uzaktan kamera kontrolü

Baş Hareketleri, en büyük yeniliklerden biri. Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro, baş hareketleri özelliğini sunacak. Başınızı sallayarak gelen aramaları yanıtlayabilecek ya da reddedebileceksiniz. Bixby de başınızı salladığınız yöne göre aksiyon alacak. Bildirimleri sesli dinleme, alarm, zamanlayıcı, Takvim ve Anımsatıcı uyarıları da baş hareketiyle kapatılabilecek.

Galaxy Buds 4 Pro, telefonunuzu şarj kutusu aracılığıyla bulabileceğiniz bir özellik içerecek. Bu işlem, her iki kulaklık da kutunun içindeyken eşleştirme düğmesine iki kez dokunarak gerçekleştirilecek. Düğmeye iki kez dokunmanız telefonu çaldırarak yerini tespit etmenizi sağlayacak.

Samsung ayrıca kulaklıkları kamera uygulamasında uzaktan deklanşör düğmesi olarak kullanmanıza da izin verecek. Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için kulaklığın ucuna basılı tutacaksınız. Ufak bir ekleme olsa da, grup çekimleri, tripod kurulumları ya da hızlı eller serbest çekimlerde kullanışlı olacak bir özellik.

Uygulamadaki şarj kutusunun güncel görüntüsü önemli bir detayı gösteriyor: Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro’nun şarj kutusunda hoparlör olmayacak. Daha önceki sızıntılar, kutuya entegre bir hoparlör olacağını öne sürüyordu ancak son görseller ve tanıtım materyallerine göre Samsung bu fikirden vazgeçmiş gibi görünüyor. Şarj kutusunun tasarımı sade ve minimalist.

Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro sadece ses yönünde geliştirmeler, iyileştirmeler sunmayacak gibi görünüyor. Samsung, yeni kulaklıkları 25 Şubat'ta Unpacked etkinliğinde Galaxy S26 telefonlarla birlikte tanıtacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Galaxy Buds 4 Pro'nun kilit özellikleri ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: