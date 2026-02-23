Galaxy Buds 4 Pro'nun kilit özellikleri ortaya çıktı: İddialı geliyor!

Baş hareketleri, Telefonumu bul, Uzaktan kamera kontrolü
Baş Hareketleri, en büyük yeniliklerden biri. Galaxy Buds 4 ve Galaxy Buds 4 Pro, baş hareketleri özelliğini sunacak. Başınızı sallayarak gelen aramaları yanıtlayabilecek ya da reddedebileceksiniz. Bixby de başınızı salladığınız yöne göre aksiyon alacak. Bildirimleri sesli dinleme, alarm, zamanlayıcı, Takvim ve Anımsatıcı uyarıları da baş hareketiyle kapatılabilecek.
Galaxy Buds 4 Pro, telefonunuzu şarj kutusu aracılığıyla bulabileceğiniz bir özellik içerecek. Bu işlem, her iki kulaklık da kutunun içindeyken eşleştirme düğmesine iki kez dokunarak gerçekleştirilecek. Düğmeye iki kez dokunmanız telefonu çaldırarak yerini tespit etmenizi sağlayacak.
Samsung ayrıca kulaklıkları kamera uygulamasında uzaktan deklanşör düğmesi olarak kullanmanıza da izin verecek. Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için kulaklığın ucuna basılı tutacaksınız. Ufak bir ekleme olsa da, grup çekimleri, tripod kurulumları ya da hızlı eller serbest çekimlerde kullanışlı olacak bir özellik.
Uygulamadaki şarj kutusunun güncel görüntüsü önemli bir detayı gösteriyor: Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro’nun şarj kutusunda hoparlör olmayacak. Daha önceki sızıntılar, kutuya entegre bir hoparlör olacağını öne sürüyordu ancak son görseller ve tanıtım materyallerine göre Samsung bu fikirden vazgeçmiş gibi görünüyor. Şarj kutusunun tasarımı sade ve minimalist.
Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro sadece ses yönünde geliştirmeler, iyileştirmeler sunmayacak gibi görünüyor. Samsung, yeni kulaklıkları 25 Şubat'ta Unpacked etkinliğinde Galaxy S26 telefonlarla birlikte tanıtacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Dehşetengiz
Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)
vay be gayet iyi