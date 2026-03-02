HUAWEI'in en gelişmiş kulaklığı FreeBuds Pro 5 inceleme: Çift motorlu ANC, 38 saat pil ömrü

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Ülkemizde kulaklık modelleri ile kullanıcıların beğenisini toplayan Huawei, en gelişmiş ve yetenekli özelliklere sahip yeni TWS kulaklığı HUAWEI FreeBuds Pro 5’i tanıttı. HUAWEI FreeBuds Pro 5, dünyanın ilk çift motorlu ANC özelliği bulunan TWS kulaklık olarak dikkat çekiyor. Bu kulaklık gürültülü dünyada huzurlu dinleme alanı sunmanın yanı sıra, kayıpsız ses kalitesi ile her bir notayı tüm detaylarıyla aktarmayı vaat ediyor.

HUAWEI FreeBuds Pro 5, ses mühendisliği anlamında firmanın sınırları zorladığı bir kulaklık olmuş. ANC, kayıpsız ses kalitesi, tasarım ve batarya tarafındaki iyileştirmelere rağmen önceki seriyle hemen hemen aynı fiyata gelen ve hatta ön sipariş kampanyasıyla birlikte önceki nesilden dahi ucuza satılan HUAWEI FreeBuds Pro 5’e gelin yakından bakalım. HUAWE FreeBuds Pro 5 neler sunuyor? Alınır mı?

Kulaklığı yaklaşık bir haftalık sürede aralıksız bir şekilde evde, ofiste, sporda, toplu taşımada, oyunlarda ve dizi/film seyrederken yoğun bir şekilde test ettim. AirPods Pro kullanıcısı olarak çeşitli karşılaştırmalar yapacağım ve FreeBuds Pro 4’ün üzerine gelen yeniliklere değineceğim.

100 dB’e kadar aktif gürültü engelleme performansı

Dünyanın ilk çift sürücülü AI gürültü engelleme mimarisine sahip kulaklığı FreeBuds Pro 5’in ANC yeteneği FreeBuds Pro 4’e kıyasla %220 iyileştirildi. Peki bu çift motor ne anlama geliyor?

FreeBuds Pro 5 dış ortam gürültüsünü engelleyen ters fazlı ses dalgaları yaymak için hem Ultra-lineer çift mıknatıslı sürücü, hem de Ultra-ince mikro düzlemsel diyafram sürücüsü kullanarak dünyanın ilk çift motorlu ANC kulaklığı unvanını elde etti. Her iki akustik ünite birlikte çalışarak karşı gürültü yayarken, verileri saniyede 400.000 kez işleyen yeni MIMO yapay zeka algılama modeli sayesinde gürültü engelleme performansı, bir önceki nesle göre %220 oranında artırılmış durumda.. Gürültülü ortamlarda bile saf, kesintisiz sesin keyfini çıkarın.

İşin gerçek kullanım testine gelelim. FreeBuds Pro 5’in ANC engelleme performansı beklentilerimin epey üzerinde çıktı. Özellikle gürültü şiddetinin ve ses yoğunluğunun yüksek olduğu seslerde çok başarılı sonuçlar alınıyor. Metroda, toplu taşımada, uçak gürültüsünde, tren gürültüsünde, trafikte size sessiz bir huzur alanı sunabiliyor.

Huawei FreeBuds Pro 5 ile AirPods Pro 3’ü kıyaslayacak olursam metro, uçak gibi yoğun gürültülü ortamlarda FreeBuds Pro 5 daha iyi gürültü filtrelemesi yapıyor. Konuşma sesi seviyesindeki düşük şiddetli veya hafif gürültülü diyebileceğim ortamlarda AirPods Pro 3 daha iyi engelleme yapıyor.

FreeBuds Pro 5, 100 dB’e kadar engelleme yapıyor. 100 dB’yi örneklendirmek gerekirse güçlü bir saç kurutma makinesi, motosiklet, kamyonet veya orta dolulukta bir futbol stadyumu gürültüsüne eş değer seviyede. Bu kulaklık ile bir futbol maçına gidip ANC açıkken keyifli bir şekilde şarkı dinleyebilmek mümkün. Gerçek hayatta böyle bir ihtiyacınız olmayacaktır fakat FreeBuds Pro 5 bu yeteneğe sahip. İstanbul her geçen gün daha gürültülü bir şehir haline geliyor. Özellikle İstanbul’un yorucu seslerinden bıkan ve huzur arayan kullanıcılara FreeBuds Pro 5’i önerebilirim.

Kulaklığın ANC özelliğini kulaklığın sapını sıkıştırarak açıp kapatabiliyoruz. Android ve iOS cihazlarınıza yükleyebileceğiniz Huawei Audio Connect uygulamasında ise daha detaylı ayarlar bulunuyor. Uygulamadaki gürültü engelleme seçenekleri arasında Akıllı Çift Çekirdek, Sıcak, Genel ve Süper seçenekleri mevcut. “Akıllı Çift Çekirdek”, kulak yapınıza ve çevrenizdeki sese göre otomatik olarak gürültü engellemesi yapıyor. Hafif engelleme için sıcak, yüksek engelleme için Süper’i seçebilirsiniz.

Uyarlanabilir Ses ve Konuşma Farkındalığı özellikleri sunan FreeBuds Pro 5, ANC açıkken konuşmaya başladığınızda otomatik olarak gürültü engelleme modunu kapatıyor, müziğin sesini kısıyor ve “Farkındalık” moduna geçiş yapıyor. Konuşma sona erdiğinde ise eski ayarlarınıza otomatik olarak geri dönüyor.

ANC bulunan her kulaklıkta olduğu gibi bu kulaklıkta da dış dünyayla bağını koparmamak isteyenler için “Farkındalık” modu mevcut. Dışarıdaki ses kulağınıza iletiliyor. Kapı çaldığında, biri size seslendiğinde, araç korna çaldığında vs. duymanızı sağlıyor. Silikonlu kulaklık ile güvensizlik hissedenler bu mod sayesinde gönül rahatlığıyla kullanabilir. Farkındalık modunda Standart farkındalık, sesli mod ve uyarlanabilir farkındalık olarak üç ayrı seçenek yer alıyor.

Kayıpsız ses kalitesi ve üstün müzik deneyimi

HUAWEI FreeBuds Pro 5, L2HC 4.0 ses kodek teknolojisi ve 2.3 Mbps yüksek hızda kayıpsız ses iletimi özelliğini destekliyor. Uyumlu HUAWEI cihazlarda kayıpsız ses özelliği kullanılabiliyor. Bunun için kulaklığı bağladıktan sonra kulaklık ayarlarındaki “Ses kalitesine öncelik ver” seçeneğini işaretlemelisiniz.

Kayıpsız ses teknolojisinin yanı sıra çift sürücü ile 10 Hz’e kadar inen derin baslar ve 48 kHz’e kadar çıkan kristal netliğinde tizler üreterek zengin ve katmanlı bir ses sahnesi oluşturuyor. Yüksek frekanslarda %100 daha fazla ayrıntı ve düşük frekanslarda %45 daha az bozulma sağlıyor.

FreeBuds Pro 5’in müzik dinleme performansı AirPods Pro 3’ün önünde. Üstelik iPhone kullanıcısıysanız 2.3 Mbps kayıpsız ses özelliğini kullanamıyorsunuz fakat iPhone’larda 990 kbps kalitede ses aktarımını destekliyor. Bu değer, AirPods Pro 3’ün 256 kbps değerinden kat kat daha fazla. Apple cihazlarda AirPods Pro 3’ten daha iyi bir deneyim veriyor.

FreeBuds Pro 5, AirPods Pro 3’ten daha net ses kalitesine, daha iyi baslara, daha geniş sahneye, daha temiz tizlere sahip. FreeBuds Pro 5, doğal ve yorucu olmayan deneyim sunuyor. FreeBuds Pro 5’te seslerdeki bozulmalar çok az seviyede.

Kulaklığın ekolayzer ayarlarına tepkisi keyifli. Müzik zevkinize göre özelleştirme yapabilir veya Huawei’in sizin için hazırladığı ekolayzerleri seçebilirsiniz. Pekin Merkez Konservatuvarları Uzmanları tarafından geliştirilmiş 4 farklı seçenek mevcut. HUAWEI Sound Bas seçeneğini başarılı buldum.

Gürültüyü engelleyen mikrofon

Ses kalitesinde olduğu gibi mikrofon tarafında da başarılı sonuç sunmayı başarıyor. Üç mikrofonlu sistem ve kemik iletimli mikrofonun birleşimi, 100 dB seviyesindeki gürültülü ortamlarda dahi sesin net iletilmesini sağlıyor. Rüzgar hızı 10m/s seviyesine ulaştığında bile anti-rüzgar tasarımı sayesinde konuşmaların netliği korunuyor.

FreeBuds Pro 5’in kulaklığını toplu taşımada, kalabalık ortamda ve araç içerisinde test ettiğimde sesimin net şekilde iletildiğine şahit oldum. Sınırları zorlamak için saç kurutma makinesini kafamın dibinde çalıştırdığımda dahi karşı taraf ile iletişimi sürdürebildim. Gürültülü ortamlarda yapay zeka sesinizi net bir şekilde ayırt edip arka plan gürültüsünü ortadan kaldırıyor. Sesiniz karşı tarafa anlaşılır şekilde iletiliyor.

Şık Tasarım

Huawei FreeBuds Pro 5, konforlu bir tasarım ve şık görünümüyle geliyor. Kulaklığın Star Oval tasarımı premium hissettiriyor. Kutusunun yapısı ise elde epey kaliteli hissettiriyor. Malzeme kalitesi anlamında herhangi bir negatif nokta bulunmuyor.

Ergonomi tarafında ise HUAWEI ciddi bir mühendislik çalışması yapmış. Önceki nesil FreeBuds Pro 4’e kıyasla gövde %10 daha küçük, kulak içi kısmı %7,5 daha dar ve her bir kulaklık %6 daha hafif tasarlanmış. Huawei FreeBuds Pro 5, kulakta rahat ve konforlu hissettiriyor. Uzun süreli kullanımlarda herhangi bir huzursuzluk hissetmedim. Sabahtan akşama kadar kulağınızdan çıkarmadan müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Sporda ve yağmurda korkuya gerek yok: IP57

IP57 sertifikası ile suya ve toza karşı tam koruma sağlıyor. Bu da onu sporda terlemeye veya yağmurda ıslanmaya karşı oldukça dayanıklı kılıyor. Kulağınızdan çıkarmadan korkusuzca suya ve toza karışabilirsiniz. (Not: Kulaklığın kutusu IP54 sertifikasına sahip)

Akıllı özellikler

Konuşma Farkındalığı : Konuşmaya başladığınızda müziği otomatik kısıp Farkındalık Modu’na geçiyor; böylece kulaklığı çıkarmadan sipariş verebiliyor veya sohbet edebiliyorsunuz.

: Konuşmaya başladığınızda müziği otomatik kısıp Farkındalık Modu’na geçiyor; böylece kulaklığı çıkarmadan sipariş verebiliyor veya sohbet edebiliyorsunuz. Uyarlanabilir Ses : Ortam gürültüsüne göre ses seviyesini kendisi ayarlıyor.

: Ortam gürültüsüne göre ses seviyesini kendisi ayarlıyor. Sınırsız Uzamsal Ses : Kafa takibi özelliğine sahip yerleşik uzamsal ses işleme, herhangi bir cihaz veya uygulama sınırlaması olmaksızın filmlerde ve oyunlarda sürükleyici bir deneyim sunuyor.

: Kafa takibi özelliğine sahip yerleşik uzamsal ses işleme, herhangi bir cihaz veya uygulama sınırlaması olmaksızın filmlerde ve oyunlarda sürükleyici bir deneyim sunuyor. Çift Cihaz Bağlantısı : Android, iOS ve Windows arasında saniyeler içinde geçiş yapabiliyor. Bilgisayarda film izlerken telefonunuza gelen bir aramayı otomatik olarak yanıtlayabiliyorsunuz.

: Android, iOS ve Windows arasında saniyeler içinde geçiş yapabiliyor. Bilgisayarda film izlerken telefonunuza gelen bir aramayı otomatik olarak yanıtlayabiliyorsunuz. Kafa ile Kontrol : Baş hareketleri ile bir aramayı cevaplayabilir veya meşgule alabilirsiniz.

: Baş hareketleri ile bir aramayı cevaplayabilir veya meşgule alabilirsiniz. Dinamik Gecikme: Oyun başlatıldığında otomatik olarak düşük ses gecikmesi moduna geçiş yapar.

38 saat pil ömrü

L2HC/LDAC ile ANC Kapalı:

Tek şarjla 8 saat, şarj kutusuyla 33 saat

Tek şarjla 8 saat, şarj kutusuyla L2HC/LDAC ile ANC Açık:

Tek şarjla 5 saat, şarj kutusuyla 22 saat

Tek şarjla 5 saat, şarj kutusuyla AAC ile ANC Kapalı:

Tek şarjla 9 saat, şarj kutusuyla 38 saat

Tek şarjla 9 saat, şarj kutusuyla AAC ile ANC Açık:

Tek şarjla 6 saat, şarj kutusuyla 25 saat

Özetle: En iyisini isteyenler için

HUAWEI FreeBuds Pro 5, sadece bir kulaklık değil; dünyayı kendi sessizliğinizde yeniden keşfetmeniz için tasarlanmış bir teknoloji harikası. Özellikle 2.3Mbps kayıpsız ses kapasitesi ve %220 artırılmış gürültü engelleme performansıyla, rakiplerinin sunduğu standartların çok ötesine geçmeyi başarıyor. Eğer yüksek çözünürlüklü ses ve dış dünyayla bağlantınızı kesmek istiyorsanız, FreeBuds Pro 5 şu an piyasadaki en iddialı seçeneklerden biri olmaya geldi. Üstelik tüm bunları 10 bin liranın altında fiyata sunuyor. Fiyatını da göz önüne aldığımda premium seviyede kulaklık arayan herkese FreeBuds Pro 5’i öneririm.

✅ Artıları

2.3Mbps kayıpsız ses iletimi

Çift sürücülü AI ANC

38 saat pil ömrü

Şık "Star Oval" tasarım ve üst düzey ergonomi

Cihaz bağımsız sınırsız uzamsal ses

IP57 suya ve toza dayanıklılık

iOS cihazlarda 990 Kbps ses iletimini destekliyor

❌ Eksileri

Kayıpsız ses sadece uyumlu HUAWEI cihazlarda mevcut

Farkındalık modunda zayıf

🔥 Ön sipariş kampanyası

HUAWEI FreeBuds Pro 5, Türkiye’de 9.999 TL fiyatı ile satışa sunuldu. 9 Mart’a kadar devam edecek ön sipariş kampanyası kapsamında 99 TL depozito ödemesi yapan kullanıcılara 1.499 TL indirim uygulanıyor ve böylelikle kulaklığın fiyatı 8.600 TL’ye iniyor. Ayrıca HUAWEI tarafından 1 yıl kayıp kulaklık desteği paketi hediye ediliyor. HUAWEI Ön sipariş kampanyası sayesinde FreeBuds Pro 5’i önceki nesilden dahi daha ucuz fiyata satın alabilirsiniz.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 teknik özellikleri

Kulaklık Ağırlığı : Yaklaşık 5,5 g (Her biri)

: Yaklaşık 5,5 g (Her biri) Gürültü Engelleme : Çift Sürücülü Gürültü Engelleme

: Çift Sürücülü Gürültü Engelleme Sürücüler :

-11 mm Ultra lineer çift mıknatıslı sürücü

-6 mm Ultra ince mikro planar diyaframlı sürücü

: -11 mm Ultra lineer çift mıknatıslı sürücü -6 mm Ultra ince mikro planar diyaframlı sürücü Frekans tepki aralığı : 10 Hz–48 kHz

: 10 Hz–48 kHz Bağlantı : Bluetooth 6

: Bluetooth 6 Kodek : SBC, AAC, L2HC4.0, LDAC, HWA Lossless + Hi-Res

: SBC, AAC, L2HC4.0, LDAC, HWA Lossless + Hi-Res Sensör : Kızılötesi sensör, Hall sensörü, Dokunmatik sensör, Jiroskop, İvme sensörü, Kemik iletimli akustik sensör, Basınç sensörü

: Kızılötesi sensör, Hall sensörü, Dokunmatik sensör, Jiroskop, İvme sensörü, Kemik iletimli akustik sensör, Basınç sensörü Mikrofon : 3 mikrofon + VPU + DNN

: 3 mikrofon + VPU + DNN Uzamsal Ses : Evet

: Evet Dayanıklılık : IP57 (Kulaklıklar), IP54 (Şarj Kutusu)

: IP57 (Kulaklıklar), IP54 (Şarj Kutusu) Pil Ömrü :

-ANC kapalıyken:

Tek şarjla 9 saate kadar kullanım

Şarj kutusuyla 38 saate kadar kullanım

-ANC açıkken:

Tek şarjla 6 saate kadar kullanım

Şarj kutusuyla 25 saate kadar kullanım

: -ANC kapalıyken: Tek şarjla 9 saate kadar kullanım Şarj kutusuyla 38 saate kadar kullanım -ANC açıkken: Tek şarjla 6 saate kadar kullanım Şarj kutusuyla 25 saate kadar kullanım Uyumluluk: Android ve iOS

